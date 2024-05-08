https://ria.ru/20240508/zorge-1944565479.html

В Японии проходит церемония возложения цветов к могиле Зорге

В Японии проходит церемония возложения цветов к могиле Зорге - РИА Новости, 08.05.2024

В Японии проходит церемония возложения цветов к могиле Зорге

Церемония возложения цветов и венков к могиле легендарного советского разведчика Рихарда Зорге проходит на кладбище "Тама рэйэн" в пригороде Токио в канун Дня... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T04:43

2024-05-08T04:43

2024-05-08T04:43

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ТОКИО, 8 мая - РИА Новости, Ксения Нака. Церемония возложения цветов и венков к могиле легендарного советского разведчика Рихарда Зорге проходит на кладбище "Тама рэйэн" в пригороде Токио в канун Дня Победы, передает корреспондент РИА Новости. В церемонии принимают участие сотрудники посольства и торгпредства России в Японии, японские граждане и проживающие в Японии россияне, а также послы и представители дипмиссий стран СНГ. Советский разведчик Рихард Зорге работал в Японии с 1933 года как корреспондент немецких газет. Его блестящие аналитические статьи открыли ему дорогу в посольство Германии, где он благодаря своему обаянию, знаниям и уму вскоре подружился с военным атташе Оттом, который затем стал послом. Впоследствии Зорге была предложена работа пресс-атташе. В начале 1941 года во время работы в Японии Зорге, пользовавшийся позывным "Рамзай", получил информацию о скором нападении Германии на СССР от германского посла Отта, с которым был дружен. Перед началом войны он смог получить точную информацию о силах немецкой армии. В сентябре 1941 года Зорге передал в ставку сообщение о принятом 6 сентября решении Японии не вступать в войну с СССР до конца 1941 - начала 1942 года, что дало СССР возможность избежать войны на два фронта и перебросить с восточных границ на запад 26 новых дивизий. Переброска сибирских дивизий на оборону Москвы позволила не допустить захвата столицы гитлеровскими войсками. Рихард Зорге и члены его интернациональной группы были арестованы 18 октября 1941 года, 7 ноября 1944 года в токийской тюрьме Сугамо Зорге был казнен. В 1964 году Рихарду Зорге было присвоено звание Героя Советского Союза.

https://ria.ru/20240309/razvedchik-1931416638.html

https://ria.ru/20240309/feklisov-1931964971.html

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япония, ссср, германия, рихард зорге, снг, в мире