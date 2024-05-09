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Путин сообщил, что пообщался с Шойгу 6 мая - РИА Новости, 09.05.2024
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11:55 09.05.2024 (обновлено: 12:16 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/putin-1944904893.html
Путин сообщил, что пообщался с Шойгу 6 мая
Путин сообщил, что пообщался с Шойгу 6 мая - РИА Новости, 09.05.2024
Путин сообщил, что пообщался с Шойгу 6 мая
Президент России Владимир Путин сообщил, что пообщался с министром обороны РФ Сергеем Шойгу 6 мая. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T11:55
2024-05-09T12:16
владимир путин
безопасность
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что пообщался с министром обороны РФ Сергеем Шойгу 6 мая.Президент 7 мая провел встречу с командирами подразделений, участвующих в спецоперации. Шойгу присутствовал на встрече, Путин его поприветствовал.Командир 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота генерал-майор Олег Власов на встрече рассказал Путину о численности соединений бригады и попросил рассмотреть вопрос о проведении оргштатных мероприятий. "Я знаю об этом, мы вчера с министром обсуждали, с НГШ (начальником Генерального штаба - ред.)", - сказал Путин на встрече.
https://ria.ru/20240402/shoygu-1937319687.html
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владимир путин, безопасность, россия, сергей шойгу
Владимир Путин, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу

Путин сообщил, что пообщался с Шойгу 6 мая

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу
Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что пообщался с министром обороны РФ Сергеем Шойгу 6 мая.
Президент 7 мая провел встречу с командирами подразделений, участвующих в спецоперации. Шойгу присутствовал на встрече, Путин его поприветствовал.
Командир 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота генерал-майор Олег Власов на встрече рассказал Путину о численности соединений бригады и попросил рассмотреть вопрос о проведении оргштатных мероприятий. "Я знаю об этом, мы вчера с министром обсуждали, с НГШ (начальником Генерального штаба - ред.)", - сказал Путин на встрече.
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Владимир ПутинБезопасностьРоссияСергей Шойгу
 
 
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