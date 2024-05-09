https://ria.ru/20240509/kipr-1944993209.html

На Кипре рассказали о праздновании Дня Победы

На Кипре рассказали о праздновании Дня Победы - РИА Новости, 09.05.2024

На Кипре рассказали о праздновании Дня Победы

Кипр 9 мая празднует День Победы, здесь это поистине международный праздник, объединяющий людей самых разных диаспор, проживающих на острове, сообщили РИА... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T18:00

2024-05-09T18:00

2024-05-09T18:00

в мире

кипр

лимасол (район)

ларнака (район)

рцнк

день победы

никосия (город)

день победы — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/09/1944992545_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8b41890be3dc743525f509e06181f5c9.jpg

АФИНЫ, 9 мая – РИА Новости. Кипр 9 мая празднует День Победы, здесь это поистине международный праздник, объединяющий людей самых разных диаспор, проживающих на острове, сообщили РИА Новости в Российском центре науки и культуры. "В Ларнаке, в церкви Святого Лазаря, состоялась церемония - Молебен о погибших в ходе Второй Мировой войны. В Никосии и Лимасоле к Мемориалам Второй мировой войны и Победы состоялись торжественные церемонии возложения цветов", - сказали в РЦНК. По всем крупным городам Кипра прошел автопробег. Более ста автомашин и мотоциклов из Пафоса, Лимасола, Никосии и Ларнаки провезли знамёна Победы, флаги России, Кипра, Греции, Белоруссии, Казахстана, Молдавии и других стран, воевавших с фашизмом во Второй Мировой войне плечом к плечу. В некоторых машинах были флаги России и Украины. "Единая колонна всекипрского автопробега прошла по набережной города Лимасола. Все его участники собираются на центральной набережной города, чтобы пройти в Бессмертном полку и принять участие в других массовых праздничных мероприятиях ко Дню Победы, организованных российскими соотечественниками совместно с кипрскими организациями", - сообщили в РЦНК.

https://ria.ru/20230930/vossoedinenie-1899659776.html

кипр

лимасол (район)

ларнака (район)

никосия (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, кипр, лимасол (район), ларнака (район), рцнк, день победы, никосия (город), день победы — 2024