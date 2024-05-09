https://ria.ru/20240509/matvienko-1944832750.html
Матвиенко призвала хранить правду о Великой Отечественной войне
Матвиенко призвала хранить правду о Великой Отечественной войне - РИА Новости, 09.05.2024
Матвиенко призвала хранить правду о Великой Отечественной войне
Россия должна хранить правду о Великой Отечественной войне и не дать возможности исказить историю, это общий долг всех граждан, заявила председатель Совета... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T00:14
2024-05-09T00:14
2024-05-09T00:14
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валентина матвиенко
совет федерации рф
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия должна хранить правду о Великой Отечественной войне и не дать возможности исказить историю, это общий долг всех граждан, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Сегодня наш общий долг – хранить правду о Великой Отечественной войне, не дать возможности исказить факты и переписать историю, обесценить роль Красной Армии в разгроме фашистской Германии и освобождении Европы от коричневой чумы, не допустить возрождения нацизма, распространения его разрушительной идеологии", - говорится в обращении Матвиенко к россиянам по случаю 79-й годовщины Победы. Председатель Совета Федерации также отметила, что этот праздник навсегда вписан в историю каждой семьи, он объединяет всех граждан России "торжественной радостью, гордостью за свое Отечество и скорбью по погибшим". "Проходят десятилетия, но дата 9 мая для всех нас остается символом народного единства, воинской славы и доблести. С годами ее значимость не уменьшается. Мы будем помнить героев-освободителей, сокрушивших фашизм, отстоявших родную землю", - резюмировала политик.
https://ria.ru/20240509/kosmonavty-1944832392.html
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общество, россия, германия, европа, валентина матвиенко, совет федерации рф, великая отечественная война (1941-1945)
Общество, Россия, Германия, Европа, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Великая Отечественная война (1941-1945)
Матвиенко призвала хранить правду о Великой Отечественной войне
Матвиенко призвала хранить правду о ВОВ и не дать исказить историю