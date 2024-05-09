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"Больше не воюет". СМИ раскрыли, чем Россия напугала Макрона - РИА Новости, 09.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:12 09.05.2024 (обновлено: 09:54 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/makron-1944844989.html
"Больше не воюет". СМИ раскрыли, чем Россия напугала Макрона
"Больше не воюет". СМИ раскрыли, чем Россия напугала Макрона - РИА Новости, 09.05.2024
"Больше не воюет". СМИ раскрыли, чем Россия напугала Макрона
Вызов посла Франции и грозные предупреждения МИД России могли вселить страх в президента Франции Эммануэля Макрона, считает обозреватель портала infoBRICS... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T05:12
2024-05-09T09:54
специальная военная операция на украине
в мире
россия
франция
эммануэль макрон
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Вызов посла Франции и грозные предупреждения МИД России могли вселить страх в президента Франции Эммануэля Макрона, считает обозреватель портала infoBRICS Драголюб Боснич."Похоже, это (жесткая реакция России на воинственные заявления западных политиков. — Прим. ред.) оказало воздействие &lt;...&gt; на Францию и Италию, страх которых был более чем очевиден. В первую очередь это относится к Парижу, который сегодня настаивает на том, что «не воюет» с Россией и ее народом. &lt;…&gt; После того как французскому послу в Москве разъяснили, что произойдет в случае вмешательства НАТО, заявления Макрона стали менее резкими и более неопределенными", — отметил журналист.По мнению Боснича, вызов французского и британского послов в МИД России был более чем оправданным шагом со стороны Москвы. Западные страны намеренно пересекали обозначенные Кремлем красные линии на Украине и в открытую поддерживали теракты на территории России, добавил он. &quot;Соединенные Штаты, Евросоюз, НАТО и так далее неоднократно демонстрировали неспособность вести здравый и разумный разговор. &lt;...&gt; Москва пыталась использовать закулисные дипломатические каналы, чтобы призвать их к деэскалации, но безуспешно. Поэтому официальное предостережение стало единственным вариантом и выходом из этой ситуации&quot;, — заключил обозреватель.На прошлой неделе европейские политики сделали громкие заявления об украинском конфликте. Так, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности размещения военного контингента в восточноевропейской стране, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба.Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, в свою очередь, допустил возможность ударов ВСУ по территории России британским оружием.В понедельник в МИД России вызвали посла Великобритании Найджел Кейси и посла Франции Пьер Леви. Позднее во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что выразили представителю Великобритании протест из-за высказываний Кэмерона об ударах по территории России. Россия оставляет за собой право ответить на удары по своей территории британским оружием аналогичными атаками против военных объектов и техники Британии на Украине и за ее пределами. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что заявления западных стран о готовности направлять на Украину свои войска требуют ответственной, стремительной и эффективной реакции со стороны Москвы. По его словам, объявленные Россией учения ядерных сил напрямую связаны с последними угрожающими, провокационными и нагнетающими напряженность на континенте высказываниями некоторых европейских государств.Позднее Макрон на совместной пресс-конференции с председателем КНР Си Цзиньпином в Париже отметил, что Франция не находится в войне "ни с Россией, ни с российским народом". Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, обратила внимание на непоследовательность французского президента и задалась вопросом о его состоянии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240508/evropa-1944517086.html
https://ria.ru/20240508/zapad-1944516077.html
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в мире, россия, франция, эммануэль макрон, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, НАТО, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
"Больше не воюет". СМИ раскрыли, чем Россия напугала Макрона

infoBRICS: вызов посла Франции в МИД России напугал Макрона

© AP Photo / Sarah MeyssonnierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Вызов посла Франции и грозные предупреждения МИД России могли вселить страх в президента Франции Эммануэля Макрона, считает обозреватель портала infoBRICS Драголюб Боснич.
"Похоже, это (жесткая реакция России на воинственные заявления западных политиков. — Прим. ред.) оказало воздействие <...> на Францию и Италию, страх которых был более чем очевиден. В первую очередь это относится к Парижу, который сегодня настаивает на том, что «не воюет» с Россией и ее народом. <…> После того как французскому послу в Москве разъяснили, что произойдет в случае вмешательства НАТО, заявления Макрона стали менее резкими и более неопределенными", — отметил журналист.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Москва напугала Британию — и всю Европу — до потери дара речи
Вчера, 08:00
По мнению Боснича, вызов французского и британского послов в МИД России был более чем оправданным шагом со стороны Москвы. Западные страны намеренно пересекали обозначенные Кремлем красные линии на Украине и в открытую поддерживали теракты на территории России, добавил он.
«

"Соединенные Штаты, Евросоюз, НАТО и так далее неоднократно демонстрировали неспособность вести здравый и разумный разговор. <...> Москва пыталась использовать закулисные дипломатические каналы, чтобы призвать их к деэскалации, но безуспешно. Поэтому официальное предостережение стало единственным вариантом и выходом из этой ситуации", — заключил обозреватель.

На прошлой неделе европейские политики сделали громкие заявления об украинском конфликте. Так, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности размещения военного контингента в восточноевропейской стране, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Запад лезет на те же грабли, что и в 41-м
Вчера, 08:00
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, в свою очередь, допустил возможность ударов ВСУ по территории России британским оружием.
В понедельник в МИД России вызвали посла Великобритании Найджел Кейси и посла Франции Пьер Леви. Позднее во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что выразили представителю Великобритании протест из-за высказываний Кэмерона об ударах по территории России. Россия оставляет за собой право ответить на удары по своей территории британским оружием аналогичными атаками против военных объектов и техники Британии на Украине и за ее пределами.
Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что заявления западных стран о готовности направлять на Украину свои войска требуют ответственной, стремительной и эффективной реакции со стороны Москвы. По его словам, объявленные Россией учения ядерных сил напрямую связаны с последними угрожающими, провокационными и нагнетающими напряженность на континенте высказываниями некоторых европейских государств.
Позднее Макрон на совместной пресс-конференции с председателем КНР Си Цзиньпином в Париже отметил, что Франция не находится в войне "ни с Россией, ни с российским народом". Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, обратила внимание на непоследовательность французского президента и задалась вопросом о его состоянии.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Париже - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Во Франции рассказали, как Си Цзиньпин публично унизил Макрона
7 мая, 19:10
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияФранцияЭммануэль МакронНАТОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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