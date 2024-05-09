https://ria.ru/20240509/lukashenko-1945007969.html

Лукашенко похвалил организацию парада Победы в Москве

Лукашенко похвалил организацию парада Победы в Москве - РИА Новости, 09.05.2024

Лукашенко похвалил организацию парада Победы в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во время военного парада в День Победы Россия показала свою мощь, организовала это мероприятие продуманно,... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T19:43

2024-05-09T19:43

2024-05-09T21:05

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александр лукашенко

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МИНСК, 9 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во время военного парада в День Победы Россия показала свою мощь, организовала это мероприятие продуманно, в соответствии с текущим временем."Абсолютно искренне и честно скажу: так, как они, по духу, по содержанию никто не умеет организовывать подобные мероприятия", - сказал Лукашенко журналистам в Минске.Он заметил, что этот военный парад был не совсем похожим на предыдущие. "Они уловили момент и сделали то, что нужно было сегодня сделать", - сказал Лукашенко. Отвечая на критику тех, кому не хватило на параде военной техники, президент Белоруссии возмутился, что неужели они ждали, что Россия снимет с фронта танки и направит их на Красную площадь. "Это никому не нужно… Все было тонко и продуманно, умно. Именно так, как надо сегодня. Они показали свою мощь", - подчеркнул Лукашенко."В конце они протащили "Ярсы" - стратегическое боевое оружие. Кто умеет думать, поняли: "Ребята, давайте жить дружно, а если у кого мозги затуманило, с нами лучше не связываться". Все было так, как должно быть сегодня", - констатировал Лукашенко.Он также рассказал, когда уезжал из Москвы в Белоруссию, что пообщался с президентом РФ Владимиром Путиным. "У меня такая судьба не очень хорошая: там всегда продолжаются и праздники, и приемы, а я всегда уезжаю (на празднование в Минск – ред.)... "Я очень прошу, - (Путин) говорит, - передай белорусам от россиян, от меня самые теплые поздравления с нашим общим праздником", - рассказал белорусский президент.

https://ria.ru/20240509/parad-1944900095.html

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москва, россия, день победы, белоруссия, александр лукашенко, общество