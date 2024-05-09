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Турция внимательно следит за ситуацией на Украине, заявил Эрдоган - РИА Новости, 09.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:57 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/erdogan-1944964649.html
Турция внимательно следит за ситуацией на Украине, заявил Эрдоган
Турция внимательно следит за ситуацией на Украине, заявил Эрдоган - РИА Новости, 09.05.2024
Турция внимательно следит за ситуацией на Украине, заявил Эрдоган
Турция внимательно следит за ситуацией на Украине, призывает стороны вернуться к переговорам, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T15:57
2024-05-09T15:57
специальная военная операция на украине
в мире
россия
турция
украина
реджеп тайип эрдоган
луис инасиу лула да силва
хамас
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АНКАРА, 9 мая - РИА Новости. Турция внимательно следит за ситуацией на Украине, призывает стороны вернуться к переговорам, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Турецкий лидер провел в четверг телефонный разговор с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой. "В ходе беседы обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Бразилией, а также глобальные и региональные вопросы. Президент Эрдоган заявил, что позиция Бразилии против зверств, совершаемых Израилем на палестинских территориях, достойна восхищения и что необходимо активизировать усилия по установлению постоянного прекращения огня и доставке гуманитарной помощи в регион", - говорится в заявлении канцелярии Эрдогана. Президент Турции отметил, что, "несмотря на согласие ХАМАС на прекращение огня, Израиль продолжает усиливать свои атаки и массовые убийства, и на данном этапе важно поддержать инициативы по признанию государства Палестина". "Президент Эрдоган также заявил, что Турция внимательно следит за ходом войны между Украиной и Россией, и призвал стороны вернуться к переговорам и работать над установлением справедливого мира на основе прав и закона", - добавляется в сообщении. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240508/mir-1944791817.html
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в мире, россия, турция, украина, реджеп тайип эрдоган, луис инасиу лула да силва, хамас, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Турция, Украина, Реджеп Тайип Эрдоган, Луис Инасиу Лула да Силва, ХАМАС, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Турция внимательно следит за ситуацией на Украине, заявил Эрдоган

Эрдоган призвал стороны конфликта на Украине вернуться к переговорам

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 9 мая - РИА Новости. Турция внимательно следит за ситуацией на Украине, призывает стороны вернуться к переговорам, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Турецкий лидер провел в четверг телефонный разговор с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой.
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"В ходе беседы обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Бразилией, а также глобальные и региональные вопросы. Президент Эрдоган заявил, что позиция Бразилии против зверств, совершаемых Израилем на палестинских территориях, достойна восхищения и что необходимо активизировать усилия по установлению постоянного прекращения огня и доставке гуманитарной помощи в регион", - говорится в заявлении канцелярии Эрдогана.
Президент Турции отметил, что, "несмотря на согласие ХАМАС на прекращение огня, Израиль продолжает усиливать свои атаки и массовые убийства, и на данном этапе важно поддержать инициативы по признанию государства Палестина".
"Президент Эрдоган также заявил, что Турция внимательно следит за ходом войны между Украиной и Россией, и призвал стороны вернуться к переговорам и работать над установлением справедливого мира на основе прав и закона", - добавляется в сообщении.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияТурцияУкраинаРеджеп Тайип ЭрдоганЛуис Инасиу Лула да СилваХАМАСИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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