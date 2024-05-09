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Российские дипломаты в Южной Корее в День Победы почтили память павших

Российские дипломаты в Южной Корее в День Победы почтили память павших - РИА Новости, 09.05.2024

Российские дипломаты в Южной Корее в День Победы почтили память павших

Представители российской дипмиссии в Южной Корее, сотрудники российских загранучреждений и соотечественники с семьями в День Победы почтили память павших,... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T09:00

2024-05-09T09:00

2024-05-09T09:00

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ИНЧХОН (Южная Корея), 9 мая - РИА Новости. Представители российской дипмиссии в Южной Корее, сотрудники российских загранучреждений и соотечественники с семьями в День Победы почтили память павших, возложив цветы к монументу морякам с крейсера "Варяг" и канонерской лодки "Кореец" в южнокорейском городе Инчхон, передает корреспондент РИА Новости. Российская делегация вместе с соотечественниками в четверг утром возложила цветы к монументу морякам "Варяга" и "Корейца" и сделала памятные фотографии. В мероприятии принял участие советник-посланник посольства Валерий Гуенков, военный атташе при посольстве РФ в Республике Корея Николай Марченко, почётный генконсул России в Инчхоне Чон Хон. "К сожалению, сейчас во многих странах опять подымаются, набирают силу фашисты, неонацисты всех мастей и нашим воинам, нашим людям опять приходится давать отпор нацизму, сражаться, жертвовать собой, проливать кровь ради мира и безопасности нашей Родины", - отметил дипломат. Он добавил, что сегодня, принося цветы к монументу, россияне чтят память всех тех, кто сражался, на фронте или в тылу, чтобы обеспечить свободу и безопасность нашей страны и будущих поколений. "Мы очень признательны южнокорейским гражданам и властям за бережное отношение к этому монументу, который напоминает нам о подвиге наших русских моряков, служит символом несгибаемости русского духа и символом мужества (в том числе и – ред.) советского народа", - заявил Гуенков. Собравшиеся почтили память всех павших русских и советских воинов и людей, отдавших жизнь за Родину, минутой молчания. Бой у Чемульпо Расположенное в 30 километрах от столицы местечко Чемульпо после открытия для международной торговли в 1883 году быстро стало центром притяжения интересов иностранных государств. На следующий год после установления в 1884 году дипломатических отношений между Россией и Кореей в Чемульпо было открыто вице-консульство. Служившие в морской таможне Инчхона российские подданные проектировали первую трамвайную линию до Хансона (Сеула), участвовали в возведении причала, строительстве первых в Корее зданий западного типа. В Чемульпо работало представительство морского пароходства Китайско-Восточной железной дороги, обслуживавшее рейсы в город Дальний (ныне Далянь, КНР), арендованный Россией у Цинской империи в составе Ляодунского полуострова в 1898 году. В порту Чемульпо также находились корабли Тихоокеанской эскадры и имелись собственные склады с запасом угля. Столкновение интересов России и Японии в Маньчжурии и Корее привело к войне, начавшейся в ночь на 9 февраля 1904 года нападением японских миноносцев на русскую эскадру в Порт-Артуре и блокированием бронепалубного крейсера "Варяг" и канонерской лодки "Кореец" в Чемульпо. Российские корабли, пытаясь прорваться из Чемульпо в Порт-Артур, вступили в неравный бой с японской эскадрой в составе шести крейсеров и восьми миноносцев. За час боя русские моряки сумели уничтожить один эсминец и нанесли серьезные повреждения трем японским крейсерам, но и сами, понеся тяжелые потери, не смогли продолжить бой и вернулись в порт. Чтобы не допустить захвата и сдачи в плен, "Кореец" был взорван, а "Варяг" затоплен. Память о подвиге "Варяга" "Варяг" незадолго до окончания войны был поднят японцами и после ремонта включен в состав собственного флота, а "Кореец" отправлен на слом. Многие предметы с российских кораблей демонстрировались в качестве военных трофеев и использовались для патриотического воспитания в местных школах для японцев. В результате освобождения Кореи от японской оккупации в 1945 году большая часть реликвий перешла на хранение в муниципальный музей Инчхона. Но обрести вторую жизнь им удалось лишь после активизации российско-южнокорейских связей в начале нового столетия. Памятник крейсеру "Варяг" был установлен на инчхонской набережной спустя 100 лет после этого боя, в феврале 2004 года. Автор творения — российский скульптор Андрей Балашов. Монумент представляет собой массивный трехступенчатый постамент черно-белого цвета. На его верхнем уровне расположилась бронзовая бескозырка.

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, инчхон, порт-артур, день победы, день победы — 2024, южная корея, вторая мировая война (1939-1945), великая отечественная война (1941-1945)