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Лукашенко рассказал, как пообщался с участниками СВО в Москве - РИА Новости, 09.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:05 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/lukashenko-1945030845.html
Лукашенко рассказал, как пообщался с участниками СВО в Москве
Лукашенко рассказал, как пообщался с участниками СВО в Москве - РИА Новости, 09.05.2024
Лукашенко рассказал, как пообщался с участниками СВО в Москве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко после церемонии возложения цветов к монументу Победы в Минске рассказал руководству силового блока страны о том, как во РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T23:05
2024-05-09T23:05
специальная военная операция на украине
россия
белоруссия
минск
александр лукашенко
владимир путин
валерия (алла перфилова)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МИНСК, 9 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко после церемонии возложения цветов к монументу Победы в Минске рассказал руководству силового блока страны о том, как во время военного парада в Москве пообщался с участниками СВО на Украине. "Настроение у СВО-шников хорошее, очень любят Беларусь, нас ценят. Я говорю: "Ребята, мы туда ехать не собираемся". Мы, говорят, понимаем, но вас там не хватает", - сказал Лукашенко. Видео общения опубликовал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого". Лукашенко подчеркнул, что он погружен в тему проведения Россией специальной военной операции. "Ночью мы (с президентом России Владимиром Путиным – ред.) заслушали доклады Герасимова (Валерия, начальник генштаба ВС РФ – ред.), Шойгу (Сергей, и.о. министра обороны РФ – ред.) , Бортникова (Александр, глава ФСБ – ред.) о ситуации на фронте, поэтому я абсолютно в теме. Я тут, СВО-шники собрались, полсотни, кто сфотографироваться… Мы с Шойгу и отстали там", - рассказал Лукашенко.
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россия, белоруссия, минск, александр лукашенко, владимир путин, валерия (алла перфилова), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), день победы, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Валерия (Алла Перфилова), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), День Победы, В мире
Лукашенко рассказал, как пообщался с участниками СВО в Москве

Лукашенко: военные из зоны СВО любят и ценят Белоруссию

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко общается с журналистами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко общается с журналистами - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко общается с журналистами. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 9 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко после церемонии возложения цветов к монументу Победы в Минске рассказал руководству силового блока страны о том, как во время военного парада в Москве пообщался с участниками СВО на Украине.
"Настроение у СВО-шников хорошее, очень любят Беларусь, нас ценят. Я говорю: "Ребята, мы туда ехать не собираемся". Мы, говорят, понимаем, но вас там не хватает", - сказал Лукашенко. Видео общения опубликовал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".
Лукашенко подчеркнул, что он погружен в тему проведения Россией специальной военной операции. "Ночью мы (с президентом России Владимиром Путиным – ред.) заслушали доклады Герасимова (Валерия, начальник генштаба ВС РФ – ред.), Шойгу (Сергей, и.о. министра обороны РФ – ред.) , Бортникова (Александр, глава ФСБ – ред.) о ситуации на фронте, поэтому я абсолютно в теме. Я тут, СВО-шники собрались, полсотни, кто сфотографироваться… Мы с Шойгу и отстали там", - рассказал Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБелоруссияМинскАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинВалерия (Алла Перфилова)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)День ПобедыВ мире
 
 
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