https://ria.ru/20240508/tokaev-1944812901.html

ЕАЭС может обеспечить продовольствием 600 миллионов человек, заявил Токаев

ЕАЭС может обеспечить продовольствием 600 миллионов человек, заявил Токаев - РИА Новости, 08.05.2024

ЕАЭС может обеспечить продовольствием 600 миллионов человек, заявил Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите ЕАЭС в Москве заявил, что одним из важных направлений ЕАЭС является укрепление продовольственной... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T21:02

2024-05-08T21:02

2024-05-08T21:02

экономика

евразийский экономический союз

касым-жомарт токаев

казахстан

россия

москва

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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите ЕАЭС в Москве заявил, что одним из важных направлений ЕАЭС является укрепление продовольственной безопасности, Союз способен обеспечить продовольствием 600 миллионов человек. "Всем известно, что Евразийский регион обладает одним из самых высоких производственно-ресурсных и экспортных потенциалов в мире. В условиях роста численности населения, ограниченности ресурсов в других макрорегионах мы имеем возможность обеспечить продовольствием около 600 миллионов человек. При этом роль Союза в обеспечении глобальной продовольственной безопасности будет только усиливаться. Наше стратегическое видение состоит в том, чтобы трансформировать агропромышленный комплекс в высокотехнологичную отрасль. Для этого крайне важно принимать согласованные меры по внедрению прорывных инновационных технологий, базирующихся на искусственном интеллекте, робототехнике, биотехнологиях и агронауке", - отметил Токаев. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Его участники - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстна и Киргизия. Союз является одним из крупнейших экономических объединений со свободным перемещением товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Встреча лидеров ЕАЭС приурочена к 10-летию подписания договора об учреждении союза.

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экономика, евразийский экономический союз, касым-жомарт токаев, казахстан, россия, москва