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Около десяти тысяч ветеранов войны получили выплаты ко Дню Победы

Около десяти тысяч ветеранов войны получили выплаты ко Дню Победы - РИА Новости, 08.05.2024

Около десяти тысяч ветеранов войны получили выплаты ко Дню Победы

Почти десять тысяч россиян — ветеранов Великой Отечественной войны, живущие в России и трех прибалтийских республиках, получили ежегодную выплату к 9 Мая,... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T10:48

2024-05-08T10:48

2024-05-08T11:48

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великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Почти десять тысяч россиян — ветеранов Великой Отечественной войны, живущие в России и трех прибалтийских республиках, получили ежегодную выплату к 9 Мая, сообщил Соцфонд на своем сайте. "Социальный фонд России обеспечил выплату участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, приуроченную ко Дню Победы. Праздничные надбавки получили 9,7 тысячи ветеранов, проживающих в России и Прибалтике", — говорится в публикации. Размер выплаты — десять тысяч рублей. Ее перечислили в апреле вместе с пенсиями и дополнительным материальным обеспечением.С учетом этих денег средний доход участников и инвалидов войны по линии Соцфонда — 64,6 тысячи рублей в месяц, отметили в организации.Ежегодно выплачивать гражданам России, проживающим в России, Латвии, Литве и Эстонии, по десять тысяч рублей ко Дню Победы поручил Владимир Путин в 2019 году.

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Ольга Фомченкова

общество, россия, прибалтика, день победы, день победы — 2024, великая отечественная война (1941-1945)