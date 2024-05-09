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В Москве в честь Дня Победы раздали 15 тысяч георгиевских ленточек - РИА Новости, 09.05.2024
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16:13 09.05.2024
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В Москве в честь Дня Победы раздали 15 тысяч георгиевских ленточек
В Москве в честь Дня Победы раздали 15 тысяч георгиевских ленточек - РИА Новости, 09.05.2024
В Москве в честь Дня Победы раздали 15 тысяч георгиевских ленточек
Около 15 тысяч георгиевских лент раздали в Москве гостям и жителям города в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает департамент... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T16:13
2024-05-09T16:13
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Около 15 тысяч георгиевских лент раздали в Москве гостям и жителям города в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает департамент транспорта столицы в Telegram-канале. "В честь праздника мы подарили москвичам и гостям столицы один из главных символов Победы — георгиевские ленточки. С 7 мая сотрудники 15 стоек "Живое общение", контролеры ГКУ "Организатор перевозок" и "Московского паркинга", инспекторы МАДИ, а также работники спецстоянок раздали пассажирам и водителям порядка 15 тысяч лент", - говорится в сообщении департамента. Кроме того, ленты дарили в метро, наземном транспорте, на эскалаторной галерее на Воробьевых горах, в сувенирных магазинах московского метро на "Трубной" и "Маяковской", городских автовокзалах.
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общество, москва, мади, акция "бессмертный полк", георгиевская ленточка (акция), день победы — 2024
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, МАДИ, Акция "Бессмертный полк", Георгиевская ленточка (акция), День Победы — 2024
В Москве в честь Дня Победы раздали 15 тысяч георгиевских ленточек

Дептранс: в Москве раздали 15 тыс георгиевских ленточек к 79-й годовщине Победы

© Фото : Дептранс МосквыВ Москве в честь Дня Победы раздали 15 тысяч георгиевских ленточек
В Москве в честь Дня Победы раздали 15 тысяч георгиевских ленточек - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© Фото : Дептранс Москвы
В Москве в честь Дня Победы раздали 15 тысяч георгиевских ленточек
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Около 15 тысяч георгиевских лент раздали в Москве гостям и жителям города в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает департамент транспорта столицы в Telegram-канале.
"В честь праздника мы подарили москвичам и гостям столицы один из главных символов Победы — георгиевские ленточки. С 7 мая сотрудники 15 стоек "Живое общение", контролеры ГКУ "Организатор перевозок" и "Московского паркинга", инспекторы МАДИ, а также работники спецстоянок раздали пассажирам и водителям порядка 15 тысяч лент", - говорится в сообщении департамента.
Кроме того, ленты дарили в метро, наземном транспорте, на эскалаторной галерее на Воробьевых горах, в сувенирных магазинах московского метро на "Трубной" и "Маяковской", городских автовокзалах.
Символ победы над фашизмом: акция "Георгиевская ленточка"
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Участники всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" раздают георгиевские ленточки прохожим на Зубовском бульваре в Москве.

Волонтеры раздают георгиевские ленточки прохожим на Зубовском бульваре в Москве

Участники всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" раздают георгиевские ленточки прохожим на Зубовском бульваре в Москве.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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1 из 9
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Сегодня акция стартовала не только в России, но также в 35 зарубежных странах, в том числе на Кипре, в Турции, Конго, Марокко, Узбекистане, Перу, Киргизии, Азербайджане.

Активист Всероссийского общественного движения Волонтеры Победы раздает георгиевские ленточки прохожим в одном из торговых центров Владивостока

Сегодня акция стартовала не только в России, но также в 35 зарубежных странах, в том числе на Кипре, в Турции, Конго, Марокко, Узбекистане, Перу, Киргизии, Азербайджане.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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2 из 9
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

По мнению главреда медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, георгиевская ленточка стала символом не только победы в Великой Отечественной войне, сегодня это символ стремления к нашей грядущей победе.

В Москве стартовала акция Георгиевская ленточка

По мнению главреда медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, георгиевская ленточка стала символом не только победы в Великой Отечественной войне, сегодня это символ стремления к нашей грядущей победе.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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3 из 9
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Георгиевская лента, сочетающая три черные и две оранжевые полосы, символизирует темный дым и яркое пламя. В 2022 году лента приравнена к символам воинской славы России, публичное осквернение которых уголовно наказуемо.

Активисты Всероссийского общественного движения Волонтеры Победы помогают прохожему прикрепить георгиевскую ленту в одном из торговых центров Владивостока

Георгиевская лента, сочетающая три черные и две оранжевые полосы, символизирует темный дым и яркое пламя. В 2022 году лента приравнена к символам воинской славы России, публичное осквернение которых уголовно наказуемо.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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4 из 9
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Добровольцы из "Волонтеров Победы" рекомендуют носить памятный знак на груди, у самого сердца.

Активист Всероссийского общественного движения Волонтеры Победы раздает георгиевские ленточки прохожим в одном из торговых центров Владивостока

Добровольцы из "Волонтеров Победы" рекомендуют носить памятный знак на груди, у самого сердца.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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5 из 9
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Волонтеры будут раздавать георгиевские ленты везде, даже за полярным кругом.

В Москве стартовала акция Георгиевская ленточка

Волонтеры будут раздавать георгиевские ленты везде, даже за полярным кругом.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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6 из 9
© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанк

Во время акции в Волгограде 80 студентов, кадетов, юнармейцев и волонтеров пронесли 80-метровую георгиевскую ленту от подножия Мамаева кургана до Зала Воинской Славы.

Акция Георгиевская лента на Мамаевом кургане в Волгограде

Во время акции в Волгограде 80 студентов, кадетов, юнармейцев и волонтеров пронесли 80-метровую георгиевскую ленту от подножия Мамаева кургана до Зала Воинской Славы.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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7 из 9
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

В Симферополе прохожие также участвуют в акции. Организаторы обещают открыть более семи тысяч точек раздачи георгиевских лент по всему миру.

В Симферополе стартовала акция Георгиевская ленточка

В Симферополе прохожие также участвуют в акции. Организаторы обещают открыть более семи тысяч точек раздачи георгиевских лент по всему миру.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
8 из 9
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

В российских школах будет проведен специальный урок, посвященный символу воинской славы России.

В Москве стартовала акция Георгиевская ленточка

В российских школах будет проведен специальный урок, посвященный символу воинской славы России.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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9 из 9

Участники всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" раздают георгиевские ленточки прохожим на Зубовском бульваре в Москве.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
1 из 9

Сегодня акция стартовала не только в России, но также в 35 зарубежных странах, в том числе на Кипре, в Турции, Конго, Марокко, Узбекистане, Перу, Киргизии, Азербайджане.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
2 из 9

По мнению главреда медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, георгиевская ленточка стала символом не только победы в Великой Отечественной войне, сегодня это символ стремления к нашей грядущей победе.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
3 из 9

Георгиевская лента, сочетающая три черные и две оранжевые полосы, символизирует темный дым и яркое пламя. В 2022 году лента приравнена к символам воинской славы России, публичное осквернение которых уголовно наказуемо.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
4 из 9

Добровольцы из "Волонтеров Победы" рекомендуют носить памятный знак на груди, у самого сердца.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
5 из 9

Волонтеры будут раздавать георгиевские ленты везде, даже за полярным кругом.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
6 из 9

Во время акции в Волгограде 80 студентов, кадетов, юнармейцев и волонтеров пронесли 80-метровую георгиевскую ленту от подножия Мамаева кургана до Зала Воинской Славы.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
7 из 9

В Симферополе прохожие также участвуют в акции. Организаторы обещают открыть более семи тысяч точек раздачи георгиевских лент по всему миру.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
8 из 9

В российских школах будет проведен специальный урок, посвященный символу воинской славы России.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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9 из 9
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваМАДИАкция "Бессмертный полк"Георгиевская ленточка (акция)День Победы — 2024
 
 
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