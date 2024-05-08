https://ria.ru/20240508/udar-1944583738.html
СК расследует удар ВСУ по нефтебазе в Луганске
СК расследует удар ВСУ по нефтебазе в Луганске - РИА Новости, 08.05.2024
СК расследует удар ВСУ по нефтебазе в Луганске
Следователи расследуют обстоятельства удара украинских войск по нефтебазе в Луганске, сообщает СК РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T09:08
2024-05-08T09:08
2024-05-08T09:08
россия
луганск
луганская народная республика
леонид пасечник
следственный комитет россии (ск рф)
специальная военная операция на украине
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871874213_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1addf8d9d5fb9dcd358138134cbd7682.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Следователи расследуют обстоятельства удара украинских войск по нефтебазе в Луганске, сообщает СК РФ в Telegram-канале. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что украинские войска нанесли удар по нефтебазе в Луганске. По его словам, в результате пострадали пять сотрудников нефтебазы, удар, предположительно, был осуществлен американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS. "Следователи СК России будут расследовать очередные преступления ВФУ в отношении мирных жителей... Луганской народной республики... Следственный комитет России детально установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240319/neft-1934148429.html
россия
луганск
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871874213_289:0:3020:2048_1920x0_80_0_0_5f4f066c08cf954a2afc5ab051edfca2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, луганск, луганская народная республика, леонид пасечник, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Луганск, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Следственный комитет России (СК РФ), Специальная военная операция на Украине, Происшествия
СК расследует удар ВСУ по нефтебазе в Луганске
СК расследует обстоятельства удара ВСУ по нефтебазе в Луганске