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В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.05.2024
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T00:08
2024-05-08T00:08
2024-05-08T01:40
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Отмечается, что сигнал тревоги в указанных регионах начал звучать с 22.51 мск 7 мая.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, Харьковская область, Сумская область, Вооруженные силы РФ
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу