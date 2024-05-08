https://ria.ru/20240508/zorge-1944568019.html

Российские дипломаты возложили цветы на могилу Зорге в Японии

Российские дипломаты возложили цветы на могилу Зорге в Японии - РИА Новости, 08.05.2024

Российские дипломаты возложили цветы на могилу Зорге в Японии

Российские дипломаты и сотрудники торгового представительства России в Японии возложили цветы на могилу легендарного советского разведчика Рихарда Зорге в канун РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T05:33

2024-05-08T05:33

2024-05-08T07:27

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ТОКИО, 8 мая - РИА Новости. Российские дипломаты и сотрудники торгового представительства России в Японии возложили цветы на могилу легендарного советского разведчика Рихарда Зорге в канун Дня Победы, передает корреспондент РИА Новости. "Все участники тех трагических событий внесли вклад в Победу. Особенно большой вклад внес Рихард Зорге - личность уникальная, легендарная и масштабная. В самый сложный период он снабжал советское руководство исключительно важной информацией. Группа Зорге работала в крайне тяжелых условиях, но когда началась война, он вместе со своей группой принял решение продолжать работу и вложил в нее не только все свои силы, но и свою жизнь", - сказал на церемонии чрезвычайный и полномочный посол России в Японии Николай Ноздрев. Глава российской дипмиссии отметил важность сохранения памяти, объединяющей народы бывшего СССР. "Наш главный долг - хранить бережно эту память. Искать новые важные страницы войны, на которой наши народы, как единая семья, вместе сражались против фашистских захватчиков, и передать эту память новым поколениям, которые будут строить мирное будущее", - подчеркнул Ноздрев. Собравшиеся почтили память Зорге и всех погибших на полях Великой Отечественной войны минутой молчания. Церемония возложения цветов прошла на кладбище "Тама рэйэн" в пригороде Токио. В ней принимали участие сотрудники дипмиссии, торгпредства, других российских учреждений, японские граждане и проживающие в Японии россияне, а также послы Азербайджана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, временный поверенный в делах Республики Беларусь, советник посольства Казахстана. Советский разведчик Рихард Зорге работал в Японии с 1933 года как корреспондент немецких газет. Его блестящие аналитические статьи открыли ему дорогу в посольство Германии, где он благодаря своему обаянию, знаниям и уму вскоре подружился с военным атташе Оттом, который затем стал послом. Впоследствии Зорге была предложена работа пресс-атташе. В начале 1941 года во время работы в Японии Зорге, пользовавшийся позывным "Рамзай", получил информацию о скором нападении Германии на СССР от германского посла Отта, с которым был дружен. Перед началом войны он смог получить точную информацию о силах немецкой армии. В сентябре 1941 года Зорге передал в ставку сообщение о принятом 6 сентября решении Японии не вступать в войну с СССР до конца 1941 - начала 1942 года, что дало СССР возможность избежать войны на два фронта и перебросить с восточных границ на запад 26 новых дивизий. Переброска сибирских дивизий на оборону Москвы позволила не допустить захвата столицы гитлеровскими войсками. Рихард Зорге и члены его интернациональной группы были арестованы 18 октября 1941 года, 7 ноября 1944 года в токийской тюрьме Сугамо Зорге был казнен. В 1964 году Рихарду Зорге было присвоено звание Героя Советского Союза.

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https://ria.ru/20240507/pamyat-1944536739.html

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