https://ria.ru/20240509/erdogan-1944964649.html

Турция внимательно следит за ситуацией на Украине, заявил Эрдоган

Турция внимательно следит за ситуацией на Украине, заявил Эрдоган - РИА Новости, 09.05.2024

Турция внимательно следит за ситуацией на Украине, заявил Эрдоган

Турция внимательно следит за ситуацией на Украине, призывает стороны вернуться к переговорам, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T15:57

2024-05-09T15:57

2024-05-09T15:57

специальная военная операция на украине

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АНКАРА, 9 мая - РИА Новости. Турция внимательно следит за ситуацией на Украине, призывает стороны вернуться к переговорам, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Турецкий лидер провел в четверг телефонный разговор с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой. "В ходе беседы обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Бразилией, а также глобальные и региональные вопросы. Президент Эрдоган заявил, что позиция Бразилии против зверств, совершаемых Израилем на палестинских территориях, достойна восхищения и что необходимо активизировать усилия по установлению постоянного прекращения огня и доставке гуманитарной помощи в регион", - говорится в заявлении канцелярии Эрдогана. Президент Турции отметил, что, "несмотря на согласие ХАМАС на прекращение огня, Израиль продолжает усиливать свои атаки и массовые убийства, и на данном этапе важно поддержать инициативы по признанию государства Палестина". "Президент Эрдоган также заявил, что Турция внимательно следит за ходом войны между Украиной и Россией, и призвал стороны вернуться к переговорам и работать над установлением справедливого мира на основе прав и закона", - добавляется в сообщении. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240508/mir-1944791817.html

https://ria.ru/20240506/vizit-1944212402.html

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