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Путин высказался о голосовании в ООН по снятию блокады с Кубы - РИА Новости, 09.05.2024
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15:38 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/putin-1944961287.html
Путин высказался о голосовании в ООН по снятию блокады с Кубы
Путин высказался о голосовании в ООН по снятию блокады с Кубы - РИА Новости, 09.05.2024
Путин высказался о голосовании в ООН по снятию блокады с Кубы
Недавнее голосование по снятию блокады с Кубы в ООН показало, что подавляющее большинство стран на ее стороне, и это многое значит, заявил президент РФ Владимир РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T15:38
2024-05-09T15:38
здоровье - общество
куба
россия
владимир путин
мигель диас-канель бермудес
оон
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Недавнее голосование по снятию блокады с Кубы в ООН показало, что подавляющее большинство стран на ее стороне, и это многое значит, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом в Кремле. "Совсем недавно состоявшееся голосование в ООН, которое было посвящено вопросу немедленного снятия блокады, показало, что подавляющее большинство стран мира тоже на стороне Кубы", - сказал Путин в ходе встречи. Он напомнил, что против снятия блокады выступило фактически только три страны. "Это многое значит. Конечно, нагрузку основную в этой борьбе несет сам кубинский народ. Мы поговорим сейчас и об этом, и о развитии наших отношений по целому ряду направлений", - добавил президент РФ.
https://ria.ru/20240509/kuba-1944958550.html
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здоровье - общество, куба, россия, владимир путин, мигель диас-канель бермудес, оон
Здоровье - Общество, Куба, Россия, Владимир Путин, Мигель Диас-Канель Бермудес, ООН
Путин высказался о голосовании в ООН по снятию блокады с Кубы

Путин: голосование в ООН показало, что большинство стран на стороне Кубы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Недавнее голосование по снятию блокады с Кубы в ООН показало, что подавляющее большинство стран на ее стороне, и это многое значит, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом в Кремле.
"Совсем недавно состоявшееся голосование в ООН, которое было посвящено вопросу немедленного снятия блокады, показало, что подавляющее большинство стран мира тоже на стороне Кубы", - сказал Путин в ходе встречи.
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Он напомнил, что против снятия блокады выступило фактически только три страны.
"Это многое значит. Конечно, нагрузку основную в этой борьбе несет сам кубинский народ. Мы поговорим сейчас и об этом, и о развитии наших отношений по целому ряду направлений", - добавил президент РФ.
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Здоровье - ОбществоКубаРоссияВладимир ПутинМигель Диас-Канель БермудесООН
 
 
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