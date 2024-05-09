https://ria.ru/20240509/putin-1944904893.html

Путин сообщил, что пообщался с Шойгу 6 мая

Путин сообщил, что пообщался с Шойгу 6 мая - РИА Новости, 09.05.2024

Путин сообщил, что пообщался с Шойгу 6 мая

Президент России Владимир Путин сообщил, что пообщался с министром обороны РФ Сергеем Шойгу 6 мая. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T11:55

2024-05-09T11:55

2024-05-09T12:16

владимир путин

безопасность

россия

сергей шойгу

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что пообщался с министром обороны РФ Сергеем Шойгу 6 мая.Президент 7 мая провел встречу с командирами подразделений, участвующих в спецоперации. Шойгу присутствовал на встрече, Путин его поприветствовал.Командир 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота генерал-майор Олег Власов на встрече рассказал Путину о численности соединений бригады и попросил рассмотреть вопрос о проведении оргштатных мероприятий. "Я знаю об этом, мы вчера с министром обсуждали, с НГШ (начальником Генерального штаба - ред.)", - сказал Путин на встрече.

https://ria.ru/20240402/shoygu-1937319687.html

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владимир путин, безопасность, россия, сергей шойгу