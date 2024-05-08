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В Японии проходит церемония возложения цветов к могиле Зорге - РИА Новости, 08.05.2024
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04:43 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/zorge-1944565479.html
В Японии проходит церемония возложения цветов к могиле Зорге
В Японии проходит церемония возложения цветов к могиле Зорге - РИА Новости, 08.05.2024
В Японии проходит церемония возложения цветов к могиле Зорге
Церемония возложения цветов и венков к могиле легендарного советского разведчика Рихарда Зорге проходит на кладбище "Тама рэйэн" в пригороде Токио в канун Дня... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T04:43
2024-05-08T04:43
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ТОКИО, 8 мая - РИА Новости, Ксения Нака. Церемония возложения цветов и венков к могиле легендарного советского разведчика Рихарда Зорге проходит на кладбище "Тама рэйэн" в пригороде Токио в канун Дня Победы, передает корреспондент РИА Новости. В церемонии принимают участие сотрудники посольства и торгпредства России в Японии, японские граждане и проживающие в Японии россияне, а также послы и представители дипмиссий стран СНГ. Советский разведчик Рихард Зорге работал в Японии с 1933 года как корреспондент немецких газет. Его блестящие аналитические статьи открыли ему дорогу в посольство Германии, где он благодаря своему обаянию, знаниям и уму вскоре подружился с военным атташе Оттом, который затем стал послом. Впоследствии Зорге была предложена работа пресс-атташе. В начале 1941 года во время работы в Японии Зорге, пользовавшийся позывным "Рамзай", получил информацию о скором нападении Германии на СССР от германского посла Отта, с которым был дружен. Перед началом войны он смог получить точную информацию о силах немецкой армии. В сентябре 1941 года Зорге передал в ставку сообщение о принятом 6 сентября решении Японии не вступать в войну с СССР до конца 1941 - начала 1942 года, что дало СССР возможность избежать войны на два фронта и перебросить с восточных границ на запад 26 новых дивизий. Переброска сибирских дивизий на оборону Москвы позволила не допустить захвата столицы гитлеровскими войсками. Рихард Зорге и члены его интернациональной группы были арестованы 18 октября 1941 года, 7 ноября 1944 года в токийской тюрьме Сугамо Зорге был казнен. В 1964 году Рихарду Зорге было присвоено звание Героя Советского Союза.
https://ria.ru/20240309/razvedchik-1931416638.html
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япония, ссср, германия, рихард зорге, снг, в мире
Япония, СССР, Германия, Рихард Зорге, СНГ, В мире
В Японии проходит церемония возложения цветов к могиле Зорге

В Токио началась церемония возложения цветов к могиле разведчика Рихарда Зорге

© РИА НовостиМогила Рихарда Зорге
Могила Рихарда Зорге - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости
Могила Рихарда Зорге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 8 мая - РИА Новости, Ксения Нака. Церемония возложения цветов и венков к могиле легендарного советского разведчика Рихарда Зорге проходит на кладбище "Тама рэйэн" в пригороде Токио в канун Дня Победы, передает корреспондент РИА Новости.
В церемонии принимают участие сотрудники посольства и торгпредства России в Японии, японские граждане и проживающие в Японии россияне, а также послы и представители дипмиссий стран СНГ.
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Советский разведчик Рихард Зорге работал в Японии с 1933 года как корреспондент немецких газет. Его блестящие аналитические статьи открыли ему дорогу в посольство Германии, где он благодаря своему обаянию, знаниям и уму вскоре подружился с военным атташе Оттом, который затем стал послом. Впоследствии Зорге была предложена работа пресс-атташе.
В начале 1941 года во время работы в Японии Зорге, пользовавшийся позывным "Рамзай", получил информацию о скором нападении Германии на СССР от германского посла Отта, с которым был дружен. Перед началом войны он смог получить точную информацию о силах немецкой армии. В сентябре 1941 года Зорге передал в ставку сообщение о принятом 6 сентября решении Японии не вступать в войну с СССР до конца 1941 - начала 1942 года, что дало СССР возможность избежать войны на два фронта и перебросить с восточных границ на запад 26 новых дивизий. Переброска сибирских дивизий на оборону Москвы позволила не допустить захвата столицы гитлеровскими войсками. Рихард Зорге и члены его интернациональной группы были арестованы 18 октября 1941 года, 7 ноября 1944 года в токийской тюрьме Сугамо Зорге был казнен.
В 1964 году Рихарду Зорге было присвоено звание Героя Советского Союза.
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