https://ria.ru/20240508/ubitye-1944560201.html

"Тысячи убитых". Зеленскому сообщили об ужасающей проблеме в ВСУ

"Тысячи убитых". Зеленскому сообщили об ужасающей проблеме в ВСУ - РИА Новости, 08.05.2024

"Тысячи убитых". Зеленскому сообщили об ужасающей проблеме в ВСУ

ВСУ навлекли на себя недовольство украинцев из-за того, что не справляются с опознанием пропавших без вести и занесением их в категорию убитых, написала... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T02:55

2024-05-08T02:55

2024-05-08T02:55

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

международный институт стратегических исследований

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. ВСУ навлекли на себя недовольство украинцев из-за того, что не справляются с опознанием пропавших без вести и занесением их в категорию убитых, написала корреспондент американской газеты New York Times Мария Вареникова."Украинская армия попросту не справляются с потерями и не способна опознать тысячи убитых, усугубляя муки солдатских семей", — говорится в статье.Как отметила Вареникова, украинцы уже неоднократно проводили публичные акции, выражая недовольство недостаточными усилиями правительства по поиску и опознанию тел пропавших без вести.Однако, по словам журналистки, даже доступ к телу погибшего не всегда ускоряет процедуру учета убитых солдат. Опознание пропавшего военного может занимать месяцы, уточнил комиссар Украины по делам пропавших без вести Артур Добросердов.Старший аналитик Международного института стратегических исследований Бен Бэрри, в свою очередь, добавил, что постоянно растущее число пропавших без вести стало большим ударом для настроя украинцев."Они (пропавшие без вести. — Прим. ред.) лишь усиливают давление на украинское общество, на военное руководство и на Владимира Зеленского. Это ужасная проблема", — отметил эксперт.На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что украинские войска теряют по тысяче человек ежедневно из-за требований США и союзников любой ценой сдерживать наступление. Он отметил, что Украина потеряла в 2024 году уже более 111 тысяч солдат, а также 21 тысячу единиц вооружения и военной техники.

https://ria.ru/20240507/kiev-1944452548.html

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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, международный институт стратегических исследований