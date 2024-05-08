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На Солнце произошла сильная вспышка
На Солнце произошла сильная вспышка - РИА Новости, 08.05.2024
На Солнце произошла сильная вспышка
Ученые зафиксировали мощную вспышку на Солнце, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T10:25
2024-05-08T10:25
2024-05-08T11:12
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вспышки на солнце
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Ученые зафиксировали мощную вспышку на Солнце, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев."Крупный выброс массы в сторону Земли зарегистрирован на Солнце утром 8 мая. Облако плазмы сформировано новой вспышкой высшего балла (уровень X1), произошедшей около восьми утра по московскому времени <…> Движение выброса к Земле на настоящий момент подтверждено наблюдениями космических коронографов. Предварительный приход солнечных масс к Земле ожидается в субботу, 11 мая", — сказал он.По словам собеседника агентства, этот выброс будет крупнейшим в нынешнем всплеске солнечной активности."Предварительный прогноз на мощность магнитных бурь на выходные может составлять G2-G3. Информация будет уточнена в течение суток", — добавил Богачев.Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к сбоям в работе энергосистем и сказываются на путях миграций птиц и животных. Кроме того, сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также перепады напряжения в промышленных сетях.Как отмечали ученые, нарастающая частота вспышек и рост их мощности свидетельствует о постепенном приближении Солнца к пику активности, который, по одним прогнозам, может наступить уже в середине 2024 года, а по другим — сдвинется на 2025-й.
https://ria.ru/20240508/pischa-1944558593.html
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космос - риа наука, земля, российская академия наук, вспышки на солнце
Наука, Космос - РИА Наука, Земля, Российская академия наук, вспышки на Солнце
На Солнце произошла сильная вспышка
Вспышка на Солнце высокого балла произошла утром 8 мая
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости.
Ученые зафиксировали мощную вспышку на Солнце, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии
ИКИ РАН Сергей Богачев.
"Крупный выброс массы в сторону Земли зарегистрирован на Солнце утром 8 мая. Облако плазмы сформировано новой вспышкой высшего балла (уровень X1), произошедшей около восьми утра по московскому времени <…> Движение выброса к Земле на настоящий момент подтверждено наблюдениями космических коронографов. Предварительный приход солнечных масс к Земле ожидается в субботу, 11 мая", — сказал он.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X.
По словам собеседника агентства, этот выброс будет крупнейшим в нынешнем всплеске солнечной активности.
"Предварительный прогноз на мощность магнитных бурь на выходные может составлять G2-G3. Информация будет уточнена в течение суток", — добавил Богачев.
Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле
магнитные бури, которые приводят к сбоям в работе энергосистем и сказываются на путях миграций птиц и животных. Кроме того, сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также перепады напряжения в промышленных сетях.
Как отмечали ученые, нарастающая частота вспышек и рост их мощности свидетельствует о постепенном приближении Солнца к пику активности, который, по одним прогнозам, может наступить уже в середине 2024 года, а по другим — сдвинется на 2025-й.