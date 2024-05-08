https://ria.ru/20240508/vysota-1944555674.html

"Стратегическая высота". Маневр России в ДНР вызвал тревогу на Западе

"Стратегическая высота". Маневр России в ДНР вызвал тревогу на Западе - РИА Новости, 08.05.2024

"Стратегическая высота". Маневр России в ДНР вызвал тревогу на Западе

В случае взятия Часова Яра российская армия сможет разместить там базу для дальнейшего наступления, написал обозреватель хорватского издания Advance Д... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T01:25

2024-05-08T01:25

2024-05-08T01:25

специальная военная операция на украине

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россия

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хорватия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

часов яр

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В случае взятия Часова Яра российская армия сможет разместить там базу для дальнейшего наступления, написал обозреватель хорватского издания Advance Д. Марьянович."Сегодня битва за Часов Яр уже заранее считается проигранной (для Украины. — Прим. ред.), и ставки исключительно высоки. Это город на стратегической высоте, и если русские его возьмут (а все говорит в пользу этого), то устроят там свою новую базу, откуда смогут вести наступление по нескольким направлениям, <...> увеличивая темпы", — говорится в статье.По мнению журналиста, сложившаяся в районе Часова Яра ситуация в очередной раз говорит о тотальном превосходстве России в людских и материальных ресурсах и неизбежности победы российской армии на Украине.Как отметил Марьянович, поражения ВСУ оставляют Киеву лишь один способ избежать разгрома на поле боя — добиться прямого конфликта между Россией и странами Запада. Масштабная война может начаться как за пределами Украины, так и на линии фронта в зоне специальной военной операции, выразил опасения обозреватель."Альтернатива подобной эскалации, к которой кое-кто явно активно готовится, — победа здравого взгляда на сложившуюся ситуацию и перенаправление конфликта в сторону прекращения посредством мирных переговоров", — предложил онНа прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что украинские войска теряют по тысяче человек ежедневно из-за требований США и союзников любой ценой сдерживать наступление. Он отметил, что Украина потеряла в 2024 году уже более 111 тысяч солдат, а также 21 тысячу единиц вооружения и военной техники.В апреле главком ВСУ Александр Сырский заявил о сложной для украинских формирований ситуации на фронте. По его словам, самыми горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация для Киева сложилась на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240507/ukraina-1944455046.html

https://ria.ru/20240507/kiev-1944452548.html

https://ria.ru/20240507/chasov_yar-1944364787.html

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в мире, россия, украина, хорватия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, часов яр