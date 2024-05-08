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"Стратегическая высота". Маневр России в ДНР вызвал тревогу на Западе - РИА Новости, 08.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:25 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/vysota-1944555674.html
"Стратегическая высота". Маневр России в ДНР вызвал тревогу на Западе
"Стратегическая высота". Маневр России в ДНР вызвал тревогу на Западе - РИА Новости, 08.05.2024
"Стратегическая высота". Маневр России в ДНР вызвал тревогу на Западе
В случае взятия Часова Яра российская армия сможет разместить там базу для дальнейшего наступления, написал обозреватель хорватского издания Advance Д... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T01:25
2024-05-08T01:25
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
хорватия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
часов яр
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В случае взятия Часова Яра российская армия сможет разместить там базу для дальнейшего наступления, написал обозреватель хорватского издания Advance Д. Марьянович."Сегодня битва за Часов Яр уже заранее считается проигранной (для Украины. — Прим. ред.), и ставки исключительно высоки. Это город на стратегической высоте, и если русские его возьмут (а все говорит в пользу этого), то устроят там свою новую базу, откуда смогут вести наступление по нескольким направлениям, &lt;...&gt; увеличивая темпы", — говорится в статье.По мнению журналиста, сложившаяся в районе Часова Яра ситуация в очередной раз говорит о тотальном превосходстве России в людских и материальных ресурсах и неизбежности победы российской армии на Украине.Как отметил Марьянович, поражения ВСУ оставляют Киеву лишь один способ избежать разгрома на поле боя — добиться прямого конфликта между Россией и странами Запада. Масштабная война может начаться как за пределами Украины, так и на линии фронта в зоне специальной военной операции, выразил опасения обозреватель."Альтернатива подобной эскалации, к которой кое-кто явно активно готовится, — победа здравого взгляда на сложившуюся ситуацию и перенаправление конфликта в сторону прекращения посредством мирных переговоров", — предложил онНа прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что украинские войска теряют по тысяче человек ежедневно из-за требований США и союзников любой ценой сдерживать наступление. Он отметил, что Украина потеряла в 2024 году уже более 111 тысяч солдат, а также 21 тысячу единиц вооружения и военной техники.В апреле главком ВСУ Александр Сырский заявил о сложной для украинских формирований ситуации на фронте. По его словам, самыми горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация для Киева сложилась на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240507/ukraina-1944455046.html
https://ria.ru/20240507/kiev-1944452548.html
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россия
украина
хорватия
донецкая народная республика
часов яр
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в мире, россия, украина, хорватия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, часов яр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Хорватия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Часов Яр
"Стратегическая высота". Маневр России в ДНР вызвал тревогу на Западе

Advance: Часов Яр станет базой для нового наступления России

© РИА Новости | Перейти в медиабанкТанк Т-90-М "Прорыв" на передовой в зоне СВО
Танк Т-90-М Прорыв на передовой в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
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Танк Т-90-М "Прорыв" на передовой в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В случае взятия Часова Яра российская армия сможет разместить там базу для дальнейшего наступления, написал обозреватель хорватского издания Advance Д. Марьянович.
"Сегодня битва за Часов Яр уже заранее считается проигранной (для Украины. — Прим. ред.), и ставки исключительно высоки. Это город на стратегической высоте, и если русские его возьмут (а все говорит в пользу этого), то устроят там свою новую базу, откуда смогут вести наступление по нескольким направлениям, <...> увеличивая темпы", — говорится в статье.
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На глазах у русских. В США рассказали о странном поведении ВСУ на передовой
Вчера, 16:20
По мнению журналиста, сложившаяся в районе Часова Яра ситуация в очередной раз говорит о тотальном превосходстве России в людских и материальных ресурсах и неизбежности победы российской армии на Украине.
Как отметил Марьянович, поражения ВСУ оставляют Киеву лишь один способ избежать разгрома на поле боя — добиться прямого конфликта между Россией и странами Запада. Масштабная война может начаться как за пределами Украины, так и на линии фронта в зоне специальной военной операции, выразил опасения обозреватель.
«
"Альтернатива подобной эскалации, к которой кое-кто явно активно готовится, — победа здравого взгляда на сложившуюся ситуацию и перенаправление конфликта в сторону прекращения посредством мирных переговоров", — предложил он
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Вчера, 16:11
На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что украинские войска теряют по тысяче человек ежедневно из-за требований США и союзников любой ценой сдерживать наступление. Он отметил, что Украина потеряла в 2024 году уже более 111 тысяч солдат, а также 21 тысячу единиц вооружения и военной техники.
В апреле главком ВСУ Александр Сырский заявил о сложной для украинских формирований ситуации на фронте. По его словам, самыми горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация для Киева сложилась на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Город Часов Яр - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаХорватияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныЧасов Яр
 
 
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