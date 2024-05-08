Акция "Свеча памяти" в Симферополе

Участники акции зажгли сотни свечей в память о замученных и расстрелянных нацистами в годы Великой Отечественной войны крымчанах.
Участники акции зажгли сотни свечей в память о замученных и расстрелянных нацистами в годы Великой Отечественной войны крымчанах.
На территории мемориального комплекса устроили театрализованное представление. От имени узников концлагеря артисты рассказали истории реальных людей, переживших ужасы фашизма.
На территории мемориального комплекса устроили театрализованное представление. От имени узников концлагеря артисты рассказали истории реальных людей, переживших ужасы фашизма.
"Красный" — самый крупный в Крыму лагерь смерти. Он был организован на территории совхоза поселка Мирное вблизи Симферополя.
"Красный" — самый крупный в Крыму лагерь смерти. Он был организован на территории совхоза поселка Мирное вблизи Симферополя.
В концлагере "Красный" в годы Великой Отечественной войны было замучено около 15 тысяч человек — партизан, подпольщиков и членов их семей.
В концлагере "Красный" в годы Великой Отечественной войны было замучено около 15 тысяч человек — партизан, подпольщиков и членов их семей.
На территории мемориала расположена братская могила с останками 1806 жертв фашистского террора. Тела обнаружили при подготовке к созданию места памяти и скорби в 1970-х годах.
На территории мемориала расположена братская могила с останками 1806 жертв фашистского террора. Тела обнаружили при подготовке к созданию места памяти и скорби в 1970-х годах.
Историки на сегодняшний день установили более 900 имен погибших в бывшем концентрационном лагере "Красный".
Историки на сегодняшний день установили более 900 имен погибших в бывшем концентрационном лагере "Красный".
Архитектурные акценты мемориала: аллея памяти, строгая серая часовня, "колодец смерти", скульптуры, олицетворяющие жертв концлагеря, поминальный колокол.
Архитектурные акценты мемориала: аллея памяти, строгая серая часовня, "колодец смерти", скульптуры, олицетворяющие жертв концлагеря, поминальный колокол.
Участниками театрализованного представления в рамках патриотической акции в этом году стали студенты Крымского университета культуры, искусств и туризма, актеры трех симферопольских театров, волонтеры и дети.
Участниками театрализованного представления в рамках патриотической акции в этом году стали студенты Крымского университета культуры, искусств и туризма, актеры трех симферопольских театров, волонтеры и дети.
Крымская акция проходит ежегодно, она стала частью международной, объединяющей добровольцев, которые хотят сохранить память о трагических, но вместе с тем героических страницах истории Отечества.
Крымская акция проходит ежегодно, она стала частью международной, объединяющей добровольцев, которые хотят сохранить память о трагических, но вместе с тем героических страницах истории Отечества.
Величественный мемориальный комплекс на территории концлагеря был возведен в 2015 году, после возвращения Крыма в Россию. С тех пор мемориал — традиционное место патриотических акций, посвященных памяти о войне.
Величественный мемориальный комплекс на территории концлагеря был возведен в 2015 году, после возвращения Крыма в Россию. С тех пор мемориал — традиционное место патриотических акций, посвященных памяти о войне.
В этом году "Свеча памяти" прошла в преддверии 79-й годовщины Великой Победы.
В этом году "Свеча памяти" прошла в преддверии 79-й годовщины Великой Победы.
Участники акции возложили цветы у стены памяти, а из зажженных лампад составили слово "Помним".
Участники акции возложили цветы у стены памяти, а из зажженных лампад составили слово "Помним".