https://ria.ru/20240509/matvienko-1944832750.html

Матвиенко призвала хранить правду о Великой Отечественной войне

Матвиенко призвала хранить правду о Великой Отечественной войне - РИА Новости, 09.05.2024

Матвиенко призвала хранить правду о Великой Отечественной войне

Россия должна хранить правду о Великой Отечественной войне и не дать возможности исказить историю, это общий долг всех граждан, заявила председатель Совета... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T00:14

2024-05-09T00:14

2024-05-09T00:14

общество

россия

германия

европа

валентина матвиенко

совет федерации рф

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия должна хранить правду о Великой Отечественной войне и не дать возможности исказить историю, это общий долг всех граждан, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Сегодня наш общий долг – хранить правду о Великой Отечественной войне, не дать возможности исказить факты и переписать историю, обесценить роль Красной Армии в разгроме фашистской Германии и освобождении Европы от коричневой чумы, не допустить возрождения нацизма, распространения его разрушительной идеологии", - говорится в обращении Матвиенко к россиянам по случаю 79-й годовщины Победы. Председатель Совета Федерации также отметила, что этот праздник навсегда вписан в историю каждой семьи, он объединяет всех граждан России "торжественной радостью, гордостью за свое Отечество и скорбью по погибшим". "Проходят десятилетия, но дата 9 мая для всех нас остается символом народного единства, воинской славы и доблести. С годами ее значимость не уменьшается. Мы будем помнить героев-освободителей, сокрушивших фашизм, отстоявших родную землю", - резюмировала политик.

https://ria.ru/20240509/kosmonavty-1944832392.html

https://ria.ru/20240508/zapad-1944516077.html

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общество, россия, германия, европа, валентина матвиенко, совет федерации рф, великая отечественная война (1941-1945)