https://ria.ru/20240509/pobeda-1944955742.html
Тысячи жителей и гостей Волгограда идут на Мамаев курган
Тысячи жителей и гостей Волгограда идут на Мамаев курган - РИА Новости, 09.05.2024
Тысячи жителей и гостей Волгограда идут на Мамаев курган
Тысячи жителей и гостей Волгограда поднимаются на Мамаев курган к скульптуре "Родина-мать зовёт!", чтобы почтить память павших в Великой Отечественной войне,... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T15:14
2024-05-09T15:14
2024-05-09T15:39
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ВОЛГОГРАД, 9 мая - РИА Новости. Тысячи жителей и гостей Волгограда поднимаются на Мамаев курган к скульптуре "Родина-мать зовёт!", чтобы почтить память павших в Великой Отечественной войне, многие из них несут портреты родных, участвовавших в войне, передаёт корреспондент РИА Новости. Нескончаемый поток людей идёт по ступеням Мамаева кургана в Волгограде, жители и гости города в День Победы несут цветы, чтобы возложить их к Вечному огню и подножию скульптуры "Родина - мать зовёт!" в память о погибших во время Великой Отечественной войны. Многие пришли семьями, с детьми. Некоторые несут портреты своих родных, которые воевали с фашистами. "Это мои деды, бабушки. Мой дедушка Узаков Калидулла прошел всю войну, был ранен. Бабушка работала на Сталинградском тракторном заводе, у них шестеро детей. Сегодня святой праздник для нас, с утра поехали на могилку к дедушке и бабушке и сюда приехали, чтобы детям привить любовь к Родине, чтобы они помнили", - сказал РИА Новости Руслан Узаков, показывая портреты своих родных.
https://ria.ru/20240509/pobeda-1944390836.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, волгоград, великая отечественная война (1941-1945), день победы — 2024
Общество, Волгоград, Великая Отечественная война (1941-1945), День Победы — 2024
Тысячи жителей и гостей Волгограда идут на Мамаев курган
Тысячи жителей и гостей Волгограда поднимаются к скульптуре "Родина-мать зовёт!"
ВОЛГОГРАД, 9 мая - РИА Новости. Тысячи жителей и гостей Волгограда поднимаются на Мамаев курган к скульптуре "Родина-мать зовёт!", чтобы почтить память павших в Великой Отечественной войне, многие из них несут портреты родных, участвовавших в войне, передаёт корреспондент РИА Новости.
Нескончаемый поток людей идёт по ступеням Мамаева кургана в Волгограде, жители и гости города в День Победы несут цветы, чтобы возложить их к Вечному огню и подножию скульптуры "Родина - мать зовёт!" в память о погибших во время Великой Отечественной войны. Многие пришли семьями, с детьми. Некоторые несут портреты своих родных, которые воевали с фашистами.
"Это мои деды, бабушки. Мой дедушка Узаков Калидулла прошел всю войну, был ранен. Бабушка работала на Сталинградском тракторном заводе, у них шестеро детей. Сегодня святой праздник для нас, с утра поехали на могилку к дедушке и бабушке и сюда приехали, чтобы детям привить любовь к Родине, чтобы они помнили", - сказал РИА Новости Руслан Узаков, показывая портреты своих родных.