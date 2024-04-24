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Символ победы над фашизмом: акция "Георгиевская ленточка" - РИА Новости, 24.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:49 24.04.2024 (обновлено: 20:33 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/aktsiya-1941973105.html
Символ победы над фашизмом: акция "Георгиевская ленточка"
Символ победы над фашизмом: акция "Георгиевская ленточка" - РИА Новости, 24.04.2024
Символ победы над фашизмом: акция "Георгиевская ленточка"
В России стартовала "Георгиевская ленточка". Акция, которую придумали журналисты РИА Новости в марте 2005 года, превратилась в народную традицию, объединяющую... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T13:49
2024-04-24T20:33
фото
специальная военная операция на украине
георгиевская ленточка (акция)
москва
россия
великая отечественная война (1941-1945)
сво
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В России стартовала "Георгиевская ленточка". Акция, которую придумали журналисты РИА Новости в марте 2005 года, превратилась в народную традицию, объединяющую миллионы людей в России и за рубежом. Традиционно она стартует у стен Международной медиагруппы "Россия сегодня". О масштабах волонтерского движения и точках участия — в фотоленте Ria.ru.
москва
россия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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фото, фото, георгиевская ленточка (акция), москва, россия, великая отечественная война (1941-1945), сво
Фото, Специальная военная операция на Украине, Георгиевская ленточка (акция), Москва, Россия, Великая Отечественная война (1941-1945), СВО

Символ победы над фашизмом: акция "Георгиевская ленточка"

Читать ria.ru в
В России стартовала "Георгиевская ленточка". Акция, которую придумали журналисты РИА Новости в марте 2005 года, превратилась в народную традицию, объединяющую миллионы людей в России и за рубежом. Традиционно она стартует у стен Международной медиагруппы "Россия сегодня". О масштабах волонтерского движения и точках участия — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Участники всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" раздают георгиевские ленточки прохожим на Зубовском бульваре в Москве.

Волонтеры раздают георгиевские ленточки прохожим на Зубовском бульваре в Москве

Участники всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" раздают георгиевские ленточки прохожим на Зубовском бульваре в Москве.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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1 из 9
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Сегодня акция стартовала не только в России, но также в 35 зарубежных странах, в том числе на Кипре, в Турции, Конго, Марокко, Узбекистане, Перу, Киргизии, Азербайджане.

Активист Всероссийского общественного движения Волонтеры Победы раздает георгиевские ленточки прохожим в одном из торговых центров Владивостока

Сегодня акция стартовала не только в России, но также в 35 зарубежных странах, в том числе на Кипре, в Турции, Конго, Марокко, Узбекистане, Перу, Киргизии, Азербайджане.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

По мнению главреда медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, георгиевская ленточка стала символом не только победы в Великой Отечественной войне, сегодня это символ стремления к нашей грядущей победе.

В Москве стартовала акция Георгиевская ленточка

По мнению главреда медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, георгиевская ленточка стала символом не только победы в Великой Отечественной войне, сегодня это символ стремления к нашей грядущей победе.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Георгиевская лента, сочетающая три черных и две оранжевых полосы, символизирует темный дым и яркое пламя. Лента приравнена в 2022 году к символам воинской славы России, публичное осквернение которых уголовно наказуемо.

Активисты Всероссийского общественного движения Волонтеры Победы помогают прохожему прикрепить георгиевскую ленту в одном из торговых центров Владивостока

Георгиевская лента, сочетающая три черных и две оранжевых полосы, символизирует темный дым и яркое пламя. Лента приравнена в 2022 году к символам воинской славы России, публичное осквернение которых уголовно наказуемо.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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4 из 9
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Добровольцы из "Волонтеров Победы" рекомендуют носить памятный знак на груди, у самого сердца.

Активист Всероссийского общественного движения Волонтеры Победы раздает георгиевские ленточки прохожим в одном из торговых центров Владивостока

Добровольцы из "Волонтеров Победы" рекомендуют носить памятный знак на груди, у самого сердца.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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5 из 9
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Волонтеры будут раздавать георгиевские ленты везде, даже за полярным кругом.

В Москве стартовала акция Георгиевская ленточка

Волонтеры будут раздавать георгиевские ленты везде, даже за полярным кругом.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанк

Во время акции в Волгограде 80 студентов, кадетов, юнармейцев и волонтеров пронесли 80-метровую георгиевскую ленту от подножия Мамаева кургана до Зала Воинской Славы.

Акция Георгиевская лента на Мамаевом кургане в Волгограде

Во время акции в Волгограде 80 студентов, кадетов, юнармейцев и волонтеров пронесли 80-метровую георгиевскую ленту от подножия Мамаева кургана до Зала Воинской Славы.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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7 из 9
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

В Симферополе прохожие также участвуют в акции. Организаторы обещают открыть более 7 тысяч точек раздачи георгиевских лент по всему миру.

В Симферополе стартовала акция Георгиевская ленточка

В Симферополе прохожие также участвуют в акции. Организаторы обещают открыть более 7 тысяч точек раздачи георгиевских лент по всему миру.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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8 из 9
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

В российских школах будет проведен специальный урок, посвященный символу воинской славы России.

В Москве стартовала акция Георгиевская ленточка

В российских школах будет проведен специальный урок, посвященный символу воинской славы России.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Специальная военная операция на УкраинеФотоГеоргиевская ленточка (акция)МоскваРоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)СВО
 
 
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