https://ria.ru/20240509/rakhmon-1944963092.html
Рахмон выступил против двойных стандартов в борьбе с терроризмом
Рахмон выступил против двойных стандартов в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 09.05.2024
Рахмон выступил против двойных стандартов в борьбе с терроризмом
Таджикистан выступает против двойных стандартов в борьбе с терроризмом и экстремизмом, терроризм не имеет национальности и религии, заявил президент... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T15:46
2024-05-09T15:46
2024-05-09T15:47
теракт в "крокус сити холле"
таджикистан
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красногорск
эмомали рахмон
владимир путин
в мире
крокус сити холл
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Таджикистан выступает против двойных стандартов в борьбе с терроризмом и экстремизмом, терроризм не имеет национальности и религии, заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. "Что касается наших двусторонних отношений, они идут по нарастающей, в торгово-экономическом сотрудничестве, в гуманитарной сфере. Что касается борьбы с терроризмом и экстремизмом, вы знаете более 30 лет нашу позицию. Наша позиция такова, неоднократно я заявлял о том, что мы против двойных стандартов в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Терроризм не имеет национальности и не имеет религии", - сказал Рахмон. Он отметил, что с терроризмом нужно бороться сообща "везде и всюду". По словам Рахмона, спецслужбы РФ и Таджикистана все прошлые годы работали хорошо, но, к сожалению, случилась трагедия в "Крокус сити холле". Рахмон заметил, что Таджикистан более 30 лет воюет против терроризма и экстремизма и знает об этой проблеме не понаслышке. "Это глобальная проблема", - подчеркнул президент Таджикистана. "Таджики - это древнейший народ, имеющий древнейшую историю, культуру и цивилизацию. То, что случилось, конечно, это для нас абсолютно неприемлимо. Это то, что наносит серьезный урон по имиджу, истории, культуре, традициям нашей нации. Мы будем в дальнейшем работать с вами в тесном контакте по этому вопросу", - добавил Рахмон. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.
https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html
https://ria.ru/20240324/tragediya-1935382614.html
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таджикистан, россия, красногорск, эмомали рахмон, владимир путин, в мире, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Таджикистан, Россия, Красногорск, Эмомали Рахмон, Владимир Путин, В мире, Крокус Сити Холл
Рахмон выступил против двойных стандартов в борьбе с терроризмом
Рахмон выступил против двойных стандартов в борьбе с терроризмом и экстремизмом
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Таджикистан выступает против двойных стандартов в борьбе с терроризмом и экстремизмом, терроризм не имеет национальности и религии, заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.
"Что касается наших двусторонних отношений, они идут по нарастающей, в торгово-экономическом сотрудничестве, в гуманитарной сфере. Что касается борьбы с терроризмом и экстремизмом, вы знаете более 30 лет нашу позицию. Наша позиция такова, неоднократно я заявлял о том, что мы против двойных стандартов в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Терроризм не имеет национальности и не имеет религии", - сказал Рахмон.
Он отметил, что с терроризмом нужно бороться сообща "везде и всюду". По словам Рахмона, спецслужбы РФ и Таджикистана все прошлые годы работали хорошо, но, к сожалению, случилась трагедия в "Крокус сити холле
".
Рахмон заметил, что Таджикистан более 30 лет воюет против терроризма и экстремизма и знает об этой проблеме не понаслышке. "Это глобальная проблема", - подчеркнул президент Таджикистана.
"Таджики - это древнейший народ, имеющий древнейшую историю, культуру и цивилизацию. То, что случилось, конечно, это для нас абсолютно неприемлимо. Это то, что наносит серьезный урон по имиджу, истории, культуре, традициям нашей нации. Мы будем в дальнейшем работать с вами в тесном контакте по этому вопросу", - добавил Рахмон.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске
произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.