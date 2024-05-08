На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Онлайн-карта: на всей территории Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди проходят мимо бетонного навеса с надписью "Укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью "Укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Ранее воздушная тревога объявлена в Киеве, а также Винницкой, Житомирской и Одесской областях Украины. До этого воздушная тревога была объявлена в Киевской, Черниговской и Черкасской областях. Также сообщалось о воздушной тревоге в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях. Тревога звучала и в Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей РФ.
Отмечается, что сигнал тревоги прозвучал в оставшихся регионах с 03.52 по мск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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