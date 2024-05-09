https://ria.ru/20240509/pobeda-1944972134.html

Переехавшие в Нижегородскую область иностранцы посетили парад Победы

Переехавшие в Нижегородскую область иностранцы посетили парад Победы - РИА Новости, 09.05.2024

Переехавшие в Нижегородскую область иностранцы посетили парад Победы

Иностранные граждане, переехавшие в Нижегородскую область на постоянное место жительства, приняли участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 79-й... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T16:40

2024-05-09T16:40

2024-05-09T16:40

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день победы — 2024

парад победы в 2024 году

великая отечественная война (1941-1945)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 мая - РИА Новости. Иностранные граждане, переехавшие в Нижегородскую область на постоянное место жительства, приняли участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба правительства региона. Канадская семья Фейнстра из 10 человек, австралийская семья Ван Стинберген из трех человек и немецкая семья Голембиевски из пяти человек посмотрели традиционный военный парад на площади Минина и Пожарского. Также к торжественным мероприятиям присоединились Ремо и Биргит Кирш, которые три года назад переехали в Нижегородскую область из Германии и в марте 2024 года получили гражданство РФ. Гражданин Германии Адам Голембиевски рассказал, что впервые встречает 9 Мая в России, и "сегодня увидел то, что должен был увидеть, и на глаза навернулись слезы". В свою очередь Ремо Кирш назвал 9 мая "самым важным днем в году, особенно сейчас, когда по всему миру происходит искажение истории". "Именно русские выиграли войну, поэтому я считаю, что нужно чтить память о подвиге русского солдата. Быть здесь – моя инициатива, выбор моей семьи. Последние два года мой сын смотрел парады онлайн и был счастлив, наконец, увидеть парад вживую", - сказал австралиец Тревор Антаннес Ван Стинберген. После парада Победы иностранные семьи возложили цветы к "Вечному огню" в Нижегородском кремле. "Участие иностранных граждан в торжественных мероприятиях в честь Дня Победы – это не просто церемониальный акт, а значимое событие, которое напоминает нам о важности сохранения исторической памяти. Совместное празднование - это жест солидарности и поддержки наших ценностей", - приводятся в сообщении слова министра международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольги Гусевой.

https://ria.ru/20240314/kirsh-1932999996.html

https://ria.ru/20240509/pobeda-1944390836.html

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Ольга Фомченкова

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