https://ria.ru/20240509/pozdravleniya-1945028390.html

Более трех миллионов россиян поздравили ветеранов ВОВ

Более трех миллионов россиян поздравили ветеранов ВОВ - РИА Новости, 09.05.2024

Более трех миллионов россиян поздравили ветеранов ВОВ

Более трёх миллионов россиян стали инициаторами и участниками акции "Наследники Победы" и поздравили с Днём Победы ветеранов Великой Отечественной войны,... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T22:29

2024-05-09T22:29

2024-05-09T22:29

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

день победы

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

ксения разуваева

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Более трёх миллионов россиян стали инициаторами и участниками акции "Наследники Победы" и поздравили с Днём Победы ветеранов Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе Росмолодежи. "Сегодня сами граждане, а именно более 3 миллионов россиян, включая более 500 тысяч добровольцев, стали инициаторами памятных акций по всей стране. Более 68 тысяч ветеранов получили поздравления и услышали теплые слова благодарности", - приводит пресс-служба слова главы Росмолодёжи Ксении Разуваевой. Отмечается, что с ветеранами встретились участники СВО. "С Победителями встретились наследники Победы - вернувшиеся с СВО военнослужащие: они поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с праздником. Участниками встреч стали более 1 800 ветеранов и военнослужащих", - уточнили в организации. В преддверии 9 мая бойцы СВО записали порядка 780 видеопоздравлений ветеранам: произнесли слова благодарности за пример и воспитание настоящих наследников победы на этом примере. "Молодые девушки и юноши станцевали Вальс Победы - как их предки после окончания Великой Отечественной войны. По всей стране прошло более 4 тысяч вальсов", - добавили в агентстве. Кроме того, 100 пар станцевали Вальс Победы у фонтана Дружбы народов на выставке "Россия". "В регионах России состоялся массовый флешмоб: участники выстроились в форме Звезды Героя в знак выражения поддержки военнослужащим. К флешмобу присоединились более 75 тысяч человек", - уточнили в Росмолодежи. В ходе акции "Георгиевская лента" волонтёры раздали один из главных атрибутов праздника - символ воинской славы России: Более 3,7 миллиона Георгиевских лент было вручено гражданам страны. "Волонтёры Победы провели Всероссийский урок памяти "День Победы" в образовательных организациях регионов. На уроке добровольцы рассказали о Берлинской операции, капитуляции Германии и значении Дня Победы. Всего прошло более 8 700 уроков Победы. Кроме того, активисты организовали в городах и населённых пунктах Стены Памяти, куда все желающие смогли прикрепить фотографии своих Героев, боровшихся со злом в годы ВОВ. Было организовано более 16 тысяч точек со Стенами Памяти", - добавили в пресс-службе. На основе записей личный историй и воспоминаний ветеранов будут созданы виртуальные аудиокниги, доступные всем желающим для прослушивания онлайн. "В преддверии Дня Победы волонтёры навестили ветеранов Великой Отечественной войны и поздравили их с праздником. Добровольцы вручили подарки и Письма Победы, организовали творческие поздравления, поздравления Героев по телефону, а также показали им видеопоздравления от бойцов с передовой. Более 21 тысяч поздравлений было организовано для ветеранов. В регионах страны прошли Парады Победы под окнами ветеранов. Коллективы артистов и волонтёров приехали к домам ветеранов с праздничными концертами: военными песнями, стихами, сценками из фронтовой жизни. Всего было организовано более 5 тысяч концертов", - отметили в организации. Также ко Дню Победы были организованы забеги молодых муниципальных и государственных служащих по историческим местам и памятникам Великой Отечественной войны, к которым присоединились более 3 тысяч 400 молодых госслужащих. "Активисты РССМ (Российского союза сельской молодежи - ред.) опубликовали более 1 700 видеороликов в социальных сетях, где рассказали о подвигах Героев Великой Отечественной войны и специальной военной операции", - подчеркнули в Росмолодежи.

https://ria.ru/20240509/pobeda-1944390836.html

https://ria.ru/20240509/pobeda-1944926720.html

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выставка-форум "россия", день победы, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), ксения разуваева, россия, германия, общество