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Пасечник передал 99-летней ветерану ВОВ поздравление Путина

Пасечник передал 99-летней ветерану ВОВ поздравление Путина - РИА Новости, 09.05.2024

Пасечник передал 99-летней ветерану ВОВ поздравление Путина

Глава ЛНР Леонид Пасечник в День Победы передал 99-летней ветерану Великой Отечественной войны Елене Рождественской поздравление от президента России Владимира... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T17:33

2024-05-09T17:33

2024-05-09T19:33

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ЛУГАНСК, 9 мая - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник в День Победы передал 99-летней ветерану Великой Отечественной войны Елене Рождественской поздравление от президента России Владимира Путина. Ранее глава республики совместно с сенаторами Ольгой Бас и Дарьей Лантратовой, депутатами Народного совета ЛНР и общественниками в День Победы отдали дань памяти советским воинам и возложили цветы к Пилону Славы и Могиле Неизвестного Солдата. "По доброй традиции приехал к ветерану Великой Отечественной войны Елене Ивановне Рождественской, чтобы поздравить с Днем Победы. Застал ее перед телевизором - в это время транслировался праздничный парад в Москве. Передал Елене Ивановне письмо с поздравлением от президента России Владимира Владимировича Путина", - написал Глава ЛНР в своем Telegram-канале. Пасечник зачитал ветерану поздравление президента и передал подарки. Рождественская в свою очередь поблагодарила за внимание к ней и выразила уверенность в победе России. Елена Рождественская родилась 22 июня 1924 года в Курской области. Семья Рождественской переехала в Сталино (Донецк) еще до начала Великой Отечественной. В 1942 году в возрасте 17 лет ушла на фронт. Воевала в рядах Красной Армии в артиллерийском полку на Северном Кавказе. Принимала участие в боях за освобождение Киева и Будапешта. Победу встретила в Вене. Награждена Орденом Великой Отечественной Войны, медалями "За оборону Северного Кавказа", "За боевые заслуги", "За освобождение Будапешта".

https://ria.ru/20240509/pobeda-1944390836.html

https://ria.ru/20240509/pobeda-1944926720.html

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луганская народная республика

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Глава ЛНР передал ветерану поздравление от Путина Глава ЛНР Леонид Пасечник в День Победы передал 99-летней ветерану Великой Отечественной Елене Рождественской поздравление от президента России. Рождественская в 1942 году в возрасте 17 лет ушла на фронт. Воевала в рядах Красной Армии в артиллерийском полку на Северном Кавказе, принимала участие в боях за освобождение Киева и Будапешта. Победу встретила в Вене. 2024-05-09T17:33 true PT1M24S

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леонид пасечник, владимир путин, ольга бас, россия, луганская народная республика, москва, общество, день победы — 2024