https://ria.ru/20240508/ukraina-1944580014.html

На Украине сообщили о повреждении трех ТЭЦ

На Украине сообщили о повреждении трех ТЭЦ - РИА Новости, 08.05.2024

На Украине сообщили о повреждении трех ТЭЦ

Три теплоэлектростанции повреждены на Украине на фоне взрывов, серьезно пострадало оборудование, сообщил в среду украинский энергохолдинг ДТЭК в своем... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T08:38

2024-05-08T08:38

2024-05-08T08:39

специальная военная операция на украине

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львовская область

герман галущенко

дтэк

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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Три теплоэлектростанции повреждены на Украине на фоне взрывов, серьезно пострадало оборудование, сообщил в среду украинский энергохолдинг ДТЭК в своем Telegram-канале. Министр энергетики Украины Герман Галущенко ранее сообщал, что в пяти областях страны повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии повреждены на фоне взрывов. Позднее НЭК "Укрэнерго" сообщило о повреждении оборудования на одном из своих объектов в центральной части Украины. ДТЭК сообщил, что на фоне взрывов повреждены три теплоэлектростанции. О каких именно объектах идет речь, не уточняется. "Серьезно повреждено оборудование. Энергетики в эти минуты работают над ликвидацией последствий", - добавили в энергохолдинге. Ранее сообщалось, что на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Позднее сообщалось о взрывах в Киеве, Ивано-Франковской и Львовской областях, а также в городе Кременчуг Полтавской области.

https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html

украина

киев

львовская область

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Ольга Фомченкова

в мире, жкх, украина, киев, львовская область, герман галущенко, дтэк, укрэнерго