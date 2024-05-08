https://ria.ru/20240508/vspyshka-1944604098.html

На Солнце произошла сильная вспышка

На Солнце произошла сильная вспышка - РИА Новости, 08.05.2024

На Солнце произошла сильная вспышка

Ученые зафиксировали мощную вспышку на Солнце, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T10:25

2024-05-08T10:25

2024-05-08T11:12

наука

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российская академия наук

вспышки на солнце

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Ученые зафиксировали мощную вспышку на Солнце, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев."Крупный выброс массы в сторону Земли зарегистрирован на Солнце утром 8 мая. Облако плазмы сформировано новой вспышкой высшего балла (уровень X1), произошедшей около восьми утра по московскому времени <…> Движение выброса к Земле на настоящий момент подтверждено наблюдениями космических коронографов. Предварительный приход солнечных масс к Земле ожидается в субботу, 11 мая", — сказал он.По словам собеседника агентства, этот выброс будет крупнейшим в нынешнем всплеске солнечной активности."Предварительный прогноз на мощность магнитных бурь на выходные может составлять G2-G3. Информация будет уточнена в течение суток", — добавил Богачев.Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к сбоям в работе энергосистем и сказываются на путях миграций птиц и животных. Кроме того, сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также перепады напряжения в промышленных сетях.Как отмечали ученые, нарастающая частота вспышек и рост их мощности свидетельствует о постепенном приближении Солнца к пику активности, который, по одним прогнозам, может наступить уже в середине 2024 года, а по другим — сдвинется на 2025-й.

https://ria.ru/20240508/pischa-1944558593.html

https://ria.ru/20240508/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

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космос - риа наука, земля, российская академия наук, вспышки на солнце