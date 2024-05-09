"Больше не воюет". СМИ раскрыли, чем Россия напугала Макрона
infoBRICS: вызов посла Франции в МИД России напугал Макрона
© AP Photo / Sarah MeyssonnierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Вызов посла Франции и грозные предупреждения МИД России могли вселить страх в президента Франции Эммануэля Макрона, считает обозреватель портала infoBRICS Драголюб Боснич.
"Похоже, это (жесткая реакция России на воинственные заявления западных политиков. — Прим. ред.) оказало воздействие <...> на Францию и Италию, страх которых был более чем очевиден. В первую очередь это относится к Парижу, который сегодня настаивает на том, что «не воюет» с Россией и ее народом. <…> После того как французскому послу в Москве разъяснили, что произойдет в случае вмешательства НАТО, заявления Макрона стали менее резкими и более неопределенными", — отметил журналист.
По мнению Боснича, вызов французского и британского послов в МИД России был более чем оправданным шагом со стороны Москвы. Западные страны намеренно пересекали обозначенные Кремлем красные линии на Украине и в открытую поддерживали теракты на территории России, добавил он.
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"Соединенные Штаты, Евросоюз, НАТО и так далее неоднократно демонстрировали неспособность вести здравый и разумный разговор. <...> Москва пыталась использовать закулисные дипломатические каналы, чтобы призвать их к деэскалации, но безуспешно. Поэтому официальное предостережение стало единственным вариантом и выходом из этой ситуации", — заключил обозреватель.
На прошлой неделе европейские политики сделали громкие заявления об украинском конфликте. Так, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности размещения военного контингента в восточноевропейской стране, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба.
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Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, в свою очередь, допустил возможность ударов ВСУ по территории России британским оружием.
В понедельник в МИД России вызвали посла Великобритании Найджел Кейси и посла Франции Пьер Леви. Позднее во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что выразили представителю Великобритании протест из-за высказываний Кэмерона об ударах по территории России. Россия оставляет за собой право ответить на удары по своей территории британским оружием аналогичными атаками против военных объектов и техники Британии на Украине и за ее пределами.
Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что заявления западных стран о готовности направлять на Украину свои войска требуют ответственной, стремительной и эффективной реакции со стороны Москвы. По его словам, объявленные Россией учения ядерных сил напрямую связаны с последними угрожающими, провокационными и нагнетающими напряженность на континенте высказываниями некоторых европейских государств.
Позднее Макрон на совместной пресс-конференции с председателем КНР Си Цзиньпином в Париже отметил, что Франция не находится в войне "ни с Россией, ни с российским народом". Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, обратила внимание на непоследовательность французского президента и задалась вопросом о его состоянии.
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