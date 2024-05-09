https://ria.ru/20240509/proekt-1945011676.html

В России разрабатывают законопроект, регулирующий работу маркетплейсов

В России разрабатывают законопроект, регулирующий работу маркетплейсов - РИА Новости, 09.05.2024

В России разрабатывают законопроект, регулирующий работу маркетплейсов

Министерства РФ, в первую очередь министерство экономического развития и Минцифры, разрабатывают новый законопроект о регулировании работы маркетплейсов,... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T20:20

2024-05-09T20:20

2024-05-09T21:41

россия

максут шадаев

общество

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Министерства РФ, в первую очередь министерство экономического развития и Минцифры, разрабатывают новый законопроект о регулировании работы маркетплейсов, сообщил журналистам исполняющий обязанности главы Минцифры Максут Шадаев."Мы все (министерства - ред.) делаем новый законопроект о маркетплейсах. В первую очередь Минэк с Минцифры", - заявил Шадаев.В конце апреля Шадаев рассказал, что проект находится на начальной стадии, в нем будет вводиться вся система регулирования их работ. "Это стало настолько большой отраслью, что очевидно требует своего регулирования… Мы сейчас между министерствами договариваемся, как будем делать его вместе", - прокомментировал он.По его словам, законопроект разрабатывается, поскольку к отрасли возникает много вопросов: существуют отдельные инициативы, как регулировать комиссию, куда маркетплейсы должны доставлять товар, надо ли обязывать их доставлять во все населенные пункты или не надо, как они трудоустраивают своих курьеров и так далее.Он отметил, что это будет большой отдельный комплексный законопроект.В свою очередь, в начале марта председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев и глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов внесли в Госдуму другой законопроект о регулировании деятельности агрегаторов информации на товары (маркетплейсов). В апреле комитет Совета Федерации поддержал законопроект.

https://ria.ru/20240426/ozon-1942423278.html

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россия, максут шадаев, общество