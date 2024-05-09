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Фрагмент записи Левитана о победе над Германией звучит в поездах МЦД
Фрагмент записи Левитана о победе над Германией звучит в поездах МЦД - РИА Новости, 09.05.2024
Фрагмент записи Левитана о победе над Германией звучит в поездах МЦД
Запись объявления советского диктора Юрия Левитана о победе над фашистской Германией включают 9 мая в поездах одного из Московских центральных диаметров (D1). РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T09:14
2024-05-09T09:14
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Запись объявления советского диктора Юрия Левитана о победе над фашистской Германией включают 9 мая в поездах одного из Московских центральных диаметров (D1). "Великая Отечественная война, которую вёл советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена, Германия полностью разгромлена... Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!", - произносит диктор. Это фрагмент записи со словами из приказа Верховного главнокомандующего, маршала Советского Союза Иосифа Сталина от 9 мая 1945 года, который зачитал Левитан по радио.
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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юрий левитан, иосиф сталин (джугашвили), великая отечественная война (1941-1945), общество, день победы — 2024, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Юрий Левитан, Иосиф Сталин (Джугашвили), Великая Отечественная война (1941-1945), Общество, День Победы — 2024, Москва
Фрагмент записи Левитана о победе над Германией звучит в поездах МЦД
Запись объявления Левитана о победе над Германией звучит 9 мая в поездах на D1