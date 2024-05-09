https://ria.ru/20240509/putin-1944961287.html

Путин высказался о голосовании в ООН по снятию блокады с Кубы

Путин высказался о голосовании в ООН по снятию блокады с Кубы - РИА Новости, 09.05.2024

Путин высказался о голосовании в ООН по снятию блокады с Кубы

Недавнее голосование по снятию блокады с Кубы в ООН показало, что подавляющее большинство стран на ее стороне, и это многое значит, заявил президент РФ Владимир РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T15:38

2024-05-09T15:38

2024-05-09T15:38

здоровье - общество

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россия

владимир путин

мигель диас-канель бермудес

оон

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Недавнее голосование по снятию блокады с Кубы в ООН показало, что подавляющее большинство стран на ее стороне, и это многое значит, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом в Кремле. "Совсем недавно состоявшееся голосование в ООН, которое было посвящено вопросу немедленного снятия блокады, показало, что подавляющее большинство стран мира тоже на стороне Кубы", - сказал Путин в ходе встречи. Он напомнил, что против снятия блокады выступило фактически только три страны. "Это многое значит. Конечно, нагрузку основную в этой борьбе несет сам кубинский народ. Мы поговорим сейчас и об этом, и о развитии наших отношений по целому ряду направлений", - добавил президент РФ.

https://ria.ru/20240509/kuba-1944958550.html

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здоровье - общество, куба, россия, владимир путин, мигель диас-канель бермудес, оон