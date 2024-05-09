Рейтинг@Mail.ru
Переехавшие в Нижегородскую область иностранцы посетили парад Победы - РИА Новости, 09.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:40 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/pobeda-1944972134.html
Переехавшие в Нижегородскую область иностранцы посетили парад Победы
Переехавшие в Нижегородскую область иностранцы посетили парад Победы - РИА Новости, 09.05.2024
Переехавшие в Нижегородскую область иностранцы посетили парад Победы
Иностранные граждане, переехавшие в Нижегородскую область на постоянное место жительства, приняли участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 79-й... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T16:40
2024-05-09T16:40
общество
нижегородская область
германия
россия
день победы
день победы — 2024
парад победы в 2024 году
великая отечественная война (1941-1945)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/09/1944975923_0:101:1080:709_1920x0_80_0_0_d3bc823030bd3837a7e7f517e7ad8901.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 мая - РИА Новости. Иностранные граждане, переехавшие в Нижегородскую область на постоянное место жительства, приняли участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба правительства региона. Канадская семья Фейнстра из 10 человек, австралийская семья Ван Стинберген из трех человек и немецкая семья Голембиевски из пяти человек посмотрели традиционный военный парад на площади Минина и Пожарского. Также к торжественным мероприятиям присоединились Ремо и Биргит Кирш, которые три года назад переехали в Нижегородскую область из Германии и в марте 2024 года получили гражданство РФ. Гражданин Германии Адам Голембиевски рассказал, что впервые встречает 9 Мая в России, и "сегодня увидел то, что должен был увидеть, и на глаза навернулись слезы". В свою очередь Ремо Кирш назвал 9 мая "самым важным днем в году, особенно сейчас, когда по всему миру происходит искажение истории". "Именно русские выиграли войну, поэтому я считаю, что нужно чтить память о подвиге русского солдата. Быть здесь – моя инициатива, выбор моей семьи. Последние два года мой сын смотрел парады онлайн и был счастлив, наконец, увидеть парад вживую", - сказал австралиец Тревор Антаннес Ван Стинберген. После парада Победы иностранные семьи возложили цветы к "Вечному огню" в Нижегородском кремле. "Участие иностранных граждан в торжественных мероприятиях в честь Дня Победы – это не просто церемониальный акт, а значимое событие, которое напоминает нам о важности сохранения исторической памяти. Совместное празднование - это жест солидарности и поддержки наших ценностей", - приводятся в сообщении слова министра международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольги Гусевой.
https://ria.ru/20240314/kirsh-1932999996.html
https://ria.ru/20240509/pobeda-1944390836.html
нижегородская область
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/09/1944975923_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_b5594cc0275d0c58f2b33d4df0c06b10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, нижегородская область, германия, россия, день победы, день победы — 2024, парад победы в 2024 году, великая отечественная война (1941-1945)
Общество, Нижегородская область, Германия, Россия, День Победы, День Победы — 2024, Парад Победы в 2024 году, Великая Отечественная война (1941-1945)
Переехавшие в Нижегородскую область иностранцы посетили парад Победы

Переехавшие в Нижегородскую область на ПМЖ иностранцы посетили парад Победы

© Фото : пресс-служба правительства Нижегородской областиПереехавшие в Нижегородскую область иностранцы приняли участие в торжественных мероприятиях в честь Дня Победы
Переехавшие в Нижегородскую область иностранцы приняли участие в торжественных мероприятиях в честь Дня Победы - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© Фото : пресс-служба правительства Нижегородской области
Переехавшие в Нижегородскую область иностранцы приняли участие в торжественных мероприятиях в честь Дня Победы
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 мая - РИА Новости. Иностранные граждане, переехавшие в Нижегородскую область на постоянное место жительства, приняли участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба правительства региона.
Канадская семья Фейнстра из 10 человек, австралийская семья Ван Стинберген из трех человек и немецкая семья Голембиевски из пяти человек посмотрели традиционный военный парад на площади Минина и Пожарского. Также к торжественным мероприятиям присоединились Ремо и Биргит Кирш, которые три года назад переехали в Нижегородскую область из Германии и в марте 2024 года получили гражданство РФ.
Биргит и Ремо Кирш - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Переехавшей из ФРГ в Нижегородскую область семейной паре вручили паспорта
14 марта, 16:42
Гражданин Германии Адам Голембиевски рассказал, что впервые встречает 9 Мая в России, и "сегодня увидел то, что должен был увидеть, и на глаза навернулись слезы".
В свою очередь Ремо Кирш назвал 9 мая "самым важным днем в году, особенно сейчас, когда по всему миру происходит искажение истории".
"Именно русские выиграли войну, поэтому я считаю, что нужно чтить память о подвиге русского солдата. Быть здесь – моя инициатива, выбор моей семьи. Последние два года мой сын смотрел парады онлайн и был счастлив, наконец, увидеть парад вживую", - сказал австралиец Тревор Антаннес Ван Стинберген.
После парада Победы иностранные семьи возложили цветы к "Вечному огню" в Нижегородском кремле.
"Участие иностранных граждан в торжественных мероприятиях в честь Дня Победы – это не просто церемониальный акт, а значимое событие, которое напоминает нам о важности сохранения исторической памяти. Совместное празднование - это жест солидарности и поддержки наших ценностей", - приводятся в сообщении слова министра международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольги Гусевой.
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине, Великая Отечественная война 1941-1945 года - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Вчера, 00:18
 
ОбществоНижегородская областьГерманияРоссияДень ПобедыДень Победы — 2024Парад Победы в 2024 годуВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала