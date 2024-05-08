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Военный эксперт рассказал, как в ВСУ скрывают потери личного состава
Военный эксперт рассказал, как в ВСУ скрывают потери личного состава - РИА Новости, 08.05.2024
Военный эксперт рассказал, как в ВСУ скрывают потери личного состава
Украинские военные скрытно вывозят тела погибших сослуживцев из Часова Яра в темное время суток, чтобы утаить от других солдат ВСУ масштабы потерь личного... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T08:18
2024-05-08T08:18
2024-05-08T08:18
специальная военная операция на украине
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часов яр
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донецкая народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 8 мая — РИА Новости. Украинские военные скрытно вывозят тела погибших сослуживцев из Часова Яра в темное время суток, чтобы утаить от других солдат ВСУ масштабы потерь личного состава, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Город Часов Яр находится в ДНР в 15 километрах к западу от Артемовска. "В течение двух суток в населенном пункте Часов Яр велась работа по вывозу тел украинских боевиков. Для этого было задействовано семь транспортных средств, в том числе три автомобиля "Урал". Эвакуация велась в ночное время суток, а работа была организована таким образом, чтобы общее количество безвозвратных потерь для сослуживцев оставалось неизвестным", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Собеседник агентства отметил, что за двое суток было вывезено более 100 тел солдат ВСУ.
https://ria.ru/20240419/ukraina-1941130879.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, часов яр, луганская народная республика, донецкая народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
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Военный эксперт рассказал, как в ВСУ скрывают потери личного состава
Марочко: ВСУ тайно вывезли сто тел погибших из Часова Яра, чтобы скрыть потери