https://ria.ru/20240509/polk-1944936426.html
В Таджикистане проходит акция "Бессмертный полк"
В Таджикистане проходит акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 09.05.2024
В Таджикистане проходит акция "Бессмертный полк"
Акции "Бессмертный полк" проходит в столице Таджикистана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T14:04
2024-05-09T14:04
2024-05-09T14:04
таджикистан
акция "бессмертный полк"
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ДУШАНБЕ, 9 мая – РИА Новости. Акции "Бессмертный полк" проходит в столице Таджикистана, передает корреспондент РИА Новости. Люди разных возрастов с портретами родных - участников Великой Отечественной войны, идут от центра города до парка Победы, где возлагают цветы к Вечному огню. Люди идут семьями, группами друзей и знакомых. В прошлом году шествие прошло колонной, в которой было не менее 1,5 тысячи человек. Организатором акции, как и в 2023 году, стал Союз ветеранов-интернационалистов Таджикистана.
https://ria.ru/20240509/pobeda-1944390836.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таджикистан, акция "бессмертный полк", в мире, день победы, день победы — 2024
Таджикистан, Акция "Бессмертный полк", В мире, День Победы, День Победы — 2024
В Таджикистане проходит акция "Бессмертный полк"
В столице Таджикистана Душанбе проходит акция "Бессмертный полк"
ДУШАНБЕ, 9 мая – РИА Новости. Акции "Бессмертный полк" проходит в столице Таджикистана, передает корреспондент РИА Новости.
Люди разных возрастов с портретами родных - участников Великой Отечественной войны, идут от центра города до парка Победы, где возлагают цветы к Вечному огню. Люди идут семьями, группами друзей и знакомых. В прошлом году шествие прошло колонной, в которой было не менее 1,5 тысячи человек.
Организатором акции, как и в 2023 году, стал Союз ветеранов-интернационалистов Таджикистана.