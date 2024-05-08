https://ria.ru/20240508/trevoga-1944561001.html
В Киеве и трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве и трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.05.2024
В Киеве и трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также Винницкой, Житомирской и Одесской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T02:52
2024-05-08T02:52
2024-05-08T03:02
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также Винницкой, Житомирской и Одесской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Отмечается, что сигнал тревоги прозвучал в Киеве и в указанных регионах с 02.47 мск.Ранее воздушная тревога прозвучала в Киевской, Черниговской и Черкасской областях Украины. Также сообщалось о воздушной тревоге в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях Украины. Тревога звучала и в Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей РФ.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240507/spetsoperatsiya-1944525903.html
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В Киеве и трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве, Винницкой, Житомирской и Одесской областях объявили воздушную тревогу