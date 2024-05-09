https://ria.ru/20240509/putin-1944934798.html

Путин поблагодарил Рахмона за соболезнования после теракта в "Крокусе"

Путин поблагодарил Рахмона за соболезнования после теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 09.05.2024

Путин поблагодарил Рахмона за соболезнования после теракта в "Крокусе"

Президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном поблагодарил коллегу за слова соболезнования, выраженные после теракта в... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T13:57

2024-05-09T13:57

2024-05-09T13:57

россия

таджикистан

красногорск

владимир путин

эмомали рахмон

крокус сити холл

крокус

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном поблагодарил коллегу за слова соболезнования, выраженные после теракта в "Крокус сити холле". "Благодарю Вас за слова соболезнования, выраженные вами. Вы были одним из первых, кто сказал об этом по случаю теракта", - сказал Путин на переговорах в Кремле. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.

https://ria.ru/20240509/rossiya-1944915889.html

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россия, таджикистан, красногорск, владимир путин, эмомали рахмон, крокус сити холл, крокус