https://ria.ru/20240509/rakhmon-1944963092.html

Рахмон выступил против двойных стандартов в борьбе с терроризмом

Рахмон выступил против двойных стандартов в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 09.05.2024

Рахмон выступил против двойных стандартов в борьбе с терроризмом

Таджикистан выступает против двойных стандартов в борьбе с терроризмом и экстремизмом, терроризм не имеет национальности и религии, заявил президент... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T15:46

2024-05-09T15:46

2024-05-09T15:47

теракт в "крокус сити холле"

таджикистан

россия

красногорск

эмомали рахмон

владимир путин

в мире

крокус сити холл

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/09/1944948863_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_5f1d0e730bafcf7036dbd0c1898d53dc.jpg

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Таджикистан выступает против двойных стандартов в борьбе с терроризмом и экстремизмом, терроризм не имеет национальности и религии, заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. "Что касается наших двусторонних отношений, они идут по нарастающей, в торгово-экономическом сотрудничестве, в гуманитарной сфере. Что касается борьбы с терроризмом и экстремизмом, вы знаете более 30 лет нашу позицию. Наша позиция такова, неоднократно я заявлял о том, что мы против двойных стандартов в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Терроризм не имеет национальности и не имеет религии", - сказал Рахмон. Он отметил, что с терроризмом нужно бороться сообща "везде и всюду". По словам Рахмона, спецслужбы РФ и Таджикистана все прошлые годы работали хорошо, но, к сожалению, случилась трагедия в "Крокус сити холле". Рахмон заметил, что Таджикистан более 30 лет воюет против терроризма и экстремизма и знает об этой проблеме не понаслышке. "Это глобальная проблема", - подчеркнул президент Таджикистана. "Таджики - это древнейший народ, имеющий древнейшую историю, культуру и цивилизацию. То, что случилось, конечно, это для нас абсолютно неприемлимо. Это то, что наносит серьезный урон по имиджу, истории, культуре, традициям нашей нации. Мы будем в дальнейшем работать с вами в тесном контакте по этому вопросу", - добавил Рахмон. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.

https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html

https://ria.ru/20240324/tragediya-1935382614.html

таджикистан

россия

красногорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

таджикистан, россия, красногорск, эмомали рахмон, владимир путин, в мире, крокус сити холл