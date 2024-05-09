https://ria.ru/20240509/polk-1944937133.html

В крупных китайских городах прошла акция "Бессмертный полк"

В крупных китайских городах прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 09.05.2024

В крупных китайских городах прошла акция "Бессмертный полк"

Акция "Бессмертный полк" и торжественные мероприятия, посвященные 79-й годовщине Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, прошли в четверг в... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T14:34

2024-05-09T14:34

2024-05-09T14:34

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ПЕКИН, 9 мая – РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" и торжественные мероприятия, посвященные 79-й годовщине Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, прошли в четверг в Шанхае, Гуанчжоу и Харбине, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Китае. Акция "Бессмертный полк" ежегодно проходит в китайских городах, где есть дипломатические представительства РФ – Пекине, Шанхае, Гуанчжоу, Харбине, Шэньяне и Гонконге. В них традиционно принимают участие проживающие в КНР граждане России и других стран СНГ, активно участвуют и китайские граждане. Шанхай Генеральное консульство России в Шанхае сообщило, что 9 мая в торжественном мероприятии на территории дипмиссии "приняли участие свыше 200 человек - проживающие в Шанхае и провинциях консульского округа граждане России, генеральные консулы Республики Беларусь и Сербии в Шанхае, преподаватели и студенты-русисты Шанхайского университета иностранных языков и Восточно-Китайского педагогического университета, представитель руководства Шанхайской академии общественных наук". "После праздничного концерта было организовано традиционное шествие "Бессмертного полка", главной задачей которого является сохранение в каждой семье личной памяти о поколении Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении в официальном Тelegram-канале дипмиссии. По окончании праздничных мероприятий состоялась панихида по погибшим в Великой Отечественной войне, которую провел настоятель Шанхайской православной общины отец Иоанн. Харбин День Победы отметили и в городе Харбин в граничащей с РФ северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян, участники торжественного мероприятия возложили венки и живые цветы к советскому воинскому мемориалу на кладбище "Хуаншань", а также импровизированным маршем "Бессмертного полка". В мероприятии приняли участие дипломаты генконсульства РФ, проживающие в Харбине соотечественники, а также представители харбинских властей и китайские граждане. Гуанчжоу Шествие "Бессмертного полка" при содействии генконсульства РФ состоялось в четверг в Гуанчжоу южной китайской провинции Гуандун. "Девятого мая в Мемориальном парке героев Кантонского восстания южнокитайского города Гуанчжоу при содействии Генерального консульства была проведена акция "Бессмертный полк". В ней приняли участие россияне и граждане ряда государств СНГ, которые пронесли портреты родственников, сражавшихся с фашистской Германией и ее сателлитами на фронтах и приближавших Победу в тылу", - сообщили в дипмиссии. Отмечается, что "вместе с нашими соотечественниками в строю "Бессмертного полка" также прошли граждане КНР, с которыми нас объединяет общая борьба с фашизмом в годы Второй мировой войны". "Собравшиеся возложили цветы к Павильону кровной дружбы советского и китайского народов, почтили минутой молчания всех тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость Родины. По завершении официальной части у Павильона состоялся совместный с китайскими друзьями концерт, в ходе которого были исполнены известные советские песни о войне", - сообщили в генеральном консульстве РФ в Гуанчжоу. Гонконг Генеральное консульство РФ провело торжественное мероприятие, посвященное 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, днем ранее - 8 мая. "Приглашенных представителей российской диаспоры, бизнеса и СМИ поздравили главы дипмиссий России, Белоруссии и Казахстана в Гонконге, отметившие героизм и мужество народов Советского Союза в защите Отчизны", - говорится в сообщении в официальном telegram-канале дипмиссии. Отмечается, что "в ходе встречи раздавались георгиевские ленточки - символ победы над фашизмом и демонстрировался документальный фильм о первом параде победы 24 июня 1945 года в Москве". "В честь праздника российские дипломаты подготовили фотовыставку архивных фронтовых фотографий, с которой могли ознакомиться все посетители генконсульства", - указали в дипмиссии. Проживающие в Гонконге соотечественники активно поддержали акцию "Бессмертный полк", которая впервые прошла в формате "стены памяти", где были собраны фотоистории о их родственниках-участниках самой кровопролитной войны ХХ века.

https://ria.ru/20240509/polk-1944857958.html

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https://ria.ru/20240506/aktsiya-1944267350.html

https://ria.ru/20240506/bessmertnyypolk-1944094374.html

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Ольга Фомченкова

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