https://ria.ru/20240509/polk-1944936426.html

В Таджикистане проходит акция "Бессмертный полк"

В Таджикистане проходит акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 09.05.2024

В Таджикистане проходит акция "Бессмертный полк"

Акции "Бессмертный полк" проходит в столице Таджикистана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T14:04

2024-05-09T14:04

2024-05-09T14:04

таджикистан

акция "бессмертный полк"

в мире

день победы

день победы — 2024

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ДУШАНБЕ, 9 мая – РИА Новости. Акции "Бессмертный полк" проходит в столице Таджикистана, передает корреспондент РИА Новости. Люди разных возрастов с портретами родных - участников Великой Отечественной войны, идут от центра города до парка Победы, где возлагают цветы к Вечному огню. Люди идут семьями, группами друзей и знакомых. В прошлом году шествие прошло колонной, в которой было не менее 1,5 тысячи человек. Организатором акции, как и в 2023 году, стал Союз ветеранов-интернационалистов Таджикистана.

https://ria.ru/20240509/pobeda-1944390836.html

таджикистан

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

таджикистан, акция "бессмертный полк", в мире, день победы, день победы — 2024