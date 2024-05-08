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Москва и Минск не дадут Западу переписать историю ВОВ, заявил Грызлов - РИА Новости, 08.05.2024
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16:59 08.05.2024 (обновлено: 17:56 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/voyna-1944733646.html
Москва и Минск не дадут Западу переписать историю ВОВ, заявил Грызлов
Москва и Минск не дадут Западу переписать историю ВОВ, заявил Грызлов - РИА Новости, 08.05.2024
Москва и Минск не дадут Западу переписать историю ВОВ, заявил Грызлов
Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что Запад хочет переписать историю Великой Отечественной войны, разобщить народы бывшего СССР и подчинить их... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T16:59
2024-05-08T17:56
белоруссия
борис грызлов
общество
россия
великая отечественная война (1941-1945)
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МИНСК, 8 мая – РИА Новости. Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что Запад хочет переписать историю Великой Отечественной войны, разобщить народы бывшего СССР и подчинить их поодиночке, но Москва и Минск не позволят стереть память о тех событиях. "Мы не первый год воочию наблюдаем отчаянные попытки наших противников начисто переписать историю, очернить поколение победителей и принизить решающий вклад Советского Союза в победу над гитлеровской Германией", - заявил Грызлов в среду во время концерта в честь Дня Победы, организованного в Доме Москвы в белорусской столице. Посол подчеркнул, что "потомки и идеологические наследники военных преступников сегодня занимают важные посты в ряде европейских и заокеанских государств, а также в международных организациях". "Приоритеты их неоколониальной внешней политики остаются неизменными - невзирая ни на какие нормы международного права, любыми средствами и методами подчинить себе наши братские страны и народы. Не будучи способными победить нас в открытом противостоянии, наши враги стремятся нас разобщить, а затем подчинить поодиночке", - констатировал он. Дипломат отметил, что именно по такой схеме развивался кризис на Украине. "Палачей, виновных в гибели десятков миллионов человек, западные политики пытаются выставить чуть ли не "жертвами обстоятельств" того времени. Все это делается с одной целью – лишить нас исторической памяти, героического прошлого, вытравить из нас патриотизм и чувство собственного достоинства, посеять в умах подрастающих поколений семена сомнения и откровенной лжи. Этим планам не суждено сбыться", - заявил Грызлов. Он подчеркнул, что "Россия и Беларусь продолжают кропотливую работу по сохранению исторической памяти и правды, увековечению имен всех бойцов Красной армии, партизан, подпольщиков, военнопленных и узников концлагерей, а также мирных граждан, уничтоженных карателями". Глава российской дипмиссии в Минске напомнил, что в начале этого года была сформирована и приступила к работе совместная российско-белорусская комиссия по истории, в задачи которой входит в том числе выработка согласованных подходов к изучению и преподаванию истории, включая создание единых учебников. "Память о наших дедах и прадедах, героях-освободителях, всегда останется священной для россиян и белорусов. Мы – поколение людей, не знавших ужасов той страшной войны – будем в вечном и неоплатном долгу перед ветеранами. Наши страны и народы никогда не забудут и никому не позволят стереть из истории имена героев, отдавших свои жизни, защищая наше Отечество на полях сражений", - заключил Грызлов.
https://ria.ru/20240508/zapad-1944516077.html
https://ria.ru/20240506/dokument-1944035030.html
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белоруссия, борис грызлов, общество, россия, великая отечественная война (1941-1945)
Белоруссия, Борис Грызлов, Общество, Россия, Великая Отечественная война (1941-1945)
Москва и Минск не дадут Западу переписать историю ВОВ, заявил Грызлов

Грызлов: Россия и Белоруссия не позволят Западу стереть память о войне

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Борис Грызлов
Чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Борис Грызлов. Архивное фото
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МИНСК, 8 мая – РИА Новости. Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что Запад хочет переписать историю Великой Отечественной войны, разобщить народы бывшего СССР и подчинить их поодиночке, но Москва и Минск не позволят стереть память о тех событиях.
"Мы не первый год воочию наблюдаем отчаянные попытки наших противников начисто переписать историю, очернить поколение победителей и принизить решающий вклад Советского Союза в победу над гитлеровской Германией", - заявил Грызлов в среду во время концерта в честь Дня Победы, организованного в Доме Москвы в белорусской столице.
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Посол подчеркнул, что "потомки и идеологические наследники военных преступников сегодня занимают важные посты в ряде европейских и заокеанских государств, а также в международных организациях". "Приоритеты их неоколониальной внешней политики остаются неизменными - невзирая ни на какие нормы международного права, любыми средствами и методами подчинить себе наши братские страны и народы. Не будучи способными победить нас в открытом противостоянии, наши враги стремятся нас разобщить, а затем подчинить поодиночке", - констатировал он. Дипломат отметил, что именно по такой схеме развивался кризис на Украине.
"Палачей, виновных в гибели десятков миллионов человек, западные политики пытаются выставить чуть ли не "жертвами обстоятельств" того времени. Все это делается с одной целью – лишить нас исторической памяти, героического прошлого, вытравить из нас патриотизм и чувство собственного достоинства, посеять в умах подрастающих поколений семена сомнения и откровенной лжи. Этим планам не суждено сбыться", - заявил Грызлов.
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Он подчеркнул, что "Россия и Беларусь продолжают кропотливую работу по сохранению исторической памяти и правды, увековечению имен всех бойцов Красной армии, партизан, подпольщиков, военнопленных и узников концлагерей, а также мирных граждан, уничтоженных карателями". Глава российской дипмиссии в Минске напомнил, что в начале этого года была сформирована и приступила к работе совместная российско-белорусская комиссия по истории, в задачи которой входит в том числе выработка согласованных подходов к изучению и преподаванию истории, включая создание единых учебников.
"Память о наших дедах и прадедах, героях-освободителях, всегда останется священной для россиян и белорусов. Мы – поколение людей, не знавших ужасов той страшной войны – будем в вечном и неоплатном долгу перед ветеранами. Наши страны и народы никогда не забудут и никому не позволят стереть из истории имена героев, отдавших свои жизни, защищая наше Отечество на полях сражений", - заключил Грызлов.
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