https://ria.ru/20240508/trud-1774716250.html

Спецоценка условий труда: для чего нужна, кто проводит, как обжаловать

Специальная оценка условий труда (СОУТ) 2024: суть, порядок проведения и результаты

Спецоценка условий труда: для чего нужна, кто проводит, как обжаловать

Специальная оценка условий труда — обязательная процедура, цель которой — проверить на соответствие требованиям безопасности рабочие места компании. Какие... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T16:40

2024-05-08T16:40

2024-05-08T16:41

россия

работа

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Специальная оценка условий труда — обязательная процедура, цель которой — проверить на соответствие требованиям безопасности рабочие места компании. Какие организации имеют право на проведение СОУТ, каковы ее основные критерии и сроки в 2024 году и можно ли обжаловать результаты — в материале РИА Новости.Специальная оценка условий трудаСпециальная оценка условий труда (СОУТ) – это, простым языком, проверка, во время которой эксперты определяют вредные производственные факторы на каждом рабочем месте и присваивают ему класс риска.Федеральный закон "О специальной оценке условий труда" от 28.12.13 № 426-ФЗ устанавливает права и обязанности работодателя, сотрудника и организации, которая проводит СОУТ. Также в нем прописаны методы оценки и мероприятия, которые необходимо провести в ходе проверки.Кто должен проходить спецпроверку"По нормам права СОУТ должны проходить субъекты, имеющие наемный персонал. То есть во всех организациях, где существует труд по договорным обязательствам, обязаны провести спецоценку рабочих мест. СОУТ не требуется для дистанционных сотрудников, “надомников”, а также для индивидуальных предпринимателей без персонала. Но если человек временно работает удаленно, а по трудовому договору должен делать это в офисе, проводить спецоценку все равно нужно", — поясняет Альбина Мингазова, руководитель в сфере охраны труда.Кто имеет право проводить спецпроверкуПроводить оценку имеют право специально аккредитованные организации в области охраны труда, состоящие в реестре на официальном сайте Минтруда РФ. Их можно найти, выбрав регион и ознакомившись со списком. Организация, проводящая специальную оценку условий труда, должна соответствовать следующим трем требованиям:Права и обязанности при СОУТВо время проведения процедуры свои права и обязанности есть у всех ее участников.Игорь Иванников, эксперт "Актион Охрана труда", выделяет такие права сотрудника при СОУТ:Единственная обязанность работника – ознакомиться с результатами на своем рабочем месте.Права работодателя:Обязанности:Права организации, которая проводит СОУТ:Обязанности:Сроки и периодичностьСпециальная оценка условий труда на рабочем месте проводится не реже чем один раз в пять лет. Указанный срок исчисляется со дня внесения сведений о результатах проверки в информационную систему учета.Внеплановую СОУТ делают в течение шести или 12 месяцев — в зависимости от основания. Например, на новом рабочем месте оценку нужно провести в течение года, а если произошел несчастный случай или выдано предписание ГИТ – в течение полугода.СтоимостьЗакон не регламентирует стоимость СОУТ. Ее устанавливает экспертная организация, согласовывая сумму с заказчиком. Цена зависит от множества факторов: условий рынка, размера компании, количества сотрудников и т.д.Как правило, заказчик предоставляет список рабочих мест, а экспертная организация устанавливает стоимость оценки одной единицы. В среднем СОУТ одного места обходится в сумму от 600 рублей.Работодатель полностью оплачивает услуги по спецоценке. Можно вернуть до 20 % этих затрат из суммы взносов в Фонд социального страхования (ФСС) за прошедший год.Порядок проведения СОУТДля начала работодатель заключает договор с компанией-оценщиком. В нем прописывают цену, порядок расчетов, сроки, обязанности и ответственность сторон. Если необходим пункт о конфиденциальности, то его тоже нужно внести.Компания, которая проводит спецоценку, должна зарегистрировать идентификационный номер работодателя в Федеральной государственной информационной системе учета результатов проведения СОУТ (ФГИС СОУТ) не позднее пяти дней с даты заключения договора. Без этого номера нельзя будет передать итоги проверки во ФГИС.Далее необходимо подготовить приказ о проведении СОУТ. Работодатель формирует комиссию с нечетным числом членов, среди которых обязательно должны быть руководитель, специалист по охране труда, представитель профсоюза или другого аналогичного объединения работников (если такой есть). Если собрать такой совещательный орган по каким-то причинам невозможно (к примеру, для малого бизнеса, индивидуальных предпринимателей, которые отнесены к микропредприятиям), его полномочия исполняет сам руководитель или другой уполномоченный им работник.Следующий шаг — утвердить график проведения спецоценки. Его нужно приложить к документу со сроками СОУТ. В график включают все основные этапы: формирование комиссии, утверждение перечня рабочих мест, проведение исследования и составление отчета с результатами."До начала специальной оценки условий труда комиссия должна подготовить и утвердить перечень рабочих мест (с указанием аналогичных), на которых ее будут проводить. Какие рабочие места считать аналогичными, определяет специалист из организации-оценщика. Это решение утверждает комиссия со стороны работодателя", — говорит Альбина Мингазова.После эксперты уже непосредственно проверяют рабочие места согласно принятому графику. Комиссия от работодателя также должна присутствовать при проведении оценки. Как правило, эта проверка занимает несколько дней, после чего эксперты готовят отчет о каждом рабочем месте и направить его работодателю. Тот должен его подписать в течении 30 дней с момента отправки."Если вредные или опасные обстоятельства на рабочем месте не идентифицированы, комиссия признает условия труда на нем допустимыми. Исследования и измерения производственных факторов в таком случае не проводят. В отношении таких рабочих мест работодатель подает декларации соответствия условий государственным нормативным требованиям охраны труда. Организация, которая проводит спецоценку, размещает сведения в федеральной системе учета и в течении трех дней отправляет подтверждение этого заказчику. После этого СОУТ завершена", — добавляет эксперт.Результаты СОУТОтчет по результатам специальной оценки условий труда должен содержать следующие данные:В соответствии с этим отчетом работодатель составляет декларацию по итогам специальной оценки труда. В ней, как уже было сказано, указываются только те рабочие места, на которых эксперты не выявили никаких вредных или опасных условий. Также работодатель должен ознакомить под подпись сотрудников с картами их рабочих мест. Те могут согласиться с результатами или же предоставить письменные возражения, которые руководитель обязан рассмотреть и решить, стоит проводить внеплановую проверку или нет.Ознакомить персонал с результатами СОУТ необходимо в течение 30 дней с момента утверждения итогового отчета. В этот срок не входят больничные, отпуска или командировки.Сотрудникам, которые устраиваются на работу после проведения СОУТ, также необходимо ознакомиться под подпись с результатами оценки, которые должны быть зафиксированы в карте на их рабочих местах.Классы условий трудаПо результатам спецоценки рабочему месту в зависимости от степени вредности и опасности присваивают один из четырех классов условий труда. Подробнее о них рассказывает эксперт Игорь Иванников:В свою очередь 3 класс условий труда имеет следующие подклассы:Когда необходима внеплановая спецпроверкаВнеплановая проверка предусмотрена, когда условия труда изменились и нужно заново оценивать рабочие места на вредность и опасность. К факторам, влияющим на это, относятся изменения:Кроме того, внеочередную спецоценку проводят, если произошел несчастный случай, способный повлиять на уровень воздействия вредных или опасных производственных факторов на сотрудников.Внеплановая проверка не нужна, если вводятся новые должности или меняется название должности, а условия на рабочих местах при этом не меняются.Ответственность за непроведение СОУТС 2019 года организации, не проводящие СОУТ, ждут проблемы. Предупреждение или финансовые санкции предусмотрены частью 2 статьи 5.27.1 КоАП РФ. Организацию могут оштрафовать на 80 тысяч рублей, а руководителя - на 10 тысяч.За повторное нарушение предусмотрено наказание в виде:Изменения в 2024 годуПриказ Минтруда от 24 января 2014 года № 33н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" перестанет действовать в апреле 2024, вместо него вступит в силу новый приказ Минтруда, который пока еще не утвержден. Методику проведения СОУТ и классификатор вредных и (или) опасных факторов предлагается обновить: будут утверждены новые формы отчёта о проведении спецоценки (приложение № 3 к проекту приказа) и инструкция по их заполнению (приложение № 4 к проекту приказа).В целом, проект нового приказа Минтруда направлен на уточнение существующих требований к процедурам и порядку проведения специальной оценки условий труда. Изменения должны вступить в силу 1 марта 2024 года.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, работа