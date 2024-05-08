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Около десяти тысяч ветеранов войны получили выплаты ко Дню Победы - РИА Новости, 08.05.2024
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10:48 08.05.2024 (обновлено: 11:48 08.05.2024)
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Около десяти тысяч ветеранов войны получили выплаты ко Дню Победы
Около десяти тысяч ветеранов войны получили выплаты ко Дню Победы - РИА Новости, 08.05.2024
Около десяти тысяч ветеранов войны получили выплаты ко Дню Победы
Почти десять тысяч россиян — ветеранов Великой Отечественной войны, живущие в России и трех прибалтийских республиках, получили ежегодную выплату к 9 Мая,... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T10:48
2024-05-08T11:48
общество
россия
прибалтика
день победы
день победы — 2024
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Почти десять тысяч россиян — ветеранов Великой Отечественной войны, живущие в России и трех прибалтийских республиках, получили ежегодную выплату к 9 Мая, сообщил Соцфонд на своем сайте. "Социальный фонд России обеспечил выплату участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, приуроченную ко Дню Победы. Праздничные надбавки получили 9,7 тысячи ветеранов, проживающих в России и Прибалтике", — говорится в публикации. Размер выплаты — десять тысяч рублей. Ее перечислили в апреле вместе с пенсиями и дополнительным материальным обеспечением.С учетом этих денег средний доход участников и инвалидов войны по линии Соцфонда — 64,6 тысячи рублей в месяц, отметили в организации.Ежегодно выплачивать гражданам России, проживающим в России, Латвии, Литве и Эстонии, по десять тысяч рублей ко Дню Победы поручил Владимир Путин в 2019 году.
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общество, россия, прибалтика, день победы, день победы — 2024, великая отечественная война (1941-1945)
Общество, Россия, Прибалтика, День Победы, День Победы — 2024, Великая Отечественная война (1941-1945)
Около десяти тысяч ветеранов войны получили выплаты ко Дню Победы

Около 9,7 тысячи участников ВОВ в РФ и Прибалтике получили выплаты ко Дню Победы

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМедали на груди ветерана Великой Отечественной войны
Медали на груди ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Медали на груди ветерана Великой Отечественной войны. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Почти десять тысяч россиян — ветеранов Великой Отечественной войны, живущие в России и трех прибалтийских республиках, получили ежегодную выплату к 9 Мая, сообщил Соцфонд на своем сайте.
«
"Социальный фонд России обеспечил выплату участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, приуроченную ко Дню Победы. Праздничные надбавки получили 9,7 тысячи ветеранов, проживающих в России и Прибалтике", — говорится в публикации.
Размер выплаты — десять тысяч рублей. Ее перечислили в апреле вместе с пенсиями и дополнительным материальным обеспечением.
С учетом этих денег средний доход участников и инвалидов войны по линии Соцфонда — 64,6 тысячи рублей в месяц, отметили в организации.
Ежегодно выплачивать гражданам России, проживающим в России, Латвии, Литве и Эстонии, по десять тысяч рублей ко Дню Победы поручил Владимир Путин в 2019 году.
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ОбществоРоссияПрибалтикаДень ПобедыДень Победы — 2024Великая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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