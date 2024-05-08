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Военный эксперт рассказал, как в ВСУ скрывают потери личного состава - РИА Новости, 08.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:18 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/vsu-1944578393.html
Военный эксперт рассказал, как в ВСУ скрывают потери личного состава
Военный эксперт рассказал, как в ВСУ скрывают потери личного состава - РИА Новости, 08.05.2024
Военный эксперт рассказал, как в ВСУ скрывают потери личного состава
Украинские военные скрытно вывозят тела погибших сослуживцев из Часова Яра в темное время суток, чтобы утаить от других солдат ВСУ масштабы потерь личного... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T08:18
2024-05-08T08:18
специальная военная операция на украине
в мире
часов яр
луганская народная республика
донецкая народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 8 мая — РИА Новости. Украинские военные скрытно вывозят тела погибших сослуживцев из Часова Яра в темное время суток, чтобы утаить от других солдат ВСУ масштабы потерь личного состава, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Город Часов Яр находится в ДНР в 15 километрах к западу от Артемовска. "В течение двух суток в населенном пункте Часов Яр велась работа по вывозу тел украинских боевиков. Для этого было задействовано семь транспортных средств, в том числе три автомобиля "Урал". Эвакуация велась в ночное время суток, а работа была организована таким образом, чтобы общее количество безвозвратных потерь для сослуживцев оставалось неизвестным", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Собеседник агентства отметил, что за двое суток было вывезено более 100 тел солдат ВСУ.
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часов яр
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в мире, часов яр, луганская народная республика, донецкая народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Часов Яр, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Военный эксперт рассказал, как в ВСУ скрывают потери личного состава

Марочко: ВСУ тайно вывезли сто тел погибших из Часова Яра, чтобы скрыть потери

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские солдаты ищут тела погибших военнослужащих ВСУ
Украинские солдаты ищут тела погибших военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские солдаты ищут тела погибших военнослужащих ВСУ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 8 мая — РИА Новости. Украинские военные скрытно вывозят тела погибших сослуживцев из Часова Яра в темное время суток, чтобы утаить от других солдат ВСУ масштабы потерь личного состава, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Город Часов Яр находится в ДНР в 15 километрах к западу от Артемовска.
"В течение двух суток в населенном пункте Часов Яр велась работа по вывозу тел украинских боевиков. Для этого было задействовано семь транспортных средств, в том числе три автомобиля "Урал". Эвакуация велась в ночное время суток, а работа была организована таким образом, чтобы общее количество безвозвратных потерь для сослуживцев оставалось неизвестным", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Собеседник агентства отметил, что за двое суток было вывезено более 100 тел солдат ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЧасов ЯрЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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