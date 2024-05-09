https://ria.ru/20240509/ataka-1944863815.html

Хуситы атаковали три израильских судна в Аденском заливе и Индийском океане

Хуситы атаковали три израильских судна в Аденском заливе и Индийском океане - РИА Новости, 09.05.2024

Хуситы атаковали три израильских судна в Аденском заливе и Индийском океане

Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" нанесло удары по трем израильским судам в Аденском заливе и Индийском океане, заявил военный... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T09:09

2024-05-09T09:09

2024-05-09T11:30

в мире

аденский залив

индийский океан

йемен

ансар алла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923354427_0:282:2881:1903_1920x0_80_0_0_dbcc262af06afce984abf4f51e599c0e.jpg

ДОХА, 9 мая — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" нанесло удары по трем израильским судам в Аденском заливе и Индийском океане, заявил военный представитель движения Яхья Сариа в эфире телеканала "Аль-Масира"."Вооруженные силы Йемена провели операцию с участием военно-морских сил, беспилотных военно-воздушных сил и ракетных сил, поразив два израильских судна в Аденском заливе — MSC DEGO и MSC GINA. Атака осуществлялась с помощью нескольких баллистических ракет и беспилотников, и попадание было точным", — сказал он.Кроме того, по словам Сариа, йеменские ракетные войска провели еще две операции против судна MSC Vittoria — вначале в Индийском океане, а потом в Аравийском море."Вооруженные силы Йемена следят за развитием ситуации в секторе Газа и без колебаний повышают уровень своих военных операций ради победы над угнетателями палестинского народа", — подчеркнул представитель хуситов.Движение "Ансар Алла", которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения ближневосточного конфликта начало атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.Хуситы объясняют свои действия помощью палестинцам и утверждают, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в Газе приведет к распространению конфликта на весь регион.Соединенные Штаты и Великобритания, в свою очередь, с середины января начали наносить удары по объектам хуситов. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240206/oruzhie-1925574136.html

https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html

аденский залив

индийский океан

йемен

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, аденский залив, индийский океан, йемен, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль