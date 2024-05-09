https://ria.ru/20240509/pobeda-1944955742.html

Тысячи жителей и гостей Волгограда идут на Мамаев курган

Тысячи жителей и гостей Волгограда идут на Мамаев курган - РИА Новости, 09.05.2024

Тысячи жителей и гостей Волгограда идут на Мамаев курган

Тысячи жителей и гостей Волгограда поднимаются на Мамаев курган к скульптуре "Родина-мать зовёт!", чтобы почтить память павших в Великой Отечественной войне,... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T15:14

2024-05-09T15:14

2024-05-09T15:39

общество

волгоград

великая отечественная война (1941-1945)

день победы — 2024

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ВОЛГОГРАД, 9 мая - РИА Новости. Тысячи жителей и гостей Волгограда поднимаются на Мамаев курган к скульптуре "Родина-мать зовёт!", чтобы почтить память павших в Великой Отечественной войне, многие из них несут портреты родных, участвовавших в войне, передаёт корреспондент РИА Новости. Нескончаемый поток людей идёт по ступеням Мамаева кургана в Волгограде, жители и гости города в День Победы несут цветы, чтобы возложить их к Вечному огню и подножию скульптуры "Родина - мать зовёт!" в память о погибших во время Великой Отечественной войны. Многие пришли семьями, с детьми. Некоторые несут портреты своих родных, которые воевали с фашистами. "Это мои деды, бабушки. Мой дедушка Узаков Калидулла прошел всю войну, был ранен. Бабушка работала на Сталинградском тракторном заводе, у них шестеро детей. Сегодня святой праздник для нас, с утра поехали на могилку к дедушке и бабушке и сюда приехали, чтобы детям привить любовь к Родине, чтобы они помнили", - сказал РИА Новости Руслан Узаков, показывая портреты своих родных.

https://ria.ru/20240509/pobeda-1944390836.html

волгоград

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Ольга Фомченкова

общество, волгоград, великая отечественная война (1941-1945), день победы — 2024