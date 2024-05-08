https://ria.ru/20240508/voyna-1944733646.html

Москва и Минск не дадут Западу переписать историю ВОВ, заявил Грызлов

Москва и Минск не дадут Западу переписать историю ВОВ, заявил Грызлов - РИА Новости, 08.05.2024

Москва и Минск не дадут Западу переписать историю ВОВ, заявил Грызлов

Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что Запад хочет переписать историю Великой Отечественной войны, разобщить народы бывшего СССР и подчинить их... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T16:59

2024-05-08T16:59

2024-05-08T17:56

белоруссия

борис грызлов

общество

россия

великая отечественная война (1941-1945)

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МИНСК, 8 мая – РИА Новости. Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что Запад хочет переписать историю Великой Отечественной войны, разобщить народы бывшего СССР и подчинить их поодиночке, но Москва и Минск не позволят стереть память о тех событиях. "Мы не первый год воочию наблюдаем отчаянные попытки наших противников начисто переписать историю, очернить поколение победителей и принизить решающий вклад Советского Союза в победу над гитлеровской Германией", - заявил Грызлов в среду во время концерта в честь Дня Победы, организованного в Доме Москвы в белорусской столице. Посол подчеркнул, что "потомки и идеологические наследники военных преступников сегодня занимают важные посты в ряде европейских и заокеанских государств, а также в международных организациях". "Приоритеты их неоколониальной внешней политики остаются неизменными - невзирая ни на какие нормы международного права, любыми средствами и методами подчинить себе наши братские страны и народы. Не будучи способными победить нас в открытом противостоянии, наши враги стремятся нас разобщить, а затем подчинить поодиночке", - констатировал он. Дипломат отметил, что именно по такой схеме развивался кризис на Украине. "Палачей, виновных в гибели десятков миллионов человек, западные политики пытаются выставить чуть ли не "жертвами обстоятельств" того времени. Все это делается с одной целью – лишить нас исторической памяти, героического прошлого, вытравить из нас патриотизм и чувство собственного достоинства, посеять в умах подрастающих поколений семена сомнения и откровенной лжи. Этим планам не суждено сбыться", - заявил Грызлов. Он подчеркнул, что "Россия и Беларусь продолжают кропотливую работу по сохранению исторической памяти и правды, увековечению имен всех бойцов Красной армии, партизан, подпольщиков, военнопленных и узников концлагерей, а также мирных граждан, уничтоженных карателями". Глава российской дипмиссии в Минске напомнил, что в начале этого года была сформирована и приступила к работе совместная российско-белорусская комиссия по истории, в задачи которой входит в том числе выработка согласованных подходов к изучению и преподаванию истории, включая создание единых учебников. "Память о наших дедах и прадедах, героях-освободителях, всегда останется священной для россиян и белорусов. Мы – поколение людей, не знавших ужасов той страшной войны – будем в вечном и неоплатном долгу перед ветеранами. Наши страны и народы никогда не забудут и никому не позволят стереть из истории имена героев, отдавших свои жизни, защищая наше Отечество на полях сражений", - заключил Грызлов.

https://ria.ru/20240508/zapad-1944516077.html

https://ria.ru/20240506/dokument-1944035030.html

https://ria.ru/20240408/kollaboranty-1938612128.html

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Кирилл Волков

белоруссия, борис грызлов, общество, россия, великая отечественная война (1941-1945)