https://ria.ru/20240509/makron-1944844989.html

"Больше не воюет". СМИ раскрыли, чем Россия напугала Макрона

"Больше не воюет". СМИ раскрыли, чем Россия напугала Макрона - РИА Новости, 09.05.2024

"Больше не воюет". СМИ раскрыли, чем Россия напугала Макрона

Вызов посла Франции и грозные предупреждения МИД России могли вселить страх в президента Франции Эммануэля Макрона, считает обозреватель портала infoBRICS... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T05:12

2024-05-09T05:12

2024-05-09T09:54

специальная военная операция на украине

в мире

россия

франция

эммануэль макрон

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Вызов посла Франции и грозные предупреждения МИД России могли вселить страх в президента Франции Эммануэля Макрона, считает обозреватель портала infoBRICS Драголюб Боснич."Похоже, это (жесткая реакция России на воинственные заявления западных политиков. — Прим. ред.) оказало воздействие <...> на Францию и Италию, страх которых был более чем очевиден. В первую очередь это относится к Парижу, который сегодня настаивает на том, что «не воюет» с Россией и ее народом. <…> После того как французскому послу в Москве разъяснили, что произойдет в случае вмешательства НАТО, заявления Макрона стали менее резкими и более неопределенными", — отметил журналист.По мнению Боснича, вызов французского и британского послов в МИД России был более чем оправданным шагом со стороны Москвы. Западные страны намеренно пересекали обозначенные Кремлем красные линии на Украине и в открытую поддерживали теракты на территории России, добавил он. "Соединенные Штаты, Евросоюз, НАТО и так далее неоднократно демонстрировали неспособность вести здравый и разумный разговор. <...> Москва пыталась использовать закулисные дипломатические каналы, чтобы призвать их к деэскалации, но безуспешно. Поэтому официальное предостережение стало единственным вариантом и выходом из этой ситуации", — заключил обозреватель.На прошлой неделе европейские политики сделали громкие заявления об украинском конфликте. Так, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности размещения военного контингента в восточноевропейской стране, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба.Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, в свою очередь, допустил возможность ударов ВСУ по территории России британским оружием.В понедельник в МИД России вызвали посла Великобритании Найджел Кейси и посла Франции Пьер Леви. Позднее во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что выразили представителю Великобритании протест из-за высказываний Кэмерона об ударах по территории России. Россия оставляет за собой право ответить на удары по своей территории британским оружием аналогичными атаками против военных объектов и техники Британии на Украине и за ее пределами. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что заявления западных стран о готовности направлять на Украину свои войска требуют ответственной, стремительной и эффективной реакции со стороны Москвы. По его словам, объявленные Россией учения ядерных сил напрямую связаны с последними угрожающими, провокационными и нагнетающими напряженность на континенте высказываниями некоторых европейских государств.Позднее Макрон на совместной пресс-конференции с председателем КНР Си Цзиньпином в Париже отметил, что Франция не находится в войне "ни с Россией, ни с российским народом". Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, обратила внимание на непоследовательность французского президента и задалась вопросом о его состоянии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240508/evropa-1944517086.html

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