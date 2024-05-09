https://ria.ru/20240509/peregovory-1944972740.html

Путин и президент Лаоса провели переговоры в Кремле

Путин и президент Лаоса провели переговоры в Кремле - РИА Новости, 09.05.2024

Путин и президент Лаоса провели переговоры в Кремле

Президент России Владимир Путин провел переговоры с коллегой из Лаоса Тхонглуном Сисулитом. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T16:26

2024-05-09T16:26

2024-05-09T16:51

политика

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владимир путин

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тхонглун сисулит

москва

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел переговоры с коллегой из Лаоса Тхонглуном Сисулитом."Очень рады видеть вас в России, в Москве, особенно по случаю Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне", — сказал российский лидер, открывая встречу в Кремле.Он отметил, что Россия и Лаос хорошо и плотно сотрудничают на международной арене, в том числе в ООН, есть прогресс и в экономических отношениях."В прошлом году у нас наметился скромный, но все-таки рост торгово-экономического взаимодействия, на 12 процентов вырос", — добавил глава государства.Путин напомнил, что в прошлом году банки Лаоса начали принимать российские карты "Мир". По его словам, это будет способствовать росту турпотока в азиатскую страну.Кроме того, президент поблагодарил Тхонглуна Сисулита за поддержку преподавания русского языка, а также за передачу России танков Т-34. "Конечно, для показа гражданам, для воспитательной работы с молодым поколением это важно, спасибо большое", — сказал Путин."Уверен, ваше пребывание в России будет результативным, интересным и полезным", — заключил Путин.Тхонглун Сисулит, со своей стороны, поздравил президента России с победой на выборах и с успешным проведением церемонии инаугурации.Он напомнил, что встречался с Путиным в Пекине, где обсуждались двусторонние вопросы."Многие наши договоренности сейчас выполняются, реализуются очень хорошо", — подчеркнул Сисулит.Президент Лаоса был в числе почетных зарубежных гостей на параде Победы в Москве.До этого Путин провел переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. Позже должна состояться встреча с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.

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https://ria.ru/20240301/laos-1930437855.html

https://ria.ru/20240507/diplomatiya-1944225099.html

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политика, лаос, владимир путин, россия, эмомали рахмон, тхонглун сисулит, москва, день победы