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Две ГЭС на Украине вывели из строя после взрывов
Две ГЭС на Украине вывели из строя после взрывов - РИА Новости, 09.05.2024
Две ГЭС на Украине вывели из строя после взрывов
Украинская компания "Укргидроэнерго" утверждает в Telegram-канале, что после ударов по критической инфраструктуре Украины две ГЭС выведены из эксплуатации. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T13:55
2024-05-09T13:55
2024-05-09T13:55
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Украинская компания "Укргидроэнерго" утверждает в Telegram-канале, что после ударов по критической инфраструктуре Украины две ГЭС выведены из эксплуатации. "Восьмого мая... значительные поражения были нанесены и объектам гидроэнергетики... Две ГЭС вывели из эксплуатации", - говорится в сообщении, при этом не уточняется, о каких станциях идет речь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
Две ГЭС на Украине вывели из строя после взрывов
"Укргидроэнерго" заявило о выводе из эксплуатации двух ГЭС после взрывов