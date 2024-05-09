https://ria.ru/20240509/parad-1945011519.html

В России в военных парадах приняли участие более 150 тысяч человек

В России в военных парадах приняли участие более 150 тысяч человек - РИА Новости, 09.05.2024

В России в военных парадах приняли участие более 150 тысяч человек

Более 150 тысяч человек приняли участие в торжественных мероприятиях в честь 79-й годовщины Великой Отечественной войны в более чем 300 городах России, сообщает РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T20:18

2024-05-09T20:18

2024-05-09T20:19

россия

киргизия

таджикистан

день победы

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

день победы — 2024

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Более 150 тысяч человек приняли участие в торжественных мероприятиях в честь 79-й годовщины Великой Отечественной войны в более чем 300 городах России, сообщает Минобороны РФ. "Торжественные мероприятия прошли в более чем 300 городах и населенных пунктах. Всего в них приняли участие более 150 тысяч человек. От министерства обороны Российской Федерации - 90 тысяч военнослужащих, от других силовых ведомств и общественных организаций - более 60 тысяч человек", - говорится в Telegram-канале российского военного ведомства. Отмечается, что в военных парадах, торжественных шествиях, на статических выставках было задействовано более 2,5 тысячи единиц вооружения, специальной и военной техники, в том числе 121 летательный аппарат. Кроме того, парады прошли на военных базах в Киргизии, Таджикистане, Абхазии и Южной Осетии.

https://ria.ru/20240509/alekseev-1944957967.html

россия

киргизия

таджикистан

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россия, киргизия, таджикистан, день победы, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), день победы — 2024