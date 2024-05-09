Хуситы атаковали три израильских судна в Аденском заливе и Индийском океане
Военный представитель Яхья Сариа: хуситы атаковали три израильских судна
© AP PhotoХуситы
© AP Photo
Хуситы. Архивное фото
ДОХА, 9 мая — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" нанесло удары по трем израильским судам в Аденском заливе и Индийском океане, заявил военный представитель движения Яхья Сариа в эфире телеканала "Аль-Масира".
"Вооруженные силы Йемена провели операцию с участием военно-морских сил, беспилотных военно-воздушных сил и ракетных сил, поразив два израильских судна в Аденском заливе — MSC DEGO и MSC GINA. Атака осуществлялась с помощью нескольких баллистических ракет и беспилотников, и попадание было точным", — сказал он.
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Кроме того, по словам Сариа, йеменские ракетные войска провели еще две операции против судна MSC Vittoria — вначале в Индийском океане, а потом в Аравийском море.
"Вооруженные силы Йемена следят за развитием ситуации в секторе Газа и без колебаний повышают уровень своих военных операций ради победы над угнетателями палестинского народа", — подчеркнул представитель хуситов.
Движение "Ансар Алла", которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения ближневосточного конфликта начало атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.
Хуситы объясняют свои действия помощью палестинцам и утверждают, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в Газе приведет к распространению конфликта на весь регион.
Соединенные Штаты и Великобритания, в свою очередь, с середины января начали наносить удары по объектам хуситов. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.
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