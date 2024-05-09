Росмолодежь: более трех миллионов россиян поздравили ветеранов ВОВ
В России отметили 79-у годовщину победы в Великой Отечественной войне.
В России отметили 79-у годовщину победы в Великой Отечественной войне.
Торжественные мероприятия прошли в более чем 300 городах и населенных пунктах России.
Торжественные мероприятия прошли в более чем 300 городах и населенных пунктах России.
Над Москвой с утра барражировали самолеты, отслеживающие изменения метеоусловий. До последнего момента сохранялась интрига: не отменят ли воздушную часть.
Над Москвой с утра барражировали самолеты, отслеживающие изменения метеоусловий. До последнего момента сохранялась интрига: не отменят ли воздушную часть.
Во время парада Путин выступил с речью: “Мы отмечаем День Победы в условиях проведения специальной военной операции. Все ее участники — те, кто на передовой, на линии боевого соприкосновения, — это наши герои".
Во время парада Путин выступил с речью: “Мы отмечаем День Победы в условиях проведения специальной военной операции. Все ее участники — те, кто на передовой, на линии боевого соприкосновения, — это наши герои".
По данным Минобороны, в праздновании приняли участие более 150 военнослужащих.
По данным Минобороны, в праздновании приняли участие более 150 военнослужащих.
В военных парадах, торжественных шествиях, на статических выставках задействовали более 2,5 тысячи единиц вооружения, специальной и военной техники, в том числе 121 летательный аппарат.
В военных парадах, торжественных шествиях, на статических выставках задействовали более 2,5 тысячи единиц вооружения, специальной и военной техники, в том числе 121 летательный аппарат.
Зрители увидели бронеавтомобили разных типов — от уже привычных “Тигров” и “Уралов” до дебютанта — броневика “Феникс”.
Зрители увидели бронеавтомобили разных типов — от уже привычных “Тигров” и “Уралов” до дебютанта — броневика “Феникс”.
Военный парад прошел также в Петербурге, Перми, Новороссийске, Ростове-на-Дону, Самаре и других крупных городах.
Военный парад прошел также в Петербурге, Перми, Новороссийске, Ростове-на-Дону, Самаре и других крупных городах.
Более тысячи человек приняли участие в торжественной линейке и шествии в честь Дня Победы на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.
Более тысячи человек приняли участие в торжественной линейке и шествии в честь Дня Победы на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.
В этот день у ветеранов была возможность напрямую обратиться к россиянам и пожелать мирного неба над головой.
В этот день у ветеранов была возможность напрямую обратиться к россиянам и пожелать мирного неба над головой.
В Севастополе в этот праздничный день прошел патриотический автопробег.
В Севастополе в этот праздничный день прошел патриотический автопробег.
Тысячи жителей разных возрастов по всей России возложили цветы к мемориалам, чтобы почтить память павших в Великой Отечественной войне.
Тысячи жителей разных возрастов по всей России возложили цветы к мемориалам, чтобы почтить память павших в Великой Отечественной войне.
Сотни москвичей собрались в Парке Победы на Поклонной горе в честь Дня Победы 9 мая.
Сотни москвичей собрались в Парке Победы на Поклонной горе в честь Дня Победы 9 мая.
После парада Путин вместе с лидерами Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Кубы, Лаоса и Республики Гвинея-Бисау прошли в Александровский сад и возложили цветы к могиле Неизвестного солдата.
После парада Путин вместе с лидерами Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Кубы, Лаоса и Республики Гвинея-Бисау прошли в Александровский сад и возложили цветы к могиле Неизвестного солдата.
В России отметили 79-у годовщину победы в Великой Отечественной войне.
Торжественные мероприятия прошли в более чем 300 городах и населенных пунктах России.
Над Москвой с утра барражировали самолеты, отслеживающие изменения метеоусловий. До последнего момента сохранялась интрига: не отменят ли воздушную часть.
Во время парада Путин выступил с речью: “Мы отмечаем День Победы в условиях проведения специальной военной операции. Все ее участники — те, кто на передовой, на линии боевого соприкосновения, — это наши герои".
По данным Минобороны, в праздновании приняли участие более 150 военнослужащих.
В военных парадах, торжественных шествиях, на статических выставках задействовали более 2,5 тысячи единиц вооружения, специальной и военной техники, в том числе 121 летательный аппарат.
Зрители увидели бронеавтомобили разных типов — от уже привычных “Тигров” и “Уралов” до дебютанта — броневика “Феникс”.
Военный парад прошел также в Петербурге, Перми, Новороссийске, Ростове-на-Дону, Самаре и других крупных городах.
Более тысячи человек приняли участие в торжественной линейке и шествии в честь Дня Победы на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.
В этот день у ветеранов была возможность напрямую обратиться к россиянам и пожелать мирного неба над головой.
В Севастополе в этот праздничный день прошел патриотический автопробег.
Тысячи жителей разных возрастов по всей России возложили цветы к мемориалам, чтобы почтить память павших в Великой Отечественной войне.
Сотни москвичей собрались в Парке Победы на Поклонной горе в честь Дня Победы 9 мая.
После парада Путин вместе с лидерами Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Кубы, Лаоса и Республики Гвинея-Бисау прошли в Александровский сад и возложили цветы к могиле Неизвестного солдата.
В России 9 мая каждый год отмечают Победу в Великой Отечественной войне
В России 9 мая каждый год отмечают Победу в Великой Отечественной войне
Парад Победы начался сегодня на Красной площади в 10:00.
Парад Победы начался сегодня на Красной площади в 10:00.
Несмотря на холодную погоду, девять тысяч военнослужащих и 75 единиц техники прошли торжественным маршем.
Несмотря на холодную погоду, девять тысяч военнослужащих и 75 единиц техники прошли торжественным маршем.
Парад принимал министр обороны России Сергей Шойгу, который выехал в кабриолете Aurus.
Парад принимал министр обороны России Сергей Шойгу, который выехал в кабриолете Aurus.
Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы.
Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы.
Путин заявил, что Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения.
Путин заявил, что Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения.
Но при этом подчеркнул, что она никому не позволит себе угрожать.
Но при этом подчеркнул, что она никому не позволит себе угрожать.
Штурмовики Су-25БМ пролетели над Красной площадью.
Штурмовики Су-25БМ пролетели над Красной площадью.
На военном параде также проехала колонна бронеавтомобилей "Тигр-М".
На военном параде также проехала колонна бронеавтомобилей "Тигр-М".
Военнослужащие – участники СВО прошли по Красной площади.
Военнослужащие – участники СВО прошли по Красной площади.
С ними после парада пообщался Владимир Путин.
Торжественно пролетел строй "кубинский бриллиант" из истребителей МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи".
Торжественно пролетел строй "кубинский бриллиант" из истребителей МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи".
Оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" проехали по Красной площади.
Оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" проехали по Красной площади.
Парад был гораздо скромнее, чем в прежние годы: мало техники и авиации.
Парад был гораздо скромнее, чем в прежние годы: мало техники и авиации.
А снежная погода напомнила совсем другой парад — 7 ноября 1941-го.
А снежная погода напомнила совсем другой парад — 7 ноября 1941-го.
В России 9 мая каждый год отмечают Победу в Великой Отечественной войне
Парад Победы начался сегодня на Красной площади в 10:00.
Несмотря на холодную погоду, девять тысяч военнослужащих и 75 единиц техники прошли торжественным маршем.
Парад принимал министр обороны России Сергей Шойгу, который выехал в кабриолете Aurus.
Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы.
Путин заявил, что Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения.
Но при этом подчеркнул, что она никому не позволит себе угрожать.
Штурмовики Су-25БМ пролетели над Красной площадью.
На военном параде также проехала колонна бронеавтомобилей "Тигр-М".
Военнослужащие – участники СВО прошли по Красной площади.
С ними после парада пообщался Владимир Путин.
Торжественно пролетел строй "кубинский бриллиант" из истребителей МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи".
Оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" проехали по Красной площади.
Парад был гораздо скромнее, чем в прежние годы: мало техники и авиации.
А снежная погода напомнила совсем другой парад — 7 ноября 1941-го.