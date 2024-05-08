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ЕАЭС может обеспечить продовольствием 600 миллионов человек, заявил Токаев - РИА Новости, 08.05.2024
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21:02 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/tokaev-1944812901.html
ЕАЭС может обеспечить продовольствием 600 миллионов человек, заявил Токаев
ЕАЭС может обеспечить продовольствием 600 миллионов человек, заявил Токаев - РИА Новости, 08.05.2024
ЕАЭС может обеспечить продовольствием 600 миллионов человек, заявил Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите ЕАЭС в Москве заявил, что одним из важных направлений ЕАЭС является укрепление продовольственной... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T21:02
2024-05-08T21:02
экономика
евразийский экономический союз
касым-жомарт токаев
казахстан
россия
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите ЕАЭС в Москве заявил, что одним из важных направлений ЕАЭС является укрепление продовольственной безопасности, Союз способен обеспечить продовольствием 600 миллионов человек. "Всем известно, что Евразийский регион обладает одним из самых высоких производственно-ресурсных и экспортных потенциалов в мире. В условиях роста численности населения, ограниченности ресурсов в других макрорегионах мы имеем возможность обеспечить продовольствием около 600 миллионов человек. При этом роль Союза в обеспечении глобальной продовольственной безопасности будет только усиливаться. Наше стратегическое видение состоит в том, чтобы трансформировать агропромышленный комплекс в высокотехнологичную отрасль. Для этого крайне важно принимать согласованные меры по внедрению прорывных инновационных технологий, базирующихся на искусственном интеллекте, робототехнике, биотехнологиях и агронауке", - отметил Токаев. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Его участники - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстна и Киргизия. Союз является одним из крупнейших экономических объединений со свободным перемещением товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Встреча лидеров ЕАЭС приурочена к 10-летию подписания договора об учреждении союза.
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экономика, евразийский экономический союз, касым-жомарт токаев, казахстан, россия, москва
Экономика, Евразийский экономический союз, Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, Россия, Москва
ЕАЭС может обеспечить продовольствием 600 миллионов человек, заявил Токаев

Токаев рассказал о роли ЕАЭС в обеспечении продовольственной безопасности

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите ЕАЭС в Москве заявил, что одним из важных направлений ЕАЭС является укрепление продовольственной безопасности, Союз способен обеспечить продовольствием 600 миллионов человек.
"Всем известно, что Евразийский регион обладает одним из самых высоких производственно-ресурсных и экспортных потенциалов в мире. В условиях роста численности населения, ограниченности ресурсов в других макрорегионах мы имеем возможность обеспечить продовольствием около 600 миллионов человек. При этом роль Союза в обеспечении глобальной продовольственной безопасности будет только усиливаться. Наше стратегическое видение состоит в том, чтобы трансформировать агропромышленный комплекс в высокотехнологичную отрасль. Для этого крайне важно принимать согласованные меры по внедрению прорывных инновационных технологий, базирующихся на искусственном интеллекте, робототехнике, биотехнологиях и агронауке", - отметил Токаев.
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Его участники - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстна и Киргизия. Союз является одним из крупнейших экономических объединений со свободным перемещением товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Встреча лидеров ЕАЭС приурочена к 10-летию подписания договора об учреждении союза.
Владимир Путин на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Путин рассказал о продовольственной безопасности в странах ЕАЭС
Вчера, 18:58
 
ЭкономикаЕвразийский экономический союзКасым-Жомарт ТокаевКазахстанРоссияМосква
 
 
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