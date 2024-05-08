https://ria.ru/20240508/trevoga-1944556191.html

В еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.05.2024

В еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных частях ВСУ Херсонской и Запорожской областях,... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T01:16

2024-05-08T01:16

2024-05-08T01:28

специальная военная операция на украине

украина

николаевская область

в мире

полтавская область

кировоградская область

херсон

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных частях ВСУ Херсонской и Запорожской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Ранее сообщалось о воздушной тревоге в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях Украины.Отмечается, что сигнал тревоги в указанных регионах начал звучать с 00.13 мск.Украинское издание "Зеркало недели" также сообщает о взрывах в пригороде подконтрольного ВСУ Херсона - поселке Белозерка."Сообщают о взрывах в пригороде Херсона - в Белозерке", - говорится в Telegram-канале издания.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240507/spetsoperatsiya-1944525903.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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николаевская область

полтавская область

кировоградская область

херсон

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