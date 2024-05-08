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На Украине сообщили о повреждении трех ТЭЦ - РИА Новости, 08.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:38 08.05.2024 (обновлено: 08:39 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/ukraina-1944580014.html
На Украине сообщили о повреждении трех ТЭЦ
На Украине сообщили о повреждении трех ТЭЦ - РИА Новости, 08.05.2024
На Украине сообщили о повреждении трех ТЭЦ
Три теплоэлектростанции повреждены на Украине на фоне взрывов, серьезно пострадало оборудование, сообщил в среду украинский энергохолдинг ДТЭК в своем... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T08:38
2024-05-08T08:39
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
украина
киев
львовская область
герман галущенко
дтэк
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Три теплоэлектростанции повреждены на Украине на фоне взрывов, серьезно пострадало оборудование, сообщил в среду украинский энергохолдинг ДТЭК в своем Telegram-канале. Министр энергетики Украины Герман Галущенко ранее сообщал, что в пяти областях страны повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии повреждены на фоне взрывов. Позднее НЭК "Укрэнерго" сообщило о повреждении оборудования на одном из своих объектов в центральной части Украины. ДТЭК сообщил, что на фоне взрывов повреждены три теплоэлектростанции. О каких именно объектах идет речь, не уточняется. "Серьезно повреждено оборудование. Энергетики в эти минуты работают над ликвидацией последствий", - добавили в энергохолдинге. Ранее сообщалось, что на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Позднее сообщалось о взрывах в Киеве, Ивано-Франковской и Львовской областях, а также в городе Кременчуг Полтавской области.
https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html
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в мире, жкх, украина, киев, львовская область, герман галущенко, дтэк, укрэнерго
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Украина, Киев, Львовская область, Герман Галущенко, ДТЭК, Укрэнерго
На Украине сообщили о повреждении трех ТЭЦ

ДТЭК: три теплоэлектростанции серьезно повреждены на Украине после взрывов

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Три теплоэлектростанции повреждены на Украине на фоне взрывов, серьезно пострадало оборудование, сообщил в среду украинский энергохолдинг ДТЭК в своем Telegram-канале.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко ранее сообщал, что в пяти областях страны повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии повреждены на фоне взрывов. Позднее НЭК "Укрэнерго" сообщило о повреждении оборудования на одном из своих объектов в центральной части Украины.
ДТЭК сообщил, что на фоне взрывов повреждены три теплоэлектростанции. О каких именно объектах идет речь, не уточняется. "Серьезно повреждено оборудование. Энергетики в эти минуты работают над ликвидацией последствий", - добавили в энергохолдинге.
Ранее сообщалось, что на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Позднее сообщалось о взрывах в Киеве, Ивано-Франковской и Львовской областях, а также в городе Кременчуг Полтавской области.
Изображение сгенерировано ИИ
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХУкраинаКиевЛьвовская областьГерман ГалущенкоДТЭКУкрэнерго
 
 
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