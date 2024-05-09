https://ria.ru/20240509/kipr-1944993209.html
На Кипре рассказали о праздновании Дня Победы
На Кипре рассказали о праздновании Дня Победы - РИА Новости, 09.05.2024
На Кипре рассказали о праздновании Дня Победы
Кипр 9 мая празднует День Победы, здесь это поистине международный праздник, объединяющий людей самых разных диаспор, проживающих на острове, сообщили РИА... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T18:00
2024-05-09T18:00
2024-05-09T18:00
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никосия (город)
день победы — 2024
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АФИНЫ, 9 мая – РИА Новости. Кипр 9 мая празднует День Победы, здесь это поистине международный праздник, объединяющий людей самых разных диаспор, проживающих на острове, сообщили РИА Новости в Российском центре науки и культуры. "В Ларнаке, в церкви Святого Лазаря, состоялась церемония - Молебен о погибших в ходе Второй Мировой войны. В Никосии и Лимасоле к Мемориалам Второй мировой войны и Победы состоялись торжественные церемонии возложения цветов", - сказали в РЦНК. По всем крупным городам Кипра прошел автопробег. Более ста автомашин и мотоциклов из Пафоса, Лимасола, Никосии и Ларнаки провезли знамёна Победы, флаги России, Кипра, Греции, Белоруссии, Казахстана, Молдавии и других стран, воевавших с фашизмом во Второй Мировой войне плечом к плечу. В некоторых машинах были флаги России и Украины. "Единая колонна всекипрского автопробега прошла по набережной города Лимасола. Все его участники собираются на центральной набережной города, чтобы пройти в Бессмертном полку и принять участие в других массовых праздничных мероприятиях ко Дню Победы, организованных российскими соотечественниками совместно с кипрскими организациями", - сообщили в РЦНК.
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в мире, кипр, лимасол (район), ларнака (район), рцнк, день победы, никосия (город), день победы — 2024
В мире, Кипр, Лимасол (район), Ларнака (район), РЦНК, День Победы, Никосия (город), День Победы — 2024
На Кипре рассказали о праздновании Дня Победы
Российский центр науки и культуры на Кипре рассказал о праздновании Дня Победы