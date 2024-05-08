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СК расследует удар ВСУ по нефтебазе в Луганске - РИА Новости, 08.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:08 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/udar-1944583738.html
СК расследует удар ВСУ по нефтебазе в Луганске
СК расследует удар ВСУ по нефтебазе в Луганске - РИА Новости, 08.05.2024
СК расследует удар ВСУ по нефтебазе в Луганске
Следователи расследуют обстоятельства удара украинских войск по нефтебазе в Луганске, сообщает СК РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T09:08
2024-05-08T09:08
россия
луганск
луганская народная республика
леонид пасечник
следственный комитет россии (ск рф)
специальная военная операция на украине
происшествия
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Следователи расследуют обстоятельства удара украинских войск по нефтебазе в Луганске, сообщает СК РФ в Telegram-канале. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что украинские войска нанесли удар по нефтебазе в Луганске. По его словам, в результате пострадали пять сотрудников нефтебазы, удар, предположительно, был осуществлен американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS. "Следователи СК России будут расследовать очередные преступления ВФУ в отношении мирных жителей... Луганской народной республики... Следственный комитет России детально установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.
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россия
луганск
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россия, луганск, луганская народная республика, леонид пасечник, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Луганск, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Следственный комитет России (СК РФ), Специальная военная операция на Украине, Происшествия
СК расследует удар ВСУ по нефтебазе в Луганске

СК расследует обстоятельства удара ВСУ по нефтебазе в Луганске

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС ЛНР
Сотрудник противопожарной службы МЧС ЛНР - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудник противопожарной службы МЧС ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Следователи расследуют обстоятельства удара украинских войск по нефтебазе в Луганске, сообщает СК РФ в Telegram-канале.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что украинские войска нанесли удар по нефтебазе в Луганске. По его словам, в результате пострадали пять сотрудников нефтебазы, удар, предположительно, был осуществлен американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS.
"Следователи СК России будут расследовать очередные преступления ВФУ в отношении мирных жителей... Луганской народной республики... Следственный комитет России детально установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганскЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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