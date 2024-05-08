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СК расследует удар ВСУ по нефтебазе в Луганске

СК расследует удар ВСУ по нефтебазе в Луганске - РИА Новости, 08.05.2024

СК расследует удар ВСУ по нефтебазе в Луганске

Следователи расследуют обстоятельства удара украинских войск по нефтебазе в Луганске, сообщает СК РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T09:08

2024-05-08T09:08

2024-05-08T09:08

россия

луганск

луганская народная республика

леонид пасечник

следственный комитет россии (ск рф)

специальная военная операция на украине

происшествия

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Следователи расследуют обстоятельства удара украинских войск по нефтебазе в Луганске, сообщает СК РФ в Telegram-канале. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что украинские войска нанесли удар по нефтебазе в Луганске. По его словам, в результате пострадали пять сотрудников нефтебазы, удар, предположительно, был осуществлен американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS. "Следователи СК России будут расследовать очередные преступления ВФУ в отношении мирных жителей... Луганской народной республики... Следственный комитет России детально установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240319/neft-1934148429.html

россия

луганск

луганская народная республика

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россия, луганск, луганская народная республика, леонид пасечник, следственный комитет россии (ск рф), происшествия