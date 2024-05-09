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Армия ЦАР объявила о праздничном салюте

Армия ЦАР объявила о праздничном салюте - РИА Новости, 09.05.2024

Армия ЦАР объявила о праздничном салюте

Армия Центральноафриканской Республики (ЦАР) объявила о праздничном салюте в честь 9 мая. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T23:57

2024-05-09T23:57

2024-05-09T23:57

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Армия Центральноафриканской Республики (ЦАР) объявила о праздничном салюте в честь 9 мая. "Российская Федерация и Центральноафриканская Республика организуют серию мероприятий, чтобы отметить эту знаменательную дату, в том числе праздничный вечер с салютом", - говорится в коммюнике главы генштаба ЦАР генерала Зеферена Мамаду, которое оказалось в распоряжении РИА Новости. Военные призывают население к спокойствию. "Звуки взрывов и вид салюта не следует путать с применением боевого оружия или сигналами бедствия", - отмечается в заявлении.

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