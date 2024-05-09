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В России разрабатывают законопроект, регулирующий работу маркетплейсов - РИА Новости, 09.05.2024
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20:20 09.05.2024 (обновлено: 21:41 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/proekt-1945011676.html
В России разрабатывают законопроект, регулирующий работу маркетплейсов
В России разрабатывают законопроект, регулирующий работу маркетплейсов - РИА Новости, 09.05.2024
В России разрабатывают законопроект, регулирующий работу маркетплейсов
Министерства РФ, в первую очередь министерство экономического развития и Минцифры, разрабатывают новый законопроект о регулировании работы маркетплейсов,... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T20:20
2024-05-09T21:41
россия
максут шадаев
общество
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Министерства РФ, в первую очередь министерство экономического развития и Минцифры, разрабатывают новый законопроект о регулировании работы маркетплейсов, сообщил журналистам исполняющий обязанности главы Минцифры Максут Шадаев."Мы все (министерства - ред.) делаем новый законопроект о маркетплейсах. В первую очередь Минэк с Минцифры", - заявил Шадаев.В конце апреля Шадаев рассказал, что проект находится на начальной стадии, в нем будет вводиться вся система регулирования их работ. "Это стало настолько большой отраслью, что очевидно требует своего регулирования… Мы сейчас между министерствами договариваемся, как будем делать его вместе", - прокомментировал он.По его словам, законопроект разрабатывается, поскольку к отрасли возникает много вопросов: существуют отдельные инициативы, как регулировать комиссию, куда маркетплейсы должны доставлять товар, надо ли обязывать их доставлять во все населенные пункты или не надо, как они трудоустраивают своих курьеров и так далее.Он отметил, что это будет большой отдельный комплексный законопроект.В свою очередь, в начале марта председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев и глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов внесли в Госдуму другой законопроект о регулировании деятельности агрегаторов информации на товары (маркетплейсов). В апреле комитет Совета Федерации поддержал законопроект.
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россия, максут шадаев, общество
Россия, Максут Шадаев, Общество
В России разрабатывают законопроект, регулирующий работу маркетплейсов

Шадаев: в РФ разрабатывают законопроект, регулирующий работу маркетплейсов

© iStock.com / cofotoismeРаботник на складе
Работник на складе - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© iStock.com / cofotoisme
Работник на складе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Министерства РФ, в первую очередь министерство экономического развития и Минцифры, разрабатывают новый законопроект о регулировании работы маркетплейсов, сообщил журналистам исполняющий обязанности главы Минцифры Максут Шадаев.
"Мы все (министерства - ред.) делаем новый законопроект о маркетплейсах. В первую очередь Минэк с Минцифры", - заявил Шадаев.
В конце апреля Шадаев рассказал, что проект находится на начальной стадии, в нем будет вводиться вся система регулирования их работ. "Это стало настолько большой отраслью, что очевидно требует своего регулирования… Мы сейчас между министерствами договариваемся, как будем делать его вместе", - прокомментировал он.
По его словам, законопроект разрабатывается, поскольку к отрасли возникает много вопросов: существуют отдельные инициативы, как регулировать комиссию, куда маркетплейсы должны доставлять товар, надо ли обязывать их доставлять во все населенные пункты или не надо, как они трудоустраивают своих курьеров и так далее.
Он отметил, что это будет большой отдельный комплексный законопроект.
В свою очередь, в начале марта председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев и глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов внесли в Госдуму другой законопроект о регулировании деятельности агрегаторов информации на товары (маркетплейсов). В апреле комитет Совета Федерации поддержал законопроект.
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