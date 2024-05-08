https://ria.ru/20240508/tokaev-1944782943.html

Токаев заявил о важности создания в ЕАЭС бесшовной логистики

Токаев заявил о важности создания в ЕАЭС бесшовной логистики - РИА Новости, 08.05.2024

Токаев заявил о важности создания в ЕАЭС бесшовной логистики

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите ЕАЭС в Москве заявил, что Союзу важно создать "бесшовную" логистику путём гармонизации таможенных процедур и РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T19:13

2024-05-08T19:13

2024-05-08T20:43

евразийский экономический союз

в мире

казахстан

россия

касым-жомарт токаев

экономика

москва

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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите ЕАЭС в Москве заявил, что Союзу важно создать "бесшовную" логистику путём гармонизации таможенных процедур и единого евразийского коридора."Важно создать "бесшовную" логистику путем гармонизации тарифной политики и таможенных процедур, а также создания единого евразийского цифрового коридора. В качестве практической меры предлагаем приступить к внедрению механизма удаленной проверки всех товаросопроводительных документов с использованием QR-кодов и взаимного признания цифровых документов", - сказал Токаев.Евразийский экономический союз (ЕАЭС) - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Его участники - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Союз является одним из крупнейших экономических объединений со свободным перемещением товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Встреча лидеров ЕАЭС приурочена к 10-летию подписания договора об учреждении союза.

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евразийский экономический союз, в мире, казахстан, россия, касым-жомарт токаев, экономика, москва