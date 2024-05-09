https://ria.ru/20240509/germaniya-1945005337.html

"Грабеж": фон дер Ляйен поставили на место после ее слов о России

"Грабеж": фон дер Ляйен поставили на место после ее слов о России - РИА Новости, 09.05.2024

"Грабеж": фон дер Ляйен поставили на место после ее слов о России

Немецко-финский бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком обвинил в социальной сети X председателя Еврокомиссии Урсулу фон... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T19:24

2024-05-09T19:24

2024-05-09T19:24

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Немецко-финский бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком обвинил в социальной сети X председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в воровстве российских денег.Накануне она заявила, что приветствует соглашение об использовании доходов от российских активов в пользу Украины. По фон дер Ляйен, не может быть большей "пользы" от этих средств, чем поддержка Киева."Грабеж", — ответил ей Дотком.В конце марта ЕК и глава евродипломатии Жозеп Боррель представили странам — членам союза предложение по использованию доходов от замороженных активов российского Центробанка для военной помощи киевскому режиму. Речь идет о порядка трех миллиардах евро в год.В среду страны ЕС предварительно согласовали меры по использованию этих средств для военной помощи Украине.Как заявляли в Кремле, принятие таких решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД называли блокировку российских резервов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы страны.

https://ria.ru/20240509/kiev-1944973340.html

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