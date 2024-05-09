https://ria.ru/20240509/pobeda-1944976336.html

В Греции проходят памятные мероприятия в честь Дня Великой Победы

В Греции проходят памятные мероприятия в честь Дня Великой Победы - РИА Новости, 09.05.2024

В Греции проходят памятные мероприятия в честь Дня Великой Победы

Памятные мероприятия в честь Дня Великой Победы проходят в Греции. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T16:37

2024-05-09T16:37

2024-05-09T16:57

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АФИНЫ, 9 мая – РИА Новости. Памятные мероприятия в честь Дня Великой Победы проходят в Греции. Посол России в Греции Андрей Маслов и атташе по вопросам обороны генерал-майор Александр Приходько в афинском районе Каллифея возложили венок к Памятнику советским воинам, павшим за свободу и независимость Греции в 1941 – 1944 годах, сообщило посольство в своем Telegram-канале. Генерал-майор Приходько и сотрудники посольства также возложили венок к могиле советского воина Николая Шевеля на союзническом кладбище в афинском районе Палео Фалиро. Российские соотечественники, проживающие в различных регионах Греции, возложили цветы к памятнику Советскому солдату на проспекте Сингру в Афинах, почтив память воинов, погибших на территории Греции в ходе боевых действий против Третьего Рейха. Также возле памятника прошла мемориальная акция "Свеча памяти". Люди почтили минутой молчания память солдат-освободителей и всех жертв войны, передает корреспондент РИА Новости. К монументу возложили венки и цветы от Координационного совета российских соотечественников, Русского дома, муниципалитета района Каллифея, общественных и политических организаций. На венке Координационного совета цветами была выложена Георгиевская лента. Отдать дань памяти пришли российские соотечественники, уроженцы бывших советских республик, греки. Людей было немного, но постоянно подходили новые. Монумент работы известного российского скульптора Вячеслава Клыкова, изображающий павшего советского солдата с зажатой винтовкой в руках и оплакивающую его мать-гречанку, был установлен в Афинах в 2005 году в парке на проспекте Сингру. Памятник был воздвигнут рядом с местом гибели троих советских солдат. История сохранила только их имена - Николай, Иван и Алексей. Они попали в плен, в 1943 году им удалось бежать, они вступили в ряды Национально-освободительной армии ЭЛАС. В 1944 году вместе с 25 жителями Каллифеи, среди которых были и бойцы ЭЛАС, и гражданские, советские военные были расстреляны. Люди пришли с фотографиями своих родственников, воевавших против нацизма. Они пели известные песни военных лет – "Катюша", "Синий платочек", другие. Один из греков пришел в форме рядового Красной армии с орденами и медалями. По его словам, его семья – выходцы из Советского Союза. "Это форма и награды моего отца. Во время Великой Отечественной он воевал, дошел со своей частью до Польши. Его фамилия была Папаиоанну, а в части его звали, конечно же, "Поп Иван". А меня зовут Владимир Арис – родители дали мне фамилию в честь Ариса Велухиотиса", - рассказал грек. Велухиотис был одним из выдающихся руководителей и основателей Народно-освободительной армии Греции, он погиб в июне 1945 года. Среди пришедших были двое спортсменов из Санкт-Петербурга по имени Анна и Андрей. По их словам, они приехали на соревнования многоборцев. Ограничений для участия российских спортсменов в этих соревнованиях нет, сказали собеседники агентства, на футболках которых были цвета российского триколора. Вечером планируется концерт возле памятника. Российские соотечественники отмечают День Победы и других городах Греции - Волос, Катерини, Салоники, Козани, Стилида (Ламия), Корфу, Патры, Митилини, Ираклион, Лариса, Родос.

https://ria.ru/20240508/zapad-1944516077.html

https://ria.ru/20240505/aktsiya-1944014108.html

https://ria.ru/20240509/pobeda-1944857518.html

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в мире, греция, афины, польша, андрей маслов, день победы, день победы — 2024