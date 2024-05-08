https://ria.ru/20240508/trevoga-1944556191.html
В еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.05.2024
В еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных частях ВСУ Херсонской и Запорожской областях,... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T01:16
2024-05-08T01:16
2024-05-08T01:28
специальная военная операция на украине
украина
николаевская область
в мире
полтавская область
кировоградская область
херсон
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839736412_127:431:3000:2047_1920x0_80_0_0_dd4f69205b95ba57ccb4046d5b3c2e80.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных частях ВСУ Херсонской и Запорожской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Ранее сообщалось о воздушной тревоге в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях Украины.Отмечается, что сигнал тревоги в указанных регионах начал звучать с 00.13 мск.Украинское издание "Зеркало недели" также сообщает о взрывах в пригороде подконтрольного ВСУ Херсона - поселке Белозерка."Сообщают о взрывах в пригороде Херсона - в Белозерке", - говорится в Telegram-канале издания.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240507/spetsoperatsiya-1944525903.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
николаевская область
полтавская область
кировоградская область
херсон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839736412_473:450:2602:2047_1920x0_80_0_0_5eee53a73b7ba98d19d987b6febb06ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, николаевская область, в мире, полтавская область, кировоградская область, херсон, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Николаевская область, В мире, Полтавская область, Кировоградская область, Херсон, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях объявили воздушную тревогу