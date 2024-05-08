"Стратегическая высота". Маневр России в ДНР вызвал тревогу на Западе
Advance: Часов Яр станет базой для нового наступления России
Танк Т-90-М "Прорыв" на передовой в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В случае взятия Часова Яра российская армия сможет разместить там базу для дальнейшего наступления, написал обозреватель хорватского издания Advance Д. Марьянович.
"Сегодня битва за Часов Яр уже заранее считается проигранной (для Украины. — Прим. ред.), и ставки исключительно высоки. Это город на стратегической высоте, и если русские его возьмут (а все говорит в пользу этого), то устроят там свою новую базу, откуда смогут вести наступление по нескольким направлениям, <...> увеличивая темпы", — говорится в статье.
По мнению журналиста, сложившаяся в районе Часова Яра ситуация в очередной раз говорит о тотальном превосходстве России в людских и материальных ресурсах и неизбежности победы российской армии на Украине.
Как отметил Марьянович, поражения ВСУ оставляют Киеву лишь один способ избежать разгрома на поле боя — добиться прямого конфликта между Россией и странами Запада. Масштабная война может начаться как за пределами Украины, так и на линии фронта в зоне специальной военной операции, выразил опасения обозреватель.
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"Альтернатива подобной эскалации, к которой кое-кто явно активно готовится, — победа здравого взгляда на сложившуюся ситуацию и перенаправление конфликта в сторону прекращения посредством мирных переговоров", — предложил он
На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что украинские войска теряют по тысяче человек ежедневно из-за требований США и союзников любой ценой сдерживать наступление. Он отметил, что Украина потеряла в 2024 году уже более 111 тысяч солдат, а также 21 тысячу единиц вооружения и военной техники.
В апреле главком ВСУ Александр Сырский заявил о сложной для украинских формирований ситуации на фронте. По его словам, самыми горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация для Киева сложилась на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях.
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