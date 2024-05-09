https://ria.ru/20240509/rakhmon-1944947191.html

Рахмон назвал Россию стратегическим партнером и союзником

Рахмон назвал Россию стратегическим партнером и союзником - РИА Новости, 09.05.2024

Рахмон назвал Россию стратегическим партнером и союзником

Россия для Таджикистана является стратегическим партнером и союзником, Душанбе не собирается менять свою позицию, заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T14:47

2024-05-09T14:47

2024-05-09T14:47

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия для Таджикистана является стратегическим партнером и союзником, Душанбе не собирается менять свою позицию, заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. "Конечно, наши недруги хотели бы, хотят поссорить, разбросить различными методами. Я думаю, что о нашей позиции вы знаете, что Россия для Таджикистана является стратегическим партнером и союзником. Россия имеет самую-самую большую военную базу за пределами своего государства именно в Таджикистане. Все эти годы мы не меняли свою позицию и не собираемся менять", - сказал Рахмон. Он заметил, что РФ и Таджикистану нужно вместе бороться с глобальными вызовами и угрозами.

https://ria.ru/20240509/rakhmon-1944943998.html

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россия, таджикистан, душанбе, эмомали рахмон, владимир путин, москва, в мире