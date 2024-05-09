В Москве в честь Дня Победы раздали 15 тысяч георгиевских ленточек

Дептранс: в Москве раздали 15 тыс георгиевских ленточек к 79-й годовщине Победы
Участники всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" раздают георгиевские ленточки прохожим на Зубовском бульваре в Москве.
Участники всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" раздают георгиевские ленточки прохожим на Зубовском бульваре в Москве.
Сегодня акция стартовала не только в России, но также в 35 зарубежных странах, в том числе на Кипре, в Турции, Конго, Марокко, Узбекистане, Перу, Киргизии, Азербайджане.
Сегодня акция стартовала не только в России, но также в 35 зарубежных странах, в том числе на Кипре, в Турции, Конго, Марокко, Узбекистане, Перу, Киргизии, Азербайджане.
По мнению главреда медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, георгиевская ленточка стала символом не только победы в Великой Отечественной войне, сегодня это символ стремления к нашей грядущей победе.
По мнению главреда медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, георгиевская ленточка стала символом не только победы в Великой Отечественной войне, сегодня это символ стремления к нашей грядущей победе.
Георгиевская лента, сочетающая три черные и две оранжевые полосы, символизирует темный дым и яркое пламя. В 2022 году лента приравнена к символам воинской славы России, публичное осквернение которых уголовно наказуемо.
Георгиевская лента, сочетающая три черные и две оранжевые полосы, символизирует темный дым и яркое пламя. В 2022 году лента приравнена к символам воинской славы России, публичное осквернение которых уголовно наказуемо.
Добровольцы из "Волонтеров Победы" рекомендуют носить памятный знак на груди, у самого сердца.
Добровольцы из "Волонтеров Победы" рекомендуют носить памятный знак на груди, у самого сердца.
Волонтеры будут раздавать георгиевские ленты везде, даже за полярным кругом.
Волонтеры будут раздавать георгиевские ленты везде, даже за полярным кругом.
Во время акции в Волгограде 80 студентов, кадетов, юнармейцев и волонтеров пронесли 80-метровую георгиевскую ленту от подножия Мамаева кургана до Зала Воинской Славы.
Во время акции в Волгограде 80 студентов, кадетов, юнармейцев и волонтеров пронесли 80-метровую георгиевскую ленту от подножия Мамаева кургана до Зала Воинской Славы.
В Симферополе прохожие также участвуют в акции. Организаторы обещают открыть более семи тысяч точек раздачи георгиевских лент по всему миру.
В Симферополе прохожие также участвуют в акции. Организаторы обещают открыть более семи тысяч точек раздачи георгиевских лент по всему миру.
В российских школах будет проведен специальный урок, посвященный символу воинской славы России.
В российских школах будет проведен специальный урок, посвященный символу воинской славы России.
Участники всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" раздают георгиевские ленточки прохожим на Зубовском бульваре в Москве.
Сегодня акция стартовала не только в России, но также в 35 зарубежных странах, в том числе на Кипре, в Турции, Конго, Марокко, Узбекистане, Перу, Киргизии, Азербайджане.
По мнению главреда медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, георгиевская ленточка стала символом не только победы в Великой Отечественной войне, сегодня это символ стремления к нашей грядущей победе.
Георгиевская лента, сочетающая три черные и две оранжевые полосы, символизирует темный дым и яркое пламя. В 2022 году лента приравнена к символам воинской славы России, публичное осквернение которых уголовно наказуемо.
Добровольцы из "Волонтеров Победы" рекомендуют носить памятный знак на груди, у самого сердца.
Волонтеры будут раздавать георгиевские ленты везде, даже за полярным кругом.
Во время акции в Волгограде 80 студентов, кадетов, юнармейцев и волонтеров пронесли 80-метровую георгиевскую ленту от подножия Мамаева кургана до Зала Воинской Славы.
В Симферополе прохожие также участвуют в акции. Организаторы обещают открыть более семи тысяч точек раздачи георгиевских лент по всему миру.
В российских школах будет проведен специальный урок, посвященный символу воинской славы России.