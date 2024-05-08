https://ria.ru/20240508/tszinpin-1944676307.html

Сербия завоевала уважение мира, заявил Си Цзиньпин

Сербия завоевала уважение мира, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 08.05.2024

Сербия завоевала уважение мира, заявил Си Цзиньпин

Сербия завоевала уважение мира, отстаивая свою независимость и международную справедливость в условиях сложной внешней среды и рисков, заявил в среду... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T14:45

2024-05-08T14:45

2024-05-08T14:45

в мире

сербия

белград (город)

китай

си цзиньпин

александр вучич

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ПЕКИН, 8 мая – РИА Новости. Сербия завоевала уважение мира, отстаивая свою независимость и международную справедливость в условиях сложной внешней среды и рисков, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Сербии Александром Вучичем. "Столкнувшись со сложной внешней средой, рисками и вызовами, Сербия твердо придерживалась независимости, решительно защищала свой государственный суверенитет, территориальную целостность и национальное достоинство, а также непоколебимо отстаивала международную справедливость и беспристрастность, завоевав широкое уважение международного сообщества", - заявил Си Цзиньпин на встрече в Белграде. Он назвал Вучича выдающимся государственным деятелем со стратегическим видением и чувством исторической ответственности. "Под вашим руководством Сербия сохранила политическую стабильность, быстрое экономическое развитие, уровень жизни народа постоянно улучшается, а мощь государства и международный статус Сербии значительно выросли. Будучи настоящим другом и хорошим партнером Сербии, мы искренне этому рады", - добавил Си Цзиньпин. Во вторник вечером Си Цзиньпин прибыл в Сербию с государственным визитом, который стал вторым после 2016 года. Президент Сербии Александр Вучич с женой Тамарой торжественно встретил Си Цзиньпина с супругой Пэн Лиюань в аэропорту Белграда. В среду лидеры двух стран провели переговоры.

https://ria.ru/20240507/nazad-1944294771.html

сербия

белград (город)

китай

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в мире, сербия, белград (город), китай, си цзиньпин, александр вучич