https://ria.ru/20240509/pobeda-1944865061.html

Фрагмент записи Левитана о победе над Германией звучит в поездах МЦД

Фрагмент записи Левитана о победе над Германией звучит в поездах МЦД - РИА Новости, 09.05.2024

Фрагмент записи Левитана о победе над Германией звучит в поездах МЦД

Запись объявления советского диктора Юрия Левитана о победе над фашистской Германией включают 9 мая в поездах одного из Московских центральных диаметров (D1). РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T09:14

2024-05-09T09:14

2024-05-09T09:15

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юрий левитан

иосиф сталин (джугашвили)

великая отечественная война (1941-1945)

общество

день победы — 2024

москва

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Запись объявления советского диктора Юрия Левитана о победе над фашистской Германией включают 9 мая в поездах одного из Московских центральных диаметров (D1). "Великая Отечественная война, которую вёл советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена, Германия полностью разгромлена... Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!", - произносит диктор. Это фрагмент записи со словами из приказа Верховного главнокомандующего, маршала Советского Союза Иосифа Сталина от 9 мая 1945 года, который зачитал Левитан по радио.

https://ria.ru/20240509/svo-1944737305.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

юрий левитан, иосиф сталин (джугашвили), великая отечественная война (1941-1945), общество, день победы — 2024, москва