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Си Цзиньпин прибыл в Венгрию - РИА Новости, 08.05.2024
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22:46 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/vizit-1944825601.html
Си Цзиньпин прибыл в Венгрию
Си Цзиньпин прибыл в Венгрию - РИА Новости, 08.05.2024
Си Цзиньпин прибыл в Венгрию
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Венгрию, в четверг запланированы его переговоры с премьер-министром Виктором Орбаном и президентом Тамашем Шуйоком,... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T22:46
2024-05-08T22:46
венгрия
будапешт
китай
си цзиньпин
виктор орбан
тамаш шуйок
в мире
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БУДАПЕШТ, 8 мая — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Венгрию, в четверг запланированы его переговоры с премьер-министром Виктором Орбаном и президентом Тамашем Шуйоком, сообщил портал Index.hu. "Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Будапешт за пару минут до 21.00 (22.00 мск). Официальная программа начинается в четверг, его примет премьер-министр Виктор Орбан в Будайской крепости", - говорится в сообщении. Отмечается, что Си Цзиньпин последний раз посещал Венгрию 15 лет назад. В этот раз он впервые прибыл в Будапешт с супругой, на четверг запланирован также общий обед, где будет присутствовать супруга Орбана. На четверг также запланирована встреча Си Цзиньпина с президентом Венгрии Шуйоком, а затем в резиденции венгерского правительства состоится церемония подписания договоров. Си Цзиньпин 5-10 мая находится в европейском турне, в рамках которого он посещает Францию, Сербию и Венгрию. Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Си Цзиньпин в ходе визита в Будапешт обсудит с президентом и премьером Венгрии мирное урегулирование на Украине, а китайская делегация подпишет от 16 до 18 договоров.
https://ria.ru/20240508/kitay-1944676462.html
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венгрия, будапешт, китай, си цзиньпин, виктор орбан, тамаш шуйок, в мире
Венгрия, Будапешт, Китай, Си Цзиньпин, Виктор Орбан, Тамаш Шуйок, В мире
Си Цзиньпин прибыл в Венгрию

Си Цзиньпин прибыл в Будапешт, где пройдут переговоры с Орбаном

© РИА Новости / Алексей Никольский Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь
 Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 8 мая — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Венгрию, в четверг запланированы его переговоры с премьер-министром Виктором Орбаном и президентом Тамашем Шуйоком, сообщил портал Index.hu.
"Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Будапешт за пару минут до 21.00 (22.00 мск). Официальная программа начинается в четверг, его примет премьер-министр Виктор Орбан в Будайской крепости", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что Си Цзиньпин последний раз посещал Венгрию 15 лет назад. В этот раз он впервые прибыл в Будапешт с супругой, на четверг запланирован также общий обед, где будет присутствовать супруга Орбана.
На четверг также запланирована встреча Си Цзиньпина с президентом Венгрии Шуйоком, а затем в резиденции венгерского правительства состоится церемония подписания договоров.
Си Цзиньпин 5-10 мая находится в европейском турне, в рамках которого он посещает Францию, Сербию и Венгрию.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Си Цзиньпин в ходе визита в Будапешт обсудит с президентом и премьером Венгрии мирное урегулирование на Украине, а китайская делегация подпишет от 16 до 18 договоров.
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ВенгрияБудапештКитайСи ЦзиньпинВиктор ОрбанТамаш ШуйокВ мире
 
 
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