https://ria.ru/20240509/peregovory-1944972740.html
Путин и президент Лаоса провели переговоры в Кремле
Путин и президент Лаоса провели переговоры в Кремле - РИА Новости, 09.05.2024
Путин и президент Лаоса провели переговоры в Кремле
Президент России Владимир Путин провел переговоры с коллегой из Лаоса Тхонглуном Сисулитом. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T16:26
2024-05-09T16:26
2024-05-09T16:51
политика
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел переговоры с коллегой из Лаоса Тхонглуном Сисулитом."Очень рады видеть вас в России, в Москве, особенно по случаю Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне", — сказал российский лидер, открывая встречу в Кремле.Он отметил, что Россия и Лаос хорошо и плотно сотрудничают на международной арене, в том числе в ООН, есть прогресс и в экономических отношениях."В прошлом году у нас наметился скромный, но все-таки рост торгово-экономического взаимодействия, на 12 процентов вырос", — добавил глава государства.Путин напомнил, что в прошлом году банки Лаоса начали принимать российские карты "Мир". По его словам, это будет способствовать росту турпотока в азиатскую страну.Кроме того, президент поблагодарил Тхонглуна Сисулита за поддержку преподавания русского языка, а также за передачу России танков Т-34. "Конечно, для показа гражданам, для воспитательной работы с молодым поколением это важно, спасибо большое", — сказал Путин."Уверен, ваше пребывание в России будет результативным, интересным и полезным", — заключил Путин.Тхонглун Сисулит, со своей стороны, поздравил президента России с победой на выборах и с успешным проведением церемонии инаугурации.Он напомнил, что встречался с Путиным в Пекине, где обсуждались двусторонние вопросы."Многие наши договоренности сейчас выполняются, реализуются очень хорошо", — подчеркнул Сисулит.Президент Лаоса был в числе почетных зарубежных гостей на параде Победы в Москве.До этого Путин провел переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. Позже должна состояться встреча с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.
https://ria.ru/20240508/laos-1944767350.html
https://ria.ru/20240301/laos-1930437855.html
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политика, лаос, владимир путин, россия, эмомали рахмон, тхонглун сисулит, москва, день победы
Политика, Лаос, Владимир Путин, Россия, Эмомали Рахмон, Тхонглун Сисулит, Москва, День Победы
Путин и президент Лаоса провели переговоры в Кремле
Путин и президент Лаоса Тхонглун Сисулит провели переговоры в Кремле
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел переговоры с коллегой из Лаоса Тхонглуном Сисулитом.
"Очень рады видеть вас в России, в Москве
, особенно по случаю Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне", — сказал российский лидер, открывая встречу в Кремле.
Он отметил, что Россия и Лаос хорошо и плотно сотрудничают на международной арене, в том числе в ООН
, есть прогресс и в экономических отношениях.
"В прошлом году у нас наметился скромный, но все-таки рост торгово-экономического взаимодействия, на 12 процентов вырос", — добавил глава государства.
Путин напомнил, что в прошлом году банки Лаоса начали принимать российские карты "Мир". По его словам, это будет способствовать росту турпотока в азиатскую страну.
Кроме того, президент поблагодарил Тхонглуна Сисулита за поддержку преподавания русского языка, а также за передачу России танков Т-34
.
"Конечно, для показа гражданам, для воспитательной работы с молодым поколением это важно, спасибо большое", — сказал Путин.
В 2019 году Министерство обороны Лаоса передало российскому военному ведомству 30 танков Т-34 в полностью исправном состоянии. Отмечалось, что эти машины планируют использовать в том числе во время военных парадов и съемок фильмов.
"Уверен, ваше пребывание в России будет результативным, интересным и полезным", — заключил Путин.
Тхонглун Сисулит, со своей стороны, поздравил президента России с победой на выборах и с успешным проведением церемонии инаугурации.
Он напомнил, что встречался с Путиным в Пекине, где обсуждались двусторонние вопросы.
"Многие наши договоренности сейчас выполняются, реализуются очень хорошо", — подчеркнул Сисулит.
Президент Лаоса был в числе почетных зарубежных гостей на параде Победы в Москве.
До этого Путин провел переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном
и президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом
. Позже должна состояться встреча с президентом Гвинеи-Бисау
Умару Сисоку Эмбало.