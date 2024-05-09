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В Москве в честь Дня Победы раздали 15 тысяч георгиевских ленточек

В Москве в честь Дня Победы раздали 15 тысяч георгиевских ленточек - РИА Новости, 09.05.2024

В Москве в честь Дня Победы раздали 15 тысяч георгиевских ленточек

Около 15 тысяч георгиевских лент раздали в Москве гостям и жителям города в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает департамент... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T16:13

2024-05-09T16:13

2024-05-09T16:13

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общество

москва

мади

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георгиевская ленточка (акция)

день победы — 2024

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Около 15 тысяч георгиевских лент раздали в Москве гостям и жителям города в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает департамент транспорта столицы в Telegram-канале. "В честь праздника мы подарили москвичам и гостям столицы один из главных символов Победы — георгиевские ленточки. С 7 мая сотрудники 15 стоек "Живое общение", контролеры ГКУ "Организатор перевозок" и "Московского паркинга", инспекторы МАДИ, а также работники спецстоянок раздали пассажирам и водителям порядка 15 тысяч лент", - говорится в сообщении департамента. Кроме того, ленты дарили в метро, наземном транспорте, на эскалаторной галерее на Воробьевых горах, в сувенирных магазинах московского метро на "Трубной" и "Маяковской", городских автовокзалах.

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, мади, акция "бессмертный полк", георгиевская ленточка (акция), день победы — 2024