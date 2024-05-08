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Акция "Свеча памяти" в Симферополе - РИА Новости, 08.05.2024
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14:15 08.05.2024 (обновлено: 16:23 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/vov-1944587634.html
Акция "Свеча памяти" в Симферополе
Акция "Свеча памяти" в Симферополе - РИА Новости, 08.05.2024
Акция "Свеча памяти" в Симферополе
Всероссийская акция "Свеча памяти" прошла в Симферополе на мемориале "Концлагерь "Красный". Минутой молчания и сотнями свечей почтили память жертв фашизма... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T14:15
2024-05-08T16:23
фото
симферополь
день победы
россия
общество
республика крым
великая отечественная война (1941-1945)
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Всероссийская акция "Свеча памяти" прошла в Симферополе на мемориале "Концлагерь "Красный". Минутой молчания и сотнями свечей почтили память жертв фашизма участники и зрители театрализованного действа. Подробности — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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фото, фото, симферополь, день победы, россия, общество, республика крым, великая отечественная война (1941-1945), свеча памяти
Фото, Симферополь, День Победы, Россия, Общество, Республика Крым, Великая Отечественная война (1941-1945), Свеча памяти

Акция "Свеча памяти" в Симферополе

Читать ria.ru в
Всероссийская акция "Свеча памяти" прошла в Симферополе на мемориале "Концлагерь "Красный". Минутой молчания и сотнями свечей почтили память жертв фашизма участники и зрители театрализованного действа. Подробности — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Участники акции зажгли сотни свечей в память о замученных и расстрелянных нацистами в годы Великой Отечественной войны крымчанах.

Люди зажигают свечи на патриотической акции Свеча памяти на территории Мемориального комплекса Концлагерь Красный в Симферополе

Участники акции зажгли сотни свечей в память о замученных и расстрелянных нацистами в годы Великой Отечественной войны крымчанах.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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1 из 12
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

На территории мемориального комплекса устроили театрализованное представление. От имени узников концлагеря артисты рассказали истории реальных людей, переживших ужасы фашизма.

Актеры в театрализованном представлении в рамках патриотической акции Свеча памяти на территории Мемориального комплекса Концлагерь Красный в Симферополе

На территории мемориального комплекса устроили театрализованное представление. От имени узников концлагеря артисты рассказали истории реальных людей, переживших ужасы фашизма.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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2 из 12
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

"Красный" — самый крупный в Крыму лагерь смерти. Он был организован на территории совхоза поселка Мирное вблизи Симферополя.

Актеры в театрализованном представлении в рамках патриотической акции Свеча памяти на территории Мемориального комплекса Концлагерь Красный в Симферополе

"Красный" — самый крупный в Крыму лагерь смерти. Он был организован на территории совхоза поселка Мирное вблизи Симферополя.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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3 из 12
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

В концлагере "Красный" в годы Великой Отечественной войны было замучено около 15 тысяч человек — партизан, подпольщиков и членов их семей.

Актеры в театрализованном представлении в рамках патриотической акции Свеча памяти на территории Мемориального комплекса Концлагерь Красный в Симферополе

В концлагере "Красный" в годы Великой Отечественной войны было замучено около 15 тысяч человек — партизан, подпольщиков и членов их семей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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4 из 12
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

На территории мемориала расположена братская могила с останками 1806 жертв фашистского террора. Тела обнаружили при подготовке к созданию места памяти и скорби в 1970-х годах.

Актеры в театрализованном представлении в рамках патриотической акции Свеча памяти на территории Мемориального комплекса Концлагерь Красный в Симферополе

На территории мемориала расположена братская могила с останками 1806 жертв фашистского террора. Тела обнаружили при подготовке к созданию места памяти и скорби в 1970-х годах.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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5 из 12
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Историки на сегодняшний день установили более 900 имен погибших в бывшем концентрационном лагере "Красный".

Актеры в театрализованном представлении в рамках патриотической акции Свеча памяти на территории Мемориального комплекса Концлагерь Красный в Симферополе

Историки на сегодняшний день установили более 900 имен погибших в бывшем концентрационном лагере "Красный".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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6 из 12
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Архитектурные акценты мемориала: аллея памяти, строгая серая часовня, "колодец смерти", скульптуры, олицетворяющие жертв концлагеря, поминальный колокол.

Мемориальный комплекс Концлагерь Красный в Симферополе

Архитектурные акценты мемориала: аллея памяти, строгая серая часовня, "колодец смерти", скульптуры, олицетворяющие жертв концлагеря, поминальный колокол.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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7 из 12
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Участниками театрализованного представления в рамках патриотической акции в этом году стали студенты Крымского университета культуры, искусств и туризма, актеры трех симферопольских театров, волонтеры и дети.

Актеры в театрализованном представлении в рамках патриотической акции Свеча памяти на территории Мемориального комплекса Концлагерь Красный в Симферополе

Участниками театрализованного представления в рамках патриотической акции в этом году стали студенты Крымского университета культуры, искусств и туризма, актеры трех симферопольских театров, волонтеры и дети.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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8 из 12
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Крымская акция проходит ежегодно, она стала частью международной, объединяющей добровольцев, которые хотят сохранить память о трагических, но вместе с тем героических страницах истории Отечества.

Актеры в театрализованном представлении в рамках патриотической акции Свеча памяти на территории Мемориального комплекса Концлагерь Красный в Симферополе

Крымская акция проходит ежегодно, она стала частью международной, объединяющей добровольцев, которые хотят сохранить память о трагических, но вместе с тем героических страницах истории Отечества.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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9 из 12
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Величественный мемориальный комплекс на территории концлагеря был возведен в 2015 году, после возвращения Крыма в Россию. С тех пор мемориал — традиционное место патриотических акций, посвященных памяти о войне.

Актеры в театрализованном представлении в рамках патриотической акции Свеча памяти на территории Мемориального комплекса Концлагерь Красный в Симферополе

Величественный мемориальный комплекс на территории концлагеря был возведен в 2015 году, после возвращения Крыма в Россию. С тех пор мемориал — традиционное место патриотических акций, посвященных памяти о войне.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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10 из 12
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

В этом году "Свеча памяти" прошла в преддверии 79-й годовщины Великой Победы.

Актеры в театрализованном представлении в рамках патриотической акции Свеча памяти на территории Мемориального комплекса Концлагерь Красный в Симферополе

В этом году "Свеча памяти" прошла в преддверии 79-й годовщины Великой Победы.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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11 из 12
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Участники акции возложили цветы у стены памяти, а из зажженных лампад составили слово "Помним".

Патриотическая акция Свеча памяти на территории Мемориального комплекса Концлагерь Красный в Симферополе

Участники акции возложили цветы у стены памяти, а из зажженных лампад составили слово "Помним".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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12 из 12
 
ФотоСимферопольДень ПобедыРоссияОбществоРеспублика КрымВеликая Отечественная война (1941-1945)Свеча памяти
 
 
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