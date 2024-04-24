https://ria.ru/20240424/aktsiya-1941973105.html

Символ победы над фашизмом: акция "Георгиевская ленточка"

Символ победы над фашизмом: акция "Георгиевская ленточка" - РИА Новости, 24.04.2024

Символ победы над фашизмом: акция "Георгиевская ленточка"

В России стартовала "Георгиевская ленточка". Акция, которую придумали журналисты РИА Новости в марте 2005 года, превратилась в народную традицию, объединяющую... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T13:49

2024-04-24T13:49

2024-04-24T20:33

фото

специальная военная операция на украине

георгиевская ленточка (акция)

москва

россия

великая отечественная война (1941-1945)

сво

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941952661_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_93c48d8d5e028d1bc5bb8e840c511b2e.jpg

В России стартовала "Георгиевская ленточка". Акция, которую придумали журналисты РИА Новости в марте 2005 года, превратилась в народную традицию, объединяющую миллионы людей в России и за рубежом. Традиционно она стартует у стен Международной медиагруппы "Россия сегодня". О масштабах волонтерского движения и точках участия — в фотоленте Ria.ru.

москва

россия

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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