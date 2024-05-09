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Тысячи жителей и гостей Волгограда идут на Мамаев курган - РИА Новости, 09.05.2024
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15:14 09.05.2024 (обновлено: 15:39 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/pobeda-1944955742.html
Тысячи жителей и гостей Волгограда идут на Мамаев курган
Тысячи жителей и гостей Волгограда идут на Мамаев курган - РИА Новости, 09.05.2024
Тысячи жителей и гостей Волгограда идут на Мамаев курган
Тысячи жителей и гостей Волгограда поднимаются на Мамаев курган к скульптуре "Родина-мать зовёт!", чтобы почтить память павших в Великой Отечественной войне,... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T15:14
2024-05-09T15:39
общество
волгоград
великая отечественная война (1941-1945)
день победы — 2024
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ВОЛГОГРАД, 9 мая - РИА Новости. Тысячи жителей и гостей Волгограда поднимаются на Мамаев курган к скульптуре "Родина-мать зовёт!", чтобы почтить память павших в Великой Отечественной войне, многие из них несут портреты родных, участвовавших в войне, передаёт корреспондент РИА Новости. Нескончаемый поток людей идёт по ступеням Мамаева кургана в Волгограде, жители и гости города в День Победы несут цветы, чтобы возложить их к Вечному огню и подножию скульптуры "Родина - мать зовёт!" в память о погибших во время Великой Отечественной войны. Многие пришли семьями, с детьми. Некоторые несут портреты своих родных, которые воевали с фашистами. "Это мои деды, бабушки. Мой дедушка Узаков Калидулла прошел всю войну, был ранен. Бабушка работала на Сталинградском тракторном заводе, у них шестеро детей. Сегодня святой праздник для нас, с утра поехали на могилку к дедушке и бабушке и сюда приехали, чтобы детям привить любовь к Родине, чтобы они помнили", - сказал РИА Новости Руслан Узаков, показывая портреты своих родных.
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общество, волгоград, великая отечественная война (1941-1945), день победы — 2024
Общество, Волгоград, Великая Отечественная война (1941-1945), День Победы — 2024
Тысячи жителей и гостей Волгограда идут на Мамаев курган

Тысячи жителей и гостей Волгограда поднимаются к скульптуре "Родина-мать зовёт!"

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкПразднование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Мамаевом кургане в Волгограде
Празднование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Мамаевом кургане в Волгограде - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Празднование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Мамаевом кургане в Волгограде
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ВОЛГОГРАД, 9 мая - РИА Новости. Тысячи жителей и гостей Волгограда поднимаются на Мамаев курган к скульптуре "Родина-мать зовёт!", чтобы почтить память павших в Великой Отечественной войне, многие из них несут портреты родных, участвовавших в войне, передаёт корреспондент РИА Новости.
Нескончаемый поток людей идёт по ступеням Мамаева кургана в Волгограде, жители и гости города в День Победы несут цветы, чтобы возложить их к Вечному огню и подножию скульптуры "Родина - мать зовёт!" в память о погибших во время Великой Отечественной войны. Многие пришли семьями, с детьми. Некоторые несут портреты своих родных, которые воевали с фашистами.
"Это мои деды, бабушки. Мой дедушка Узаков Калидулла прошел всю войну, был ранен. Бабушка работала на Сталинградском тракторном заводе, у них шестеро детей. Сегодня святой праздник для нас, с утра поехали на могилку к дедушке и бабушке и сюда приехали, чтобы детям привить любовь к Родине, чтобы они помнили", - сказал РИА Новости Руслан Узаков, показывая портреты своих родных.
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине, Великая Отечественная война 1941-1945 года - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Вчера, 00:18
 
ОбществоВолгоградВеликая Отечественная война (1941-1945)День Победы — 2024
 
 
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