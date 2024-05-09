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В Аптекарском огороде из-за снегопада упала 300-летняя ива

В Аптекарском огороде из-за снегопада упала 300-летняя ива - РИА Новости, 09.05.2024

В Аптекарском огороде из-за снегопада упала 300-летняя ива

В Ботаническом саду Московского государственного университета "Аптекарский огород" в среду упала ива, которую посадил Петр I в 1706 году, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T13:19

2024-05-09T13:19

2024-05-09T13:19

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. В Ботаническом саду Московского государственного университета "Аптекарский огород" в среду упала ива, которую посадил Петр I в 1706 году, сообщила пресс-служба столичного сада в Telegram-канале. "Восьмого мая в разгар ненастной погоды упал один из стволов древнейшего дерева в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Речь о более чем 300-летней иве на берегу старинного пруда, которая была посажена в саду ещё до его основания Петром I в 1706 году", - рассказали в пресс-службе. В "Аптекарском огороде" уточнили, что Петр I не только сам посадил в саду еще три хвойных дерева - ель, пихту и лиственницу, но и неоднократно приезжал в сад возиться с растениями. "Сибирская лиственница была любимым деревом Петра I. Поскольку ее древесина очень устойчива к гниению, то именно из нее строились фундаменты домов – как, например, в Венеции, так и в Санкт-Петербурге. Это единственное дерево, сохранившееся в нашем саду с петровских времен", - добавили в пресс-службе. В ботаническом саду рассказали, что среда 2024 года войдет в историю как самое снежное 8 мая в "Аптекарском огороде" как минимум за 30 лет. "Всё это, мягко говоря, не очень хорошо. У первоцветов по жилам течёт антифриз - в их соках есть вещества, препятствующие образованию кристалликов льда, приготовленные природой как раз на случай возвратных заморозков", - добавили в "Аптекарском огороде". Однако в только что развернувшихся и ещё не полностью сформировавшихся листьях клёнов, каштанов, сиреней таких веществ нет. Они, скорее всего, пострадают и от контакта со снегом, и от ночного мороза, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240411/magnoliya-1939330402.html

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венеция, санкт-петербург, петр i, москва, происшествия