https://ria.ru/20240509/putin-1944934798.html
Путин поблагодарил Рахмона за соболезнования после теракта в "Крокусе"
Путин поблагодарил Рахмона за соболезнования после теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 09.05.2024
Путин поблагодарил Рахмона за соболезнования после теракта в "Крокусе"
Президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном поблагодарил коллегу за слова соболезнования, выраженные после теракта в... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T13:57
2024-05-09T13:57
2024-05-09T13:57
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владимир путин
эмомали рахмон
крокус сити холл
крокус
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном поблагодарил коллегу за слова соболезнования, выраженные после теракта в "Крокус сити холле". "Благодарю Вас за слова соболезнования, выраженные вами. Вы были одним из первых, кто сказал об этом по случаю теракта", - сказал Путин на переговорах в Кремле. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.
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россия, таджикистан, красногорск, владимир путин, эмомали рахмон, крокус сити холл, крокус
Россия, Таджикистан, Красногорск, Владимир Путин, Эмомали Рахмон, Крокус Сити Холл, Крокус
Путин поблагодарил Рахмона за соболезнования после теракта в "Крокусе"
Путин поблагодарил Рахмона за слова соболезнования после теракта в Подмосковье